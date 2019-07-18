Социально-экономические преобразования в Дубне в немалой степени зависят от слаженной работы депутатского корпуса. Совет депутатов утверждает местный бюджет, контролирует доходы и расходы, оперативно согласовывает бюджетные корректировки, чтобы город мог участвовать в федеральных и региональных программах, в том числе на условиях софинансирования. Вместе с тем требуют самого пристального внимания и перспективы благоустройства всех районов наукограда. Вопросы развития левого берега находятся в приоритете у семи депутатов Левобережной территориальной группы: это Алексей Осипов (округ №1), Сергей Куликов (округ №2), Павел Насонов (округ №3), Виль Урманов (округ №4), Александр Руденко (округ №5), Владимир Трусов (председатель депутатской группы, округ №6) и Михаил Подлесный (округ №7). У каждого депутата есть наказы, многие из которых удалось выполнить, но остаются и задачи, которые еще предстоит решать. Тем более что обращения граждан затрагивают самые разные аспекты городской жизни: это сфера ЖКХ, благоустройство дворов, капитальный ремонт многоквартирных домов, подъездов, дорог, тротуаров, содержание детских и спортивных площадок, транспортное сообщение, здравоохранение, социальные услуги… В 2018 году в Совет депутатов поступило 258 обращений от жителей города с предложениями, ходатайствами и жалобами, в ходе личного приема зафиксировано 196 обращений, в том числе: к депутатам левобережной территориальной группы – 28 обращений, институтской части города – 9, микрорайона Черная речка – 149, микрорайона Большая Волга – 10. Подводя итоги за 2018 год, председатель Совета депутатов городского округа Дубна Сергей Куликов отметил, что Совет активно работал весь год, решая вопросы местного значения, создавая нормативно-правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет город, и принимал ответственные решения, даже несмотря на то, что некоторые из них были непопулярными, но важными для бесперебойного функционирования городского хозяйства. В 2018 году для решения городских вопросов Советом депутатов были подготовлены и направлены 193 обращения, из них: в Администрацию городского округа Дубна – 139; в Московскую областную думу и губернатору Московской области – 8; в другие организации – 46. Одним из главнейших вопросов стало формирование Правил землепользования и застройки города Дубны, принятых в мае 2018 года. При подготовке проекта предлагались разные варианты использования территорий, но не все идеи воплотимы. Помимо личных приемов, ответов на устные и письменные обращения, депутаты левобережья встречаются с трудовыми коллективами на предприятиях и в учреждениях, участвуют в рабочих заседаниях Администрации городского округа, Общественной палаты Дубны и Молодежного парламента при Совете депутатов, новый состав которого был сформирован в конце 2018 года. Особая миссия – поддержка ветеранского движения в нашем городе. Так, Александр Руденко проводит ставшие уже традиционными вечера встреч для пожилых людей. Алексей Осипов на протяжении ряда лет направляет дубненцев преклонного возраста на лечение в Московский областной госпиталь для ветеранов войн (это единственное специализированное многопрофильное лечебное учреждение в Московской области), а Павел Насонов выделяет транспорт на безвозмездной основе. В продолжение темы здравоохранения нужно отметить, что Совету депутатов вместе с Администрацией города и руководителями градообразующих предприятий удалось отклонить инициативу регионального министерства об объединении Дубненской и Талдомской больниц. В беседах с депутатами жители отмечают, что за последние несколько лет сделано очень многое, преобразования коснулись практически всех городских территорий. Если два года назад кипели страсти вокруг многочисленных ям на дорогах, то сейчас на всех основных автомагистралях уложен новый асфальт и нанесена разметка. Ведется ремонт тротуаров, причем обустраиваются они даже там, где раньше асфальта не было (например, в Подберезье). Средства на эти цели выделяются из местного бюджета. Обновляется асфальтовое покрытие на дорожках и площадках в детских садах и на пришкольных участках. Причем эти работы финансируются не только по муниципальному контракту – большую помощь оказывают предприятия Дубны. В 2018 году в разных районах города оборудовано девять меж-квартальных детских площадок с освещением, лавочками, ограждением. Игровое оборудование устанавливается по целевой программе правительства Московской области, а основание – за счет местного бюджета. Что касается детских площадок по программе комплексного благоустройства дворов, то их оформление, как и другие обязательные элементы, в том числе озеленение, освещение, информационные стенды, лавочки, урны, предварительно обсуждаются с жителями соседних многоквартирных домов. В таких встречах обязательно участвуют депутаты. Владимир Трусов – Событие номер один для города за последние годы и даже десятилетия – это мост. Жители Дубны мечтали о нем полвека, и в 2018 году наши мечты осуществились. Этот проект поддержал Президент России Владимир Путин, лично контролировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомню, что строительство осуществлялось с финансированием из федерального бюджета (4,79 млрд рублей) и дорожного фонда Подмосковья (3,96 млрд рублей). Мост был введен в эксплуатацию с опережением графика и стал неотъемлемой частью нашего города. Как сам мостовой переход, так и Северо-западная дорога, названная проспектом Конструктора Селезнева – дают широкие возможности для развития городской