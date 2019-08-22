Дубненские ветераны шефствуют над детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. В этот раз накануне Дня знаний к ним присоединилась и Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» ­ ее сотрудники помогли закупить подарки для школьников начальных классов к 1 сентября. Месяц назад Управляющая компания особой экономической зоны «Дубна» заключила многостороннее соглашение о сотрудничестве с городской общественной организацией ветеранов микрорайона Большая Волга в Дубне. Тогда, после подписания документа, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев сделал особый акцент на преемственности поколений, заслугах ветеранов перед государством и наукоградом, в котором они живут, и пообещал оказывать пожилым людям максимальную помощь, в том числе в любых предложенных ими инициативах. Такой случай представился практически сразу ­ ветераны обратились за поддержкой не себе, а детям из дубненского отделения Талдомского социально­реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик». Городская общественная организация, объединяющая пожилых людей микрорайона Большая Волга, шефствует над ребятами второй год. На этот раз решили приобрести для них школьные рюкзаки и письменные принадлежности. Вручение подарков состоялось в совете ветеранов. Галина Никитична Чижова, которая возглавляет совет пятый год, нашла теплые слова для каждого из 12­ти детей и поблагодарила за поддержку руководство Управляющей компании. ­ Спасибо, что оперативно откликнулись на нашу просьбу, ведь для этих ребят очень важно внимание взрослых, ­ говорит Галина Никитична. – Мы стараемся приглашать их в наш совет как можно чаще. Здесь они рисуют, поют, а недавно показали нам постановку «Дорога к счастью». Быть счастливым хочет каждый из них, и этот день тоже запомнится им, как один из самых радостных. Начальник отдела закупок АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Екатерина Белоусова, обращаясь в первую очередь к ветеранам, отметила, что сотрудников особой экономической зоны вдохновила активная жизненная позиция участников акции, для которых возраст никогда не станет помехой в добрых делах. ­ Нам надо брать пример с вас, с тех, кто, несмотря на солидный возраст, больше думает не о себе и собственном здоровье, а о подрастающем поколении, ­ сказала Екатерина Белоусова. – Очень надеемся, что ребята оценят заботу ветеранов, вырастут такими же отзывчивыми и добросердечными людьми. Подарки мы выбирали с душой и верим, что с новыми портфелями школьники начнут учебный год в хорошем настроении и с большей уверенностью в завтрашнем дне и своих знаниях. Первая совместная акция ­ только начало сотрудничества с ветеранами. Сегодня в Управляющей компании технико-­внедренческой ОЭЗ прорабатываются и другие мероприятия, значимое место в которых отводится помощи в решении социально-­бытовых проблем пожилых дубненцев. Светлана ЖУКОВА