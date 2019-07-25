В последнее воскресенье июля в нашей стране отмечается День Военно-Морского флота Российской Федерации. Россия - великая морская держава. Право считаться ею завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее Военно-Морскому флоту. У Военно-Морского флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Его история - это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. Среди наших горожан есть люди военной профессии, чья жизнь тесно связана со службой в Военно-Морском флоте. Об этом их воспоминания. Каулин Игорь Леонидович - инженер-капитан 3 ранга в отставке - Шел 1953 год, кода я окончил 10 классов средней школы. Встал важный вопрос: кем быть? Мое поколение жило и росло в годы Великой Отечественной войны и после её окончания. Эти годы врезались в души и память людей навсегда. Мы многое слышали о войне от родителей и фронтовиков, читали в газетах и книгах, видели тяжелейший труд людей в тылу, чтобы оказать необходимую помощь воевавшим на фронтах. И сложилось так, что многие ребята решили посвятить свою жизнь службе в армии страны. Уклонистов не было. Служба в армии была почетной. После срочной военной службы я поступил в высшее военно-морское училище инженеров оружия. Выбор был осознанным - быть защитником Родины и хорошим специалистом в военном деле. После окончания обучения в 1961 году я был направлен для прохождения дальнейшей службы на Краснознаменный Северный флот. Вначале прошел переподготовку в учебном центре, где овладел специальностью по ядерному оружию. Время было напряженное в связи с возрастающим противостоянием между странами капитализма и социализма. Если гражданское население воспринимало ядерную войну как страшное явление, то мы, специалисты, знали, что это катастрофа для всего человечества. Вспоминаю Карибский кризис. Советское правительство приняло решение оказать необходимую помощь руководителю Республики Куба Фиделю Кастро. Для этого на территории Кубы было размещено необходимое оружие с целью возможной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. Все работы проводились секретно, в ускоренном режиме, использовали время, когда над головой не висели самолеты и спутники-разведчики. Сознание величайшей необходимости выполнить задание государственной важности заставляло нас исполнять свой воинский долг, не считаясь со временем, часто без сна и отдыха. Важнейшая задача стояла по оснащению ядерным оружием подводных лодок, которые должны были с целью боевого дежурства подойти к территории противника на максимально допустимое расстояние. И только благодаря высокому мастерству воинов Вооруженных сил СССР, правильно избранной Правительством страны тактики и стратегии удалось предотвратить возможный мировой кризис. В 1979 году приказом Главнокомандующего я был переведен для прохождения дальнейшей службы в Военное представительство при МКБ «Радуга». Вместе с другими специалистами занимался вопросами проектирования, изготовления, всех видов испытаний и передачи на вооружение в войска страны противолодочных комплексов. Вызывало восхищение мастерство конструкторов, их находчивость, простота и оригинальность технических решений изделий. Созданный противолодочный комплекс не оставлял надежд подводным кораблям возможного противника на спасение. Однако наступило время горбачевской перестройки. Многое в оборонной промышленности рушилось. Проектные работы, производство оружия сжимались, как шагреневая кожа. Начались значительные сокращения подразделений Вооруженных сил страны, должностей и специальностей. Пришлось и мне уволиться в запас. Сначала работал в должности диспетчера главного конструктора МКБ «Радуга», затем - инженером ПЦО вневедомственной охраны, начальником штаба гражданской обороны НИБ «Большая Волга», а в конце трудовой деятельности - главным инженером Дубненского автосервиса. Часто моряки-отставники собирались вместе и обсуждали все, что происходит в стране с Вооруженными силами, в Военно-Морском флоте. Острой болью отдавались в душе «творения» министра обороны Сердюкова и его помощников… Но наступили иные времена. Сегодня Вооруженные силы, Военно-Морской флот России возрождаются. В войска поступают