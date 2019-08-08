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8 сентября в Дубне состоятся выборы депутатов Совета депутатов города. Территориальная избирательная комиссия Дубны предоставила сведения о зарегистрированных кандидатах.
Избирательный округ №1:
- Кочнев Геннадий Валерьевич (самовыдвижение);
- Осипов Алексей Валентинович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Прокопов Сергей Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР).
Избирательный округ №2:
- Куликов Сергей Александрович (самовыдвижение).
Избирательный округ №3:
- Драчев Артем Викторович самовыдвижение);
- Иванов Николай Иванович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Крисько Анатолий Лаврентьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);
- Насонов Павел Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Ореховская Анна Андреевна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).
Избирательный округ №4:
- Васильев Игорь Иванович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);
- Вожов Никита Юрьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);
- Семечкин Антон Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);
- Урманов Виль Бариевич (Самовыдвижение);
- Шульгин Дмитрий Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).
Избирательный округ №5:
- Руденко Александр Иванович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).
Избирательный округ №6:
- Савенков Владимир Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);
- Утриванов Анатолий Петрович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Честухин Антон Александрович (Самовыдвижение).
Избирательный округ №7
- Биканов Иван Викторович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);
- Гзиришвили Леонид Леонтьевич (Самовыдвижение);
- Крупская Евгения Михайловна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);
- Крупский Анатолий Владимирович (Самовыдвижение);
- Мелихов Валентин Владимирович (Самовыдвижение);
- Подлесный Михаил Владимирович (Самовыдвижение);
- Шенцев Андрей Геннадьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).
Избирательный округ №8:
- Акелин Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Доборович Геннадий Чеславович (Самовыдвижение);
- Ильин Антон Николаевич (Самовыдвижение);
- Коннов Владимир Борисович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);
- Кузнецов Алексей Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);
- Купцов Алексей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Сидоренко Сергей Борисович (Самовыдвижение);
- Тиняков Алексей Игоревич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).
Избирательный округ №9:
- Аристархова Татьяна Викторовна (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Лачин Святослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);
- Мельничук Наталья Анатольевна (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);
- Попов Никита Дмитриевич (Самовыдвижение);
- Черных Игорь Вячеславович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР).
Избирательный округ №10:
- Андронов Сергей Владимирович (Самовыдвижение);
- Калачев Александр Владимирович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Мочалов Илья Евгеньевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Хора Михаил Юрьевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).
Избирательный округ №11:
- Айриян Николай Сержикович (самовыдвижение);
- Никоноров Анатолий Валентинович (самовыдвижение);
- Самохвалов Михаил Васильевич (самовыдвижение);
- Тамонов Андрей Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Чайников Павел Аркадьевич (самовыдвижение);
- Шишков Михаил Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии).
Избирательный округ №12:
- Быков Александр Валентинович (самовыдвижение);
- Горовых Александр Алексеевич (самовыдвижение);
- Дарда Андрей Викторович (самовыдвижение);
- Егорова Ирина Валерьевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Капитонова Ирина Сергеевна (самовыдвижение);
- Ксенофонтов Александр Владимирович (самовыдвижение);
- Пасько Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Семячко Сергей Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).
Избирательный округ №13:
- Антипанов Евгений Викторович (самовыдвижение);
- Злобина Елена Алексеевна (самовыдвижение);
- Каганцов Игорь Михайлович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Карамов Альберт Флюсович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);
- Мокеев Дмитрий Игоревич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).
Избирательный округ №14:
- Адамов Михаил Александрович (самовыдвижение);
- Викулин Ярослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);
- Кравцов Виталий Иванович (самовыдвижение);
- Трофимов Вячеслав Борисович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Чихалов Дмитрий Иванович (самовыдвижение).
Избирательный округ №15:
- Богачев Александр Дмитриевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Кузьмин Антон Валерьевич (самовыдвижение);
- Пузанкова Лариса Алексеевна (самовыдвижение);
- Углов Евгений Дмитриевич (самовыдвижение).
Избирательный округ №16:
- Маркова Наталья Андреевна (самовыдвижение);
- Минаков Алексей Иванович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Шилин Дмитрий Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Ширченко Марк Владиславович (самовыдвижение).
Избирательный округ №17:
- Багинян Андрей Сергеевич (самовыдвижение);
- Белоусов Вячеслав Георгиевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Борисов Алексей Владимирович (самовыдвижение);
- Жукова Инна Михайловна (самовыдвижение);
- Шелепин Михаил Валерьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Шестов Борис Васильевич (самовыдвижение).
Избирательный округ №18:
- Клименко Александр Андреевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);
- Котик Николай Зиновьевич (самовыдвижение);
- Сидоренков Алексей Вячеславович (самовыдвижение);
- Соколов Сергей Константинович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);
- Туголукова Мария Александровна (самовыдвижение).
Избирательный округ №19:
-Бычков Сергей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Николаев Валерий Павлович (самовыдвижение);
- Пахомов Александр Вячеславович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Сыркин Никита Вадимович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР).
Избирательный округ №20:
- Бас Сергей Николаевич (самовыдвижение);
- Всеволожская Тамара Ивановна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);
- Кравец Дмитрий Анатольевич (самовыдвижение);
- Кудинов Евгений Сергеевич (самовыдвижение);
- Куртасов Николай Вячеславович (самовыдвижение);
- Мадфес Николай Юрьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);
- Махнов Игорь Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);
- Наумов Вячеслав Геннадьевич (самовыдвижение);
- Супрунов Иван Иванович (самовыдвижение);
- Широков Игорь Евгеньевич (самовыдвижение).