Удивительно, но в нашем молодом наукограде есть предприятия старше самого города… 10 июня Акционерное общество «Дубненский машинострительный завод» имени Николая Павловича Федорова отметило свой 80-летний юбилей. Именно в этот день в 1939 году была введена в эксплуатацию первая пусковая очередь завода, и сегодня с уверенностью можно сказать, что развитие всего научно-производственного комплекса города началось именно со строительства Дубненского машиностроительного завода, легендарной «Тридцатки». В пятницу, 12 июля, на заводе прошел день открытых дверей, и многие дубненцы смогли попасть на закрытую площадку и увидеть своими глазами территорию и заводские цеха. Детей встречали аниматоры с интерактивной программой. В общем, познавательно и интересно было всем. В день празднования 80-летия Дубненского машиностроительного завода отделение Музея истории создания крылатых ракет в Дубне стало местом приема высоких гостей предприятия. Экскурсоводы рассказали посетителям об истории создания завода. Неподдельный интерес посетителей вызвали представленные здесь макеты изделий, архивные фотографии и многочисленные награды. Множество исторических фактов о конструкторах и инженерах завода, легендарных ученых и сотрудниках делают историю завода уникальной и заставляет задуматься о мощи создаваемого здесь военного оборудования. А в 15 часов гостеприимно встречал заводчан и гостей праздника Дворец культуры «Октябрь» В фойе собравшиеся могли пообщаться за праздничным фуршетом, ознакомиться с выставкой старых фотографий, иллюстрирующих многолетнюю богатую историю предприятия. Коллектив завода - «жемчужина» оборонного комплекса России С приветственным словом к собравшимся и поздравлениями выступили генеральный директор АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова Егор Анатольевич Соловьев, глава города Дубны Максим Николаевич Данилов и председатель Совета депутатов Сергей Александрович Куликов, заместитель генерального директора корпорации РТИ Александр Валерьевич Литвинов, генеральный директор АО «Гос МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Владимир Николаевич Трусов с коллегами по предприятию. Е.А. Соловьев отметил, что за минувшие годы завод прошел войну и реформы, менялись руководители, названия предприятия, изделия. «Вы делали самолеты, корабли, ракеты, авиационные системы, вы создавали обороноспособность страны, но главное - в этих испытаниях и победах родился трудовой коллектив, который способен решать сложные задачи, создавать будущее завода. Спасибо вас за ваш труд!», - сказал, обращаясь к работникам предприятия, руководитель завода. Глава города М.Н. Данилов отметил в своем выступлении, что, переступая порог родной проходной, каждый понимает, что он вносит вклад в защиту нашей страны, и что новому директору предприятия досталась большая ответственность управлять коллективом, иногда непростым, но дружным, слаженным и самое главное - терпеливым. Праздничное настроение витало в воздухе: люди искренне радовались друг другу. Чувствовалось, что это единый дружный коллектив единомышленников. Это же подтвердилось во время награждения лучших работников завода: своих коллег, награжденных за плодотворный труд, заводчане дружно поддерживали бурными аплодисментами и одобрительными возгласами. Гордость предприятия, конечно же, люди - мастеровитые, грамотные специалисты на каждом производственном участке. Отрадно было видеть, что руководство завода высоко ценит труд людей разных профессий и специальностей. В частности, Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены: Белякова Валентина Владимировна - лаборант спектрального анализа; Каретникова Татьяна Николаевна - старший инспектор отдела секретной документации; Репин Владимир Витальевич - монтажник электрооборудования 6 разряда цеха окончательной сборки; Сергеева Ирина Леонидовна - ведущий специалист отдела организации труда и заработной платы. А всего награжденных несколько десятков. Награды за труд, врученные высококлассным специалистам, вызывают гордость за наше градообразующие предприятие, за город, за страну. Завод жив, завод работает, завод набирает обороты! И подтверждением этому послужили слова Владимира Николаевича Трусова - генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». Поздравляя сотрудников Дубненского машиностроительного завода с юбилеем предприятия, он отметил, что скоро оба коллектива-смежника будут готовить наградные документы по общей теме. А один из бывших руководителей Дубненского машзавода - Сергей Григорьевич Никольский, возглавлявший предприятие с 2005 по 2012 годы, отметил в своей поздравительной речи, что потенциал у завода огромный: коллектив завода может сделать любое изделие. Музыкально-танцевальные подарки преподнесли лауреаты всероссийских и международных конкурсов народный коллектив шоу-балет «Русский стиль», квартет «Кавалеры» и др. Вниманию зрителей было представлено шоу световых картин и песочное шоу, в котором художники отразили историю завода-юбиляра, а также выставка дубненских художников, которые работали на ДМЗ, и черно-белые фотографии