новейшие виды вооружения, отрабатывается настоящая боевая тактика. Это вселяет уверенность в том, что необходимые силы и средства для защиты Родины имеются. Восстановлены военные учебные заведения, внедряется в подготовку кадров незабвенный завет А. В. Суворова: «Врага надо бить не числом, а умением». Находясь в отставке, вместе со своими товарищами по оружию продолжаю участвовать в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи нашего города, стараюсь убеждать слушателей в необходимости любить свою Родину, быть всегда готовым выполнить свой священный долг по её защите. Сердечно поздравляю с очередной годовщиной Военно-Морского флота и шлю самые лучше пожелания всем, кто носил армейские погоны! Караушан Дмитрий Иванович - старший мичман в отставке - Я горжусь тем, что проходил военную службу в Военно-Морском флоте страны. Думаю, нет необходимости перечислять подробности, начиная со дня призыва меня на срочную службу и до увольнения в запас. Могу с гордостью сказать: «Флот - настоящая школа жизни!» С момента, когда ты, подготовленный в учебном заведении на суше, ступаешь на борт корабля, отдаешь воинскую честь знамени, вливаешься в коллектив команды, душа наполняется, с одной стороны - гордостью, а с другой - необходимостью быть достойным моряком. Флот в России создавался под требовательным руководством императора Петра Первого. История свидетельствует о великих победах русского флота под руководством адмиралов Ушакова, Нахимова, Макарова, Кузнецова и других военачальников. Вспомним командира подводной лодки капитана Маринеску, которого Гитлер называл личным врагом после уничтожения фашистского корабля с двумя тысячами летчиков люфтваффе… Вспомним команду легендарного крейсера «Варяг», которая, не желая сдать корабль врагу, предпочла утонуть вместе с ним в пучине морской… Вспомним моряков-исследователей морских просторов и глубин, их огромный труд на благо Родины, к сожалению, связанный не только с риском для жизни, а и с самопожертвованием. Вспомним, что после военной службы ребят с охотой берут на работу, так как, пройдя армейскую и флотскую школу, человек становится собранным, волевым и дисциплинированным. Приведу только один пример из своей службы на флоте. Был я минером. Моим непосредственным командиром был капитан 3 ранга В.С. Загороднев, который лично участвовал в обезвреживании более 50 мин, торпед и бомб. За образцовое выполнение боевых задач был награжден орденом Красной Звезды.Однажды нас подняли по тревоге. Работавший земснаряд ковшом зацепил какой-то тяжелый груз. Двигатели земснаряда натужно взвыли. Находившиеся на палубе с тревогой смотрели на поднимаемые ковши. И вот из воды показался один ковш, в котором при внимательном изучении оказалась донная мина - немецкая авиационная магнитно-акустическая донная мина. Одна из тех, которые немецкая авиация сбрасывала на город и в бухту в 1941 году. Более полутора метров длиной, она весила свыше полутонны. О том, что немцы ставили на мины хитрые ловушки, наши специалисты узнали в начале войны, однако эти знания были получены ценой гибели некоторых минеров. Так что находка, хранившаяся на дне, несла в себе коварную неизвестность. Механическая часть мины могла оставаться в готовности к действию. Через несколько часов на земснаряд высадились трое: капитан 3 ранга В.С. Загороднев, мичман П.Г. Рухляев и я, мичман Д.И. Караушан. Был обсужден план обезвреживания мины. В одном командование отказало: мину не разоружать. Так что пришлось её извлекать из ковша, доставлять на подрывное поле и уничтожать. Но легко ли это сделать? Поставь себя, читатель, на место минеров в таком случае… Все понимали, что пролежавшая более четверти века в воде боевая мина представляет собой не безопасную болванку, которую можно зацепить тросами и погрузить на транспортное средство. Мина могла сработать даже от любого толчка, от изменения положения. «Заглянуть» внутрь мины не разрешили… Все находившиеся поблизости корабли из бухты ушли. Движение на рейде прекратилось. Если бы еще не ветер, который покачивал и земснаряд, и мину... Трое смельчаков продолжали осторожную работу по опутыванию мины тросами. Вот её, как хрустальную вазу, осторожно подняли краном. Стараясь не изменить первоначальное положение