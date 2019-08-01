В течение шести месяцев текущего года ОМВД России по городскому округу Дубна осуществлялся комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии криминальной ситуации на обслуживаемой территории, обеспечение общественного порядка и безопасности. Достигнуто тесное взаимодействие с сопредельными органами внутренних дел Московской и Тверской областей. В целях повышения уровня взаимодействия с органами власти и управления, правоохранительными и другими заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами в вопросах борьбы с преступностью и охраны общественного порядка руководство Отдела принимало участие в заседаниях коллегий, совещаний ГУ МВД России по Московской области, Администрации города, прокуратуры г. Дубны. Повышенное внимание уделялось предупреждению актов терроризма и экстремизма, прежде всего в местах массового пребывания граждан и на объектах с повышенной опасностью. Без чрезвычайных происшествий проведен ряд спортивных, культурно-массовых и религиозных мероприятий. Согласно оценке деятельности органов внутренних дел Московской области по итогам 1 полугодия 2019 года, ОМВД России по городскому округу Дубна занимает 11 место. Реализован комплекс мероприятий, направленных на укрепление общественного порядка и безопасности. В городе проведено 85 массовых мероприятий, из них 60 культурно-зрелищных и религиозных, 13 публичных, 12 спортивных, в которых приняли участие 40832 человека. На обеспечении общественного порядка, антитеррористической и имущественной безопасности участников были задействованы 3 080 сотрудников полиции, а также 61 сотрудник общественных формирований (ЧОО - 11, ДНД – 43, военнослужащих войск национальной гвардии - 7). В первом полугодии 2019 года в Дубне зарегистрировано 236 преступлений, что меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 1,7 % (в первом полугодии 2018 года 240). Наибольшее количество преступлений совершено в районе Большая Волга - 107, в институтской части города - 73 преступления, в левобережье - 56 преступлений. Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 30,9% (с 42 в прошлом году до 55 в текущем). На 25% увеличилось число преступлений, квалифицируемых по ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья» (5; в 2018 - 4). Зарегистрировано одно преступление, квалифицируемое по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» (в аналогичном периоде 2018 года 0), одно преступление, квалифицируемое по ст. 162 УК РФ «Разбой» (в аналогичном периоде 2018 года 0). Увеличилось количество зарегистрированных преступлений по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») с нуля до двух. В первом полугодии 2019 года увеличилось количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия (3; в первом полугодии 2018 года 1); На прежнем уровне осталось число преступлений, квалифицируемых по ст.161 УК РФ «Грабеж» (4; в аналогичном периоде 2018 года 4). Возросло количество зарегистрированных краж на 5,9 % (54; в первом полугодии 2018 года 51), в том числе краж из квартир на 175% (11; в аналогичном периоде 2018 года 4). На 50% снизилось количество зарегистрированных краж транспортных средств (4, в аналогичном периоде 2018 года 8). Вдвое увеличилось число случаев мошенничества (6, в первом полугодии 2018 года 3). Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 13,6% (25, в первом полугодии 2018 года 22), из них количество зарегистрированных сбытов наркотических средств и веществ возросло с 6 до 14. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 12,5% (9; в первом полугодии 2018 года 8); совершенных в группе - на 16,7% (14; в аналогичном периоде 2018 года 12). Снизилось количество преступлений, совершенных лицами в нетрезвом состоянии – на 3,7% (41, в первом полугодии 2018 года 47). Общее количество раскрытых преступлений в первом полугодии 2019 года увеличилось на 2,9% (215; в аналогичном периоде 2018 года 209). Реализация запланированных мероприятий позволила достигнуть положительных результатов в расследовании ряда преступлений. На 19,4% увеличилось раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (45, в первом полугодии 2018 года 31). На 75% уменьшилось число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (7; в первом полугодии 2018 года 4). На 20% увеличилось число раскрытых сбытов наркотических средств и веществ (6; в 2018 году 5). Раскрываемость краж из квартир увеличилась с 2 до 5. Также с 2 до 9 увеличилось число раскрытых преступлений по ст. «Мошенничество». Увеличилась раскрываемость преступлений экономической направленности на 41,7% (17; в первом полугодии 2018 года 12). Раскрываемость краж в Дубне снизилась на 26,1% (34; в аналогичном периоде 2018 года 46). Улучшились показатели работы по управлению нарядами при выявлении и расследовании преступлений в течение дежурных суток. Так, по «горячим следам» расследовано 13 преступлений (в аналогичном периоде 2018 года 6). На 27% снизилось число раскрытых преступлений, совершенных на бытовой почве (19; в первом полугодии 2018 года 26). На 10,5% снизилась раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (17, в аналогичном периоде 2018 года 19). М.Ю. КЕУШ, заместитель начальника ОМВД - начальник полиции