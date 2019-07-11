Лидером среди научных организаций авиационной промышленности стало АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка». Почетный диплом представителям дубненского предприятия на днях вручили в Министерстве промышленности и торговли РФ, где проходила церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Награду из рук министра Д.В. Мантурова получили заместитель генерального директора ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка А.Н. Кожемяк, начальник управления кадров и кадрово-социальной политики А.А. Усов и председатель первичной профсоюзной организации предприятия М.Н. Щербаков. Социальная ориентированность ГосМКБ «Радуга» отмечена неоднократно по линии Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, на уровне головного предприятия «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», областных и федеральных ведомств. А очередное признание на федеральном уровне – еще одно подтверждение правильного направления в ведении социально-экономической политики на предприятии. Поздравляя финалистов конкурса, министр промышленности и торговли РФ, член военно-промышленной комиссии Денис Валентинович Мантуров сказал: - Сегодня мы в пятый раз чествуем финалистов конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». За это время участие в мероприятии стало показателем успешности предприятия, настроя на развитие кадрового потенциала через создание достойных условий труда и быта сотрудников и их семей. В очередном конкурсе с учетом этапа ведомственных отборов приняли участие около 480 предприятий нашего оборонно-промышленного комплекса. Чтобы привлечь еще большее количество участников, организаторы конкурса расширяют конкурсную категорию. Начиная с 2017 года, например, конкурс в том числе стали ориентировать и на организации академической науки, предусмотрели номинации по направлению, связанному с улучшением жилищных условий сотрудников, поддержкой активного оздоровительного отдыха, заботой о ветеранах. - Хотел бы поблагодарить коллективы всех организаций, принявших участие в конкурсе, за ответственную и слаженную работу, - подчеркнул Д. Мантуров. - Такой подход позволяет вам успешно справляться с гособоронзаказом и последовательно наращивать научно-производственные компетенции. С момента учреждения конкурса объемы выпуска продукции ОПК выросли на 51 процент, при этом производительность увеличилась на 42 процента. И что особенно важно, это произошло при увеличении численности персонала на 6,2 процентов. Вместе с вами мы ведем работу по диверсификации – это слаженная и ответственная задача, при выполнении которой сформирована организационная и финансовая структура поддержки. Реализуемые мероприятия, в том числе в рамках отраслевых государственных программ, дают свои результаты. Так, производство продукции гражданского назначения в ОПК в 2018 году увеличилось на 8,8 процентов, а ее доля в общем объеме выпускаемой оборонной продукции составляет почти 21 процент, что выше установленного президентом страны ориентира. Как отметил министр, за этими цифрами – новая конкурентоспособная продукция, востребованная в том числе и на внешних рынках – это гражданские самолеты и вертолеты, современные авиадвигатели, суда и морская техника, инновационная радиоэлектроника, наукоемкая медицинская техника и другая продукция. Чтобы уверенно двигаться по вектору диверсификации, внедрять новые цифровые технологии, успешно участвовать в реализации национальных проектов, необходимо наращивать кадровый потенциал ОПК, формировать конкурентные условия для эффективной работы сотрудников и повышения уровня их благосостояния, - отметил глава ведомства. - Победители конкурса – передовики в этой части, пример и ориентир для всех оборонных предприятий страны, - отметил Денис Мантуров. - От лица Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично хочу поздравить организации, чьи достижения удостоились самых высоких оценок, и рассчитываю, что те предприятия, которые пока воздерживаются от участия в конкурсе, будут активно перенимать опыт и лучшие практики коллег. Наград в рамках конкурса были удостоены сразу несколько предприятий, входящих в КТРВ, а само АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» признано победителем в номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Анна Сухая