мины, минеры осторожно опустили её в заранее подготовленный самоходный плотик. На плотике доставили мину в определенное место, где и совершили её подрыв. Не удивляйся, читатель, увидев на висках минеров седину. Она появляется не в простых условиях. Отмечая очередную годовщину Военно-Морского флота, от души поздравляю всех, кто служил на флоте, с праздником. Настоящие моряки - это люди высокой чести и достоинства. Каулин Игорь Леонидович - инженер-капитан 3 ранга в отставке - Шел 1953 год, кода я окончил 10 классов средней школы. Встал важный вопрос: кем быть? Мое поколение жило и росло в годы Великой Отечественной войны и после её окончания. Эти годы врезались в души и память людей навсегда. Мы многое слышали о войне от родителей и фронтовиков, читали в газетах и книгах, видели тяжелейший труд людей в тылу, чтобы оказать необходимую помощь воевавшим на фронтах. И сложилось так, что многие ребята решили посвятить свою жизнь службе в армии страны. Уклонистов не было. Служба в армии была почетной. После срочной военной службы я поступил в высшее военно-морское училище инженеров оружия. Выбор был осознанным - быть защитником Родины и хорошим специалистом в военном деле. После окончания обучения в 1961 году я был направлен для прохождения дальнейшей службы на Краснознаменный Северный флот. Вначале прошел переподготовку в учебном центре, где овладел специальностью по ядерному оружию. Время было напряженное в связи с возрастающим противостоянием между странами капитализма и социализма. Если гражданское население воспринимало ядерную войну как страшное явление, то мы, специалисты, знали, что это катастрофа для всего человечества. Вспоминаю Карибский кризис. Советское правительство приняло решение оказать необходимую помощь руководителю Республики Куба Фиделю Кастро. Для этого на территории Кубы было размещено необходимое оружие с целью возможной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. Все работы проводились секретно, в ускоренном режиме, использовали время, когда над головой не висели самолеты и спутники-разведчики. Сознание величайшей необходимости выполнить задание государственной важности заставляло нас исполнять свой воинский долг, не считаясь со временем, часто без сна и отдыха. Важнейшая задача стояла по оснащению ядерным оружием подводных лодок, которые должны были с целью боевого дежурства подойти к территории противника на максимально допустимое расстояние. И только благодаря высокому мастерству воинов Вооруженных сил СССР, правильно избранной Правительством страны тактики и стратегии удалось предотвратить возможный мировой кризис. В 1979 году приказом Главнокомандующего я был переведен для прохождения дальнейшей службы в Военное представительство при МКБ «Радуга». Вместе с другими специалистами занимался вопросами проектирования, изготовления, всех видов испытаний и передачи на вооружение в войска страны противолодочных комплексов. Вызывало восхищение мастерство конструкторов, их находчивость, простота и оригинальность технических решений изделий. Созданный противолодочный комплекс не оставлял надежд подводным кораблям возможного противника на спасение. Однако наступило время горбачевской перестройки. Многое в оборонной промышленности рушилось. Проектные работы, производство оружия сжимались, как шагреневая кожа. Начались значительные сокращения подразделений Вооруженных сил страны, должностей и специальностей. Пришлось и мне уволиться в запас. Сначала работал в должности диспетчера главного конструктора МКБ «Радуга», затем - инженером ПЦО вневедомственной охраны, начальником штаба гражданской обороны НИБ «Большая Волга», а в конце трудовой деятельности - главным инженером Дубненского автосервиса. Часто моряки-отставники собирались вместе и обсуждали все, что происходит в стране с Вооруженными силами, в Военно-Морском флоте. Острой болью отдавались в душе «творения» министра обороны Сердюкова и его помощников… Но наступили иные времена. Сегодня Вооруженные силы, Военно-Морской флот России возрождаются. В войска поступают новейшие виды вооружения, отрабатывается настоящая боевая тактика. Это вселяет уверенность в том, что необходимые силы и средства для защиты Родины имеются. Восстановлены военные учебные заведения, внедряется в подготовку кадров незабвенный завет А. В. Суворова: «Врага надо бить не числом, а умением». Находясь в отставке, вместе со своими товарищами по оружию продолжаю участвовать в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи нашего города, стараюсь убеждать слушателей в необходимости любить свою Родину, быть всегда готовым выполнить свой священный долг по её защите. Сердечно поздравляю с очередной годовщиной Военно-Морского флота и шлю самые лучше пожелания всем, кто носил армейские погоны!

