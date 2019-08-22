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Дубненские ветераны шефствуют над детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. В этот раз накануне Дня знаний к ним присоединилась и Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» ее сотрудники помогли закупить подарки для школьников начальных классов к 1 сентября.
Месяц назад Управляющая компания особой экономической зоны «Дубна» заключила многостороннее соглашение о сотрудничестве с городской общественной организацией ветеранов микрорайона Большая Волга в Дубне. Тогда, после подписания документа, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев сделал особый акцент на преемственности поколений, заслугах ветеранов перед государством и наукоградом, в котором они живут, и пообещал оказывать пожилым людям максимальную помощь, в том числе в любых предложенных ими инициативах.
Такой случай представился практически сразу ветераны обратились за поддержкой не себе, а детям из дубненского отделения Талдомского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик». Городская общественная организация, объединяющая пожилых людей микрорайона Большая Волга, шефствует над ребятами второй год. На этот раз решили приобрести для них школьные рюкзаки и письменные принадлежности.
Вручение подарков состоялось в совете ветеранов. Галина Никитична Чижова, которая возглавляет совет пятый год, нашла теплые слова для каждого из 12ти детей и поблагодарила за поддержку руководство Управляющей компании.
Спасибо, что оперативно откликнулись на нашу просьбу, ведь для этих ребят очень важно внимание взрослых, говорит Галина Никитична. – Мы стараемся приглашать их в наш совет как можно чаще. Здесь они рисуют, поют, а недавно показали нам постановку «Дорога к счастью». Быть счастливым хочет каждый из них, и этот день тоже запомнится им, как один из самых радостных.
Начальник отдела закупок АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Екатерина Белоусова, обращаясь в первую очередь к ветеранам, отметила, что сотрудников особой экономической зоны вдохновила активная жизненная позиция участников акции, для которых возраст никогда не станет помехой в добрых делах.
Нам надо брать пример с вас, с тех, кто, несмотря на солидный возраст, больше думает не о себе и собственном здоровье, а о подрастающем поколении, сказала Екатерина Белоусова. – Очень надеемся, что ребята оценят заботу ветеранов, вырастут такими же отзывчивыми и добросердечными людьми. Подарки мы выбирали с душой и верим, что с новыми портфелями школьники начнут учебный год в хорошем настроении и с большей уверенностью в завтрашнем дне и своих знаниях.
Первая совместная акция только начало сотрудничества с ветеранами. Сегодня в Управляющей компании технико-внедренческой ОЭЗ прорабатываются и другие мероприятия, значимое место в которых отводится помощи в решении социально-бытовых проблем пожилых дубненцев.
Светлана ЖУКОВА