инфраструктуры на обоих берегах Волги, имеют колоссальное значение для развития левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» и всего наукограда, а также для Подмосковья и соседних регионов. Сергей Куликов – Одним из значимых объектов, буквально преобразившихся за последние годы, стал торгово-рыночный комплекс «Центральный». Во многом благодаря депутатам левобережья удалось сохранить на прежнем месте этот привычный для горожан объект торговли. После масштабной реконструкции большинство ларьков и палаток «переехали» в современное двухэтажное здание общей площадью около 1500 кв. метров. Вокруг также благоустроена территория. Всем желающим предоставляются бесплатные места для реализации ягод, фруктов, овощей и зелени со своих участков. Алексей Осипов – На конец августа запланировано открытие нового лечебного корпуса Дубненской городской больницы на 190 коек. В нем разместятся отделение общей хирургии, травматологическое, урологическое, онкологическое, гинекологическое и отделение абдоминальной хирургии. В каждом самое современное оборудование и палаты на одного, двух и четырех пациентов. Первый этаж займут приемный покой и кабинеты диагностического отделения (УЗИ, МРТ, рентген, эндоскопия, функциональная диагностика и др.). После этого в старом корпусе из терапевтического отделения будут выделены кардиология и неврология. В ближайшей перспективе здесь будет создан сосудистый центр. Виль Урманов – По многочисленным пожеланиям жителей капитальный ремонт наружного освещения проведен в сквере Ветеранов и на улице Свободы. На условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов в рамках губернаторской программы «Светлый город» были заменены 67 опор и установлены 134 энергоэффективных светильника. Общий объем инвестиций – 5 млн рублей. Советом депутатов предусмотрены соответствующие статьи при формировании муниципального бюджета на 2019 год. По программе «Светлый город» будет проложен кабель, установлены новые опоры освещения с энергосберегающими светодиодными лампами на ул. Володарского, Березняка, Карла Маркса, Тверской, в парке Авиастроителей. Александр Руденко – Пожалуй, самыми долгожданными объектами в левобережье можно назвать два детских сада. ДОУ «Созвездие» на прилегающей к ОЭЗ «Дубна» территории открылось в 2017 году и приняло 185 детишек. В этом современном, построенном с нуля здании десять групп, есть бассейн, спортивный, музыкальный, театральный залы; на прогулочных площадках установлены игровые комплексы и оборудован городок безопасности, где малышей учат правилам дорожного движения. В этом году подарком для жителей левобережья стало открытие после масштабной реконструкции детского сада «Мечта», в нем две ясельные и две садовские группы для 80 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На капитальный ремонт было выделено более 58 млн рублей, в том числе 49 млн – из областного бюджета и 9 млн – из городского. Мы с коллегами-депутатами постоянно контролировали ход выполнения и качество работ в этих дошкольных учреждениях. Сейчас здесь организован полноценный образовательно-воспитательный процесс. Павел Насонов – Среди объектов благоустройства хочется особо выделить детские учреждения. Уже традиционно часть средств, поступающих в Дубну по наукоградской программе, мы ежегодно направляем на финансирование ремонта в школах и детских садах. Кроме того, изыскиваем дополнительные возможности для приобретения оборудования. Второй год на территории образовательных учреждений наукограда проводятся работы по асфальтированию площадок и тротуаров. Например, в детском саду №20 «Елочка» на улице Макаренко покрыты ровным слоем асфальта даже грунтовые тропинки, ведущие к прогулочным площадкам. Это очень важный момент, поскольку среди воспитанников есть дети с ослабленным зрением. Очень радуются и ребятишки, и родители новым игровым зонам в левобережье – на ул. Свободы, в сквере Ветеранов, в парке Авиастроителей. Каждый такой комплекс оригинального дизайна с лесенками, горками и другими элементами оборудован на участке 450 кв. метров, еще 80 кв. метров занимает песочный дворик для самых маленьких. В скором времени такая площадка появится и между домами на ул. Тверской, 1, 3 и ул. Березняка, 2. Михаил Подлесный – Спортивная жизнь в Дубне заметно оживилась после серьезной реконструкции стадиона «Волна». Он был построен более 60 лет назад, за прошедшие десятилетия устарел и морально, и физически. Мы с коллегами – депутатами левобережья приложили массу усилий, чтобы наш город вошел в программу «Спорт Подмосковья». И буквально за пару лет на стадионе появились удобные трибуны для зрителей, беговые дорожки с современным покрытием, площадки для волейбола, баскетбола, воркаута и отличное футбольное поле с искусственной травой, ведь самый массовый вид спорта в Дубне – это футбол. Сейчас на стадионе «Волна» проводятся городские, областные и межрегиональные соревнования, турниры российского уровня. Общая стоимость проекта реконструкции 34,5 млн рублей, доля городского бюджета составила 10%. По этой же региональной программе во дворе школы №1 обустроена многофункциональная площадка с тренажерами для занятий уличной гимнастикой (воркаутом). Не менее популярное место, в том числе для занятий спортом – лесопарковая зона на ул. Макаренко. Проект по созданию комфортной среды для прогулок и активного отдыха отмечен премией губернатора «Наше Подмосковье». Работы по благоустройству продолжаются. В ближайших планах – продление лыжной трассы и формирование спусков на самой высокой в Дубне насыпной горке для катания взрослых и детей на санках, лыжах, скейтбордах и для тренировок спортсменов-экстремалов.