Караушан Дмитрий Иванович - старший мичман в отставке - Я горжусь тем, что проходил военную службу в Военно-Морском флоте страны. Думаю, нет необходимости перечислять подробности, начиная со дня призыва меня на срочную службу и до увольнения в запас. Могу с гордостью сказать: «Флот - настоящая школа жизни!» С момента, когда ты, подготовленный в учебном заведении на суше, ступаешь на борт корабля, отдаешь воинскую честь знамени, вливаешься в коллектив команды, душа наполняется, с одной стороны - гордостью, а с другой - необходимостью быть достойным моряком. Флот в России создавался под требовательным руководством императора Петра Первого. История свидетельствует о великих победах русского флота под руководством адмиралов Ушакова, Нахимова, Макарова, Кузнецова и других военачальников. Вспомним командира подводной лодки капитана Маринеску, которого Гитлер называл личным врагом после уничтожения фашистского корабля с двумя тысячами летчиков люфтваффе… Вспомним команду легендарного крейсера «Варяг», которая, не желая сдать корабль врагу, предпочла утонуть вместе с ним в пучине морской… Вспомним моряков-исследователей морских просторов и глубин, их огромный труд на благо Родины, к сожалению, связанный не только с риском для жизни, а и с самопожертвованием. Вспомним, что после военной службы ребят с охотой берут на работу, так как, пройдя армейскую и флотскую школу, человек становится собранным, волевым и дисциплинированным. Приведу только один пример из своей службы на флоте. Был я минером. Моим непосредственным командиром был капитан 3 ранга В.С. Загороднев, который лично участвовал в обезвреживании более 50 мин, торпед и бомб. За образцовое выполнение боевых задач был награжден орденом Красной Звезды. Однажды нас подняли по тревоге. Работавший земснаряд ковшом зацепил какой-то тяжелый груз. Двигатели земснаряда натужно взвыли. Находившиеся на палубе с тревогой смотрели на поднимаемые ковши. И вот из воды показался один ковш, в котором при внимательном изучении оказалась донная мина - немецкая авиационная магнитно-акустическая донная мина. Одна из тех, которые немецкая авиация сбрасывала на город и в бухту в 1941 году. Более полутора метров длиной, она весила свыше полутонны. О том, что немцы ставили на мины хитрые ловушки, наши специалисты узнали в начале войны, однако эти знания были получены ценой гибели некоторых минеров. Так что находка, хранившаяся на дне, несла в себе коварную неизвестность. Механическая часть мины могла оставаться в готовности к действию. Через несколько часов на земснаряд высадились трое: капитан 3 ранга В.С. Загороднев, мичман П.Г. Рухляев и я, мичман Д.И. Караушан. Был обсужден план обезвреживания мины. В одном командование отказало: мину не разоружать. Так что пришлось её извлекать из ковша, доставлять на подрывное поле и уничтожать. Но легко ли это сделать? Поставь себя, читатель, на место минеров в таком случае… Все понимали, что пролежавшая более четверти века в воде боевая мина представляет собой не безопасную болванку, которую можно зацепить тросами и погрузить на транспортное средство. Мина могла сработать даже от любого толчка, от изменения положения. «Заглянуть» внутрь мины не разрешили… Все находившиеся поблизости корабли из бухты ушли. Движение на рейде прекратилось. Если бы еще не ветер, который покачивал и земснаряд, и мину... Трое смельчаков продолжали осторожную работу по опутыванию мины тросами. Вот её, как хрустальную вазу, осторожно подняли краном. Стараясь не изменить первоначальное положение мины, минеры осторожно опустили её в заранее подготовленный самоходный плотик. На плотике доставили мину в определенное место, где и совершили её подрыв. Не удивляйся, читатель, увидев на висках минеров седину. Она