из истории завода. Что производит завод и кого очень ждут на предприятии? Эта информация важна, скорее, для дубненской молодежи, дабы знать и гордиться не только учеными Объединенного института ядерных исследований, но и левобережным научно-производственным комплексом. ДМЗ занимается изготовлением авиационного управляемого вооружения, средств его наземного обеспечения, деталей узлов и агрегатов для авиационной техники, в том числе крылатых ракет для тактических и стратегических бомбардировщиков. Сотрудники предприятия принимали участие в производстве самолетов, в частности, МиГ-25, крылатой ракеты «Москит», ракет Х-22, Х-55. Сейчас на заводе трудятся в основном люди старшего возраста и очень ждут молодежь во всех производственных сферах, чтобы поделиться бесценным опытом и наработками. Из истории завода и города В.Н. Трусов: «Наш город, наше левобережье… Вы знаете, какая была жизнь?! Комсомольская, профсоюзная и особенно спортивная. Мы (Дубненское конструкторско-производственное объединение, создано 19.06.1972 г, просуществовало до 1982 года. - Прим. автора) были мощным общественным органом нашего города, и от нас многое зависело в развитии нашей Дубны. Немногие сейчас помнят и знают, что как-то встал вопрос о разделении города (в 1958 - 1960 гг. - Прим. автора). Какая у нас была сильная партийная организация! Пришел как-то к нам первый секретарь горкома ЦК КПСС и сказал, что наверху решили разделить город, и другого выхода нет, как только подчиниться. Но никто не подчинился… Мы просто дали партийное поручение Игорю Сергеевичу Селезневу и Николаю Павловичу Федорову пригласить Николая Николаевича Боголюбова и показать эти цеха. После посещения того, что тогда было, Николай Николаевич, он же великий человек был, пришел и сказал: «Вы что? Куда делиться? - Они же нас ракетами забросают… Это юмор, конечно, но когда мы едины, мы - непобедимы. И если бы тогда было принято другое решение, то не было бы сейчас такого города…» В.Б. Урманов: «Завод меня вырастил и воспитал в лице генерального директора Николая Павловича Федорова, которому я очень благодарен и низко кланяюсь. У нас были замечательные руководители: Семеняка Петр Аркадьевич, который вырастил замечательную плеяду специалистов. У нас были три богатыря - три Петра: Суворин, Краилин и Семеняка, которые руководили разными подразделениями завода…» «До начала 1982 года МКБ «Радуга» и ДМЗ входили в одно объединение. Они были разделены в процентном соотношении 22,7% и 77, 3%» «В 1970-х годах ДК «Октябрь» строили хозяйственным способом под руководством Михайлуцы Петра Титовича. Что значит хозспособом? Это за счет внутренних резервов и своими людьми, без подрядчиков. Предприятие было большим и сильным. Оно занимало одно из первых мест в рейтинге Министерства авиационной промышленности». «Предприятие построило не только пионерский лагерь «Дружба», в 80-х годах у нас был свой лагерь труда и отдыха для старшеклассников на Азовском море в Геническе. Туда был отправлен автобус для перевозки детей, договорились о проживании в одной из школ, и наши дети с нашими пионервожатыми ездили туда несколько лет подряд. Собирали черешню, вишню, персики. Теперь эти дети уже давно взрослые люди, но многие об этом помнят». «Завод также занимался развитием подсобного сельского хозяйства в соответствии с решением пленума ЦК КПСС. Было взято в аренду в Кимрском районе 1042 га земли. Было также и подсобное хозяйство рядом с городом в районе конечной остановки на ул. Кирова. Завели около 500 поросят, телят. Были свои комбайны, сеяли овес, ячмень, организовали летний выпас бычков для откорма на мясо. В городе около каждого подъезда и во всех столовых стояли баки для пищевых отходов. Их ежедневно увозили на специальное предприятие, где готовили корма для всего поголовья. Это было хорошим подспорьем в подсобном хозяйстве. Люди понимали это и разделяли мусор, отдельно выбрасывали пищевые отходы. Каждый год по графику шел забой бычков, поросят, и на заводе в соответствии с очередью раздавали бесплатно мясную продукцию. На нашу сельскохозяйственную базу приезжали смотреть и обмениваться опытом со всего Союза». «Завод строил жилье для своих сотрудников. Я предложил использовать балльную систему. Чем больше в семье было сотрудников предприятия, тем больше у них было баллов, также начислялось больше баллов за стаж работы и т.п. Таким образом, очередь начала быстрее двигаться, мы смогли привлекать молодых специалистов. На 100 новых квартир мы расселяли примерно 130 семей. Как это получалось? Кто-то выезжал из комнаты в однокомнатную квартиру, кто-то из однокомнатной - в двухкомнатную, кто-то из двухкомнатной - в трехкомнатную, и все в соответствии с нормативами. Освободившаяся жилая площадь предоставлялась следующим очередникам». Богатая история есть у каждого крупного предприятия, и полезно время от времени ее вспоминать или перечитывать, особенно молодому поколению. А большой завод - как большая семья. И отрадно, когда эта семья дружная и каждый вкладывает свои таланты и умения в развитие общего дела. Елена Злобина Фото Романа ВЛАСОВА