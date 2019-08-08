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Выборы 2019 Печать
08.08.2019 00:00

8 сентября в Дубне состоятся выборы депутатов Совета депутатов города. Территориальная избирательная комиссия Дубны предоставила сведения о зарегистрированных кандидатах.

Избирательный округ №1:

- Кочнев Геннадий Валерьевич (самовыдвижение);

- Осипов Алексей Валентинович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Прокопов Сергей Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР).

Избирательный округ №2:

- Куликов Сергей Александрович (самовыдвижение).

Избирательный округ №3:

- Драчев Артем Викторович самовыдвижение);

- Иванов Николай Иванович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Крисько Анатолий Лаврентьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);

- Насонов Павел Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Ореховская Анна Андреевна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).

Избирательный округ №4:

- Васильев Игорь Иванович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);

- Вожов Никита Юрьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);

- Семечкин Антон Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);

- Урманов Виль Бариевич (Самовыдвижение);

- Шульгин Дмитрий Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).

Избирательный округ №5:

- Руденко Александр Иванович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).

Избирательный округ №6:

- Савенков Владимир Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);

- Утриванов Анатолий Петрович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Честухин Антон Александрович (Самовыдвижение).

Избирательный округ №7

- Биканов Иван Викторович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);

- Гзиришвили Леонид Леонтьевич (Самовыдвижение);

- Крупская Евгения Михайловна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);

- Крупский Анатолий Владимирович (Самовыдвижение);

- Мелихов Валентин Владимирович (Самовыдвижение);

- Подлесный Михаил Владимирович (Самовыдвижение);

- Шенцев Андрей Геннадьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).

Избирательный округ №8:

- Акелин Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Доборович Геннадий Чеславович (Самовыдвижение);

- Ильин Антон Николаевич (Самовыдвижение);

- Коннов Владимир Борисович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);

- Кузнецов Алексей Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);

- Купцов Алексей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Сидоренко Сергей Борисович (Самовыдвижение);

- Тиняков Алексей Игоревич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).

Избирательный округ №9:

- Аристархова Татьяна Викторовна (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Лачин Святослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);

- Мельничук Наталья Анатольевна (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);

- Попов Никита Дмитриевич (Самовыдвижение);

- Черных Игорь Вячеславович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР).

Избирательный округ №10:

- Андронов Сергей Владимирович (Самовыдвижение);

- Калачев Александр Владимирович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Мочалов Илья Евгеньевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Хора Михаил Юрьевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).

Избирательный округ №11:

- Айриян Николай Сержикович (самовыдвижение);

- Никоноров Анатолий Валентинович (самовыдвижение);

- Самохвалов Михаил Васильевич (самовыдвижение);

- Тамонов Андрей Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Чайников Павел Аркадьевич (самовыдвижение);

- Шишков Михаил Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии).

Избирательный округ №12:

- Быков Александр Валентинович (самовыдвижение);

- Горовых Александр Алексеевич (самовыдвижение);

- Дарда Андрей Викторович (самовыдвижение);

- Егорова Ирина Валерьевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Капитонова Ирина Сергеевна (самовыдвижение);

- Ксенофонтов Александр Владимирович (самовыдвижение);

- Пасько Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Семячко Сергей Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ).

Избирательный округ №13:

- Антипанов Евгений Викторович (самовыдвижение);

- Злобина Елена Алексеевна (самовыдвижение);

- Каганцов Игорь Михайлович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Карамов Альберт Флюсович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);

- Мокеев Дмитрий Игоревич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО).

Избирательный округ №14:

- Адамов Михаил Александрович (самовыдвижение);

- Викулин Ярослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ);

- Кравцов Виталий Иванович (самовыдвижение);

- Трофимов Вячеслав Борисович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Чихалов Дмитрий Иванович (самовыдвижение).

Избирательный округ №15:

- Богачев Александр Дмитриевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Кузьмин Антон Валерьевич (самовыдвижение);

- Пузанкова Лариса Алексеевна (самовыдвижение);

- Углов Евгений Дмитриевич (самовыдвижение).

Избирательный округ №16:

- Маркова Наталья Андреевна (самовыдвижение);

- Минаков Алексей Иванович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Шилин Дмитрий Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Ширченко Марк Владиславович (самовыдвижение).

Избирательный округ №17:

- Багинян Андрей Сергеевич (самовыдвижение);

- Белоусов Вячеслав Георгиевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Борисов Алексей Владимирович (самовыдвижение);

- Жукова Инна Михайловна (самовыдвижение);

- Шелепин Михаил Валерьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Шестов Борис Васильевич (самовыдвижение).

Избирательный округ №18:

- Клименко Александр Андреевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);

- Котик Николай Зиновьевич (самовыдвижение);

- Сидоренков Алексей Вячеславович (самовыдвижение);

- Соколов Сергей Константинович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»);

- Туголукова Мария Александровна (самовыдвижение).

Избирательный округ №19:

-Бычков Сергей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Николаев Валерий Павлович (самовыдвижение);

- Пахомов Александр Вячеславович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Сыркин Никита Вадимович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР).

Избирательный округ №20:

- Бас Сергей Николаевич (самовыдвижение);

- Всеволожская Тамара Ивановна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО);

- Кравец Дмитрий Анатольевич (самовыдвижение);

- Кудинов Евгений Сергеевич (самовыдвижение);

- Куртасов Николай Вячеславович (самовыдвижение);

- Мадфес Николай Юрьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО);

- Махнов Игорь Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР);

- Наумов Вячеслав Геннадьевич (самовыдвижение);

- Супрунов Иван Иванович (самовыдвижение);

- Широков Игорь Евгеньевич (самовыдвижение).
  		 
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