появляется не в простых условиях. Отмечая очередную годовщину Военно-Морского флота, от души поздравляю всех, кто служил на флоте, с праздником. Настоящие моряки - это люди высокой чести и достоинства. Каулин Игорь Леонидович - инженер-капитан 3 ранга в отставке - Шел 1953 год, кода я окончил 10 классов средней школы. Встал важный вопрос: кем быть? Мое поколение жило и росло в годы Великой Отечественной войны и после её окончания. Эти годы врезались в души и память людей навсегда. Мы многое слышали о войне от родителей и фронтовиков, читали в газетах и книгах, видели тяжелейший труд людей в тылу, чтобы оказать необходимую помощь воевавшим на фронтах. И сложилось так, что многие ребята решили посвятить свою жизнь службе в армии страны. Уклонистов не было. Служба в армии была почетной. После срочной военной службы я поступил в высшее военно-морское училище инженеров оружия. Выбор был осознанным - быть защитником Родины и хорошим специалистом в военном деле. После окончания обучения в 1961 году я был направлен для прохождения дальнейшей службы на Краснознаменный Северный флот. Вначале прошел переподготовку в учебном центре, где овладел специальностью по ядерному оружию. Время было напряженное в связи с возрастающим противостоянием между странами капитализма и социализма. Если гражданское население воспринимало ядерную войну как страшное явление, то мы, специалисты, знали, что это катастрофа для всего человечества. Вспоминаю Карибский кризис. Советское правительство приняло решение оказать необходимую помощь руководителю Республики Куба Фиделю Кастро. Для этого на территории Кубы было размещено необходимое оружие с целью возможной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. Все работы проводились секретно, в ускоренном режиме, использовали время, когда над головой не висели самолеты и спутники-разведчики. Сознание величайшей необходимости выполнить задание государственной важности заставляло нас исполнять свой воинский долг, не считаясь со временем, часто без сна и отдыха. Важнейшая задача стояла по оснащению ядерным оружием подводных лодок, которые должны были с целью боевого дежурства подойти к территории противника на максимально допустимое расстояние. И только благодаря высокому мастерству воинов Вооруженных сил СССР, правильно избранной Правительством страны тактики и стратегии удалось предотвратить возможный мировой кризис. В 1979 году приказом Главнокомандующего я был переведен для прохождения дальнейшей службы в Военное представительство при МКБ «Радуга». Вместе с другими специалистами занимался вопросами проектирования, изготовления, всех видов испытаний и передачи на вооружение в войска страны противолодочных комплексов. Вызывало восхищение мастерство конструкторов, их находчивость, простота и оригинальность технических решений изделий. Созданный противолодочный комплекс не оставлял надежд подводным кораблям возможного противника на спасение. Однако наступило время горбачевской перестройки. Многое в оборонной промышленности рушилось. Проектные работы, производство оружия сжимались, как шагреневая кожа. Начались значительные сокращения подразделений Вооруженных сил страны, должностей и специальностей. Пришлось и мне уволиться в запас. Сначала работал в должности диспетчера главного конструктора МКБ «Радуга», затем - инженером ПЦО вневедомственной охраны, начальником штаба гражданской обороны НИБ «Большая Волга», а в конце трудовой деятельности - главным инженером Дубненского автосервиса. Часто моряки-отставники собирались вместе и обсуждали все, что происходит в стране с Вооруженными силами, в Военно-Морском флоте. Острой болью отдавались в душе «творения» министра обороны Сердюкова и его помощников… Но наступили иные времена. Сегодня Вооруженные силы, Военно-Морской флот России возрождаются. В войска поступают новейшие виды вооружения, отрабатывается настоящая боевая тактика. Это вселяет уверенность в том, что необходимые силы и средства для защиты Родины имеются. Восстановлены военные учебные заведения, внедряется в подготовку кадров незабвенный завет А. В. Суворова: «Врага надо бить не числом, а умением». Находясь в отставке, вместе со своими товарищами по оружию продолжаю участвовать