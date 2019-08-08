Выборы 2019 8 сентября в Дубне состоятся выборы депутатов Совета депутатов города. Территориальная избирательная комиссия Дубны предоставила сведения о зарегистрированных кандидатах. Избирательный округ №1: - Кочнев Геннадий Валерьевич (самовыдвижение); - Осипов Алексей Валентинович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Прокопов Сергей Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР). Избирательный округ №2: - Куликов Сергей Александрович (самовыдвижение). Избирательный округ №3: - Драчев Артем Викторович самовыдвижение); - Иванов Николай Иванович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Крисько Анатолий Лаврентьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР); - Насонов Павел Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Ореховская Анна Андреевна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ). Избирательный округ №4: - Васильев Игорь Иванович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»); - Вожов Никита Юрьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР); - Семечкин Антон Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ); - Урманов Виль Бариевич (Самовыдвижение); - Шульгин Дмитрий Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО). Избирательный округ №5: - Руденко Александр Иванович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО). Избирательный округ №6: - Савенков Владимир Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР); - Утриванов Анатолий Петрович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Честухин Антон Александрович (Самовыдвижение). Избирательный округ №7 - Биканов Иван Викторович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР); - Гзиришвили Леонид Леонтьевич (Самовыдвижение); - Крупская Евгения Михайловна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ); - Крупский Анатолий Владимирович (Самовыдвижение); - Мелихов Валентин Владимирович (Самовыдвижение); - Подлесный Михаил Владимирович (Самовыдвижение); - Шенцев Андрей Геннадьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО). Избирательный округ №8: - Акелин Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Доборович Геннадий Чеславович (Самовыдвижение); - Ильин Антон Николаевич (Самовыдвижение); - Коннов Владимир Борисович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»); - Кузнецов Алексей Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР); - Купцов Алексей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Сидоренко Сергей Борисович (Самовыдвижение); - Тиняков Алексей Игоревич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ). Избирательный округ №9: - Аристархова Татьяна Викторовна (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Лачин Святослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ); - Мельничук Наталья Анатольевна (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»); - Попов Никита Дмитриевич (Самовыдвижение); - Черных Игорь Вячеславович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР). Избирательный округ №10: - Андронов Сергей Владимирович (Самовыдвижение); - Калачев Александр Владимирович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Мочалов Илья Евгеньевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Хора Михаил Юрьевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ). Избирательный округ №11: - Айриян Николай Сержикович (самовыдвижение); - Никоноров Анатолий Валентинович (самовыдвижение); - Самохвалов Михаил Васильевич (самовыдвижение); - Тамонов Андрей Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Чайников Павел Аркадьевич (самовыдвижение); - Шишков Михаил Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии). Избирательный округ №12: - Быков Александр Валентинович (самовыдвижение); - Горовых Александр Алексеевич (самовыдвижение); - Дарда Андрей Викторович (самовыдвижение); - Егорова Ирина Валерьевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Капитонова Ирина Сергеевна (самовыдвижение); - Ксенофонтов Александр Владимирович (самовыдвижение); - Пасько Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Семячко Сергей Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ). Избирательный округ №13: - Антипанов Евгений Викторович (самовыдвижение); - Злобина Елена Алексеевна (самовыдвижение); - Каганцов Игорь Михайлович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Карамов Альберт Флюсович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ); - Мокеев Дмитрий Игоревич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО). Избирательный округ №14: - Адамов Михаил Александрович (самовыдвижение); - Викулин Ярослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ); - Кравцов Виталий Иванович (самовыдвижение); - Трофимов Вячеслав Борисович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Чихалов Дмитрий Иванович (самовыдвижение). Избирательный округ №15: - Богачев Александр Дмитриевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Кузьмин Антон Валерьевич (самовыдвижение); - Пузанкова Лариса Алексеевна (самовыдвижение); - Углов Евгений Дмитриевич (самовыдвижение). Избирательный округ №16: - Маркова Наталья Андреевна (самовыдвижение); - Минаков Алексей Иванович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Шилин Дмитрий Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Ширченко Марк Владиславович (самовыдвижение). Избирательный округ №17: - Багинян Андрей Сергеевич (самовыдвижение); - Белоусов Вячеслав Георгиевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Борисов Алексей Владимирович (самовыдвижение); - Жукова Инна Михайловна (самовыдвижение); - Шелепин Михаил Валерьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Шестов Борис Васильевич (самовыдвижение). Избирательный округ №18: - Клименко Александр Андреевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР); - Котик Николай Зиновьевич (самовыдвижение); - Сидоренков Алексей Вячеславович (самовыдвижение); - Соколов Сергей Константинович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»); - Туголукова Мария Александровна (самовыдвижение). Избирательный округ №19: -Бычков Сергей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Николаев Валерий Павлович (самовыдвижение); - Пахомов Александр Вячеславович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Сыркин Никита Вадимович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР). Избирательный округ №20: - Бас Сергей Николаевич (самовыдвижение); - Всеволожская Тамара Ивановна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО); - Кравец Дмитрий Анатольевич (самовыдвижение); - Кудинов Евгений Сергеевич (самовыдвижение); - Куртасов Николай Вячеславович (самовыдвижение); - Мадфес Николай Юрьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО); - Махнов Игорь Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР); - Наумов Вячеслав Геннадьевич (самовыдвижение); - Супрунов Иван Иванович (самовыдвижение); - Широков Игорь Евгеньевич (самовыдвижение).

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