Оригинальный тренинг для будущих водителей провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей.

В отделении ГИБДД сотрудники Госавтоинспекции рассказали юным водителям о состоянии аварийности на территории города и дорожных происшествиях по вине лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, напоминали об административной ответственности за подобные нарушения.

После прохождения теоретической части по Правилам дорожного движения желающие могли примерить «пьяные очки», которые позволяют увидеть окружающее пространство глазами нетрезвого человека. Водителям было предложено надеть «пьяные очки», пройтись по прямой линии до определенного места, не теряя контроль, и вернуться обратно. Проведенный эксперимент лучше всяких слов убедил молодых людей в опасности управления транспортным средством в состоянии опьянения.

В завершение мероприятия автоинспекторы порекомендовали всем участникам соблюдать Правила дорожного движения и никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