Коллективу АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова

Уважаемый Егор Анатольевич!

Дорогие коллеги и друзья!

Руководство и весь коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» от всего сердца и искренне поздравляют вас