в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи нашего города, стараюсь убеждать слушателей в необходимости любить свою Родину, быть всегда готовым выполнить свой священный долг по её защите. Сердечно поздравляю с очередной годовщиной Военно-Морского флота и шлю самые лучше пожелания всем, кто носил армейские погоны! Караушан Дмитрий Иванович - старший мичман в отставке - Я горжусь тем, что проходил военную службу в Военно-Морском флоте страны. Думаю, нет необходимости перечислять подробности, начиная со дня призыва меня на срочную службу и до увольнения в запас. Могу с гордостью сказать: «Флот - настоящая школа жизни!» С момента, когда ты, подготовленный в учебном заведении на суше, ступаешь на борт корабля, отдаешь воинскую честь знамени, вливаешься в коллектив команды, душа наполняется, с одной стороны - гордостью, а с другой - необходимостью быть достойным моряком. Флот в России создавался под требовательным руководством императора Петра Первого. История свидетельствует о великих победах русского флота под руководством адмиралов Ушакова, Нахимова, Макарова, Кузнецова и других военачальников. Вспомним командира подводной лодки капитана Маринеску, которого Гитлер называл личным врагом после уничтожения фашистского корабля с двумя тысячами летчиков люфтваффе… Вспомним команду легендарного крейсера «Варяг», которая, не желая сдать корабль врагу, предпочла утонуть вместе с ним в пучине морской… Вспомним моряков-исследователей морских просторов и глубин, их огромный труд на благо Родины, к сожалению, связанный не только с риском для жизни, а и с самопожертвованием. Вспомним, что после военной службы ребят с охотой берут на работу, так как, пройдя армейскую и флотскую школу, человек становится собранным, волевым и дисциплинированным. Приведу только один пример из своей службы на флоте. Был я минером. Моим непосредственным командиром был капитан 3 ранга В.С. Загороднев, который лично участвовал в обезвреживании более 50 мин, торпед и бомб. За образцовое выполнение боевых задач был награжден орденом Красной Звезды. Однажды нас подняли по тревоге. Работавший земснаряд ковшом зацепил какой-то тяжелый груз. Двигатели земснаряда натужно взвыли. Находившиеся на палубе с тревогой смотрели на поднимаемые ковши. И вот из воды показался один ковш, в котором при внимательном изучении оказалась донная мина - немецкая авиационная магнитно-акустическая донная мина. Одна из тех, которые немецкая авиация сбрасывала на город и в бухту в 1941 году. Более полутора метров длиной, она весила свыше полутонны. О том, что немцы ставили на мины хитрые ловушки, наши специалисты узнали в начале войны, однако эти знания были получены ценой гибели некоторых минеров. Так что находка, хранившаяся на дне, несла в себе коварную неизвестность. Механическая часть мины могла оставаться в готовности к действию. Через несколько часов на земснаряд высадились трое: капитан 3 ранга В.С. Загороднев, мичман П.Г. Рухляев и я, мичман Д.И. Караушан. Был обсужден план обезвреживания мины. В одном командование отказало: мину не разоружать. Так что пришлось её извлекать из ковша, доставлять на подрывное поле и уничтожать. Но легко ли это сделать? Поставь себя, читатель, на место минеров в таком случае… Все понимали, что пролежавшая более четверти века в воде боевая мина представляет собой не безопасную болванку, которую можно зацепить тросами и погрузить на транспортное средство. Мина могла сработать даже от любого толчка, от изменения положения. «Заглянуть» внутрь мины не разрешили… Все находившиеся поблизости корабли из бухты ушли. Движение на рейде прекратилось. Если бы еще не ветер, который покачивал и земснаряд, и мину... Трое смельчаков продолжали осторожную работу по опутыванию мины тросами. Вот её, как хрустальную вазу, осторожно подняли краном. Стараясь не изменить первоначальное положение мины, минеры осторожно опустили её в заранее подготовленный самоходный плотик. На плотике доставили мину в определенное место, где и совершили её подрыв. Не удивляйся, читатель, увидев на висках минеров седину. Она появляется не в простых условиях. Отмечая очередную годовщину Военно-Морского флота, от души поздравляю всех, кто служил на флоте, с праздником. Настоящие моряки - это люди высокой чести и достоинства.