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Встреча депутатов с губернатором Печать
18.07.2019 00:00

Депутат Московской областной думы Марина Шевченко вместе с коллегами-депутатами встретились с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Мероприятие прошло в Доме Правительства Московской области. На встрече Андрей Воробьев обозначил точки роста региона, проблемы, которые необходимо решить в первоочередном порядка, и алгоритмы взаимодействия.

«Чуткая власть - залог доверия жителей. На многочисленных встречах, совместных выездных заседаниях, круглых столах, открытых трибунах депутаты Мособлдумы тесно взаимодействуют с профильными министерствам, коллегами-депутатами Государственной думы и муниципалитетов. Находим общие точки, принимаем законы, направленные на решение проблем жителей Подмосковья», - отметила Марина Шевченко.

Перед встречей депутаты Мособлдумы подробно ознакомились с первым в стране Центром управления регионом (ЦУР), где с помощью информационных систем специалисты круглосуточно собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.

«В режиме реального времени ЦУР все видит, все знает и предлагает самые эффективные и быстрые решения большого спектра вопросов от отдельного обращения до реализации нацпроектов», - подчеркнула Марина Шевченко.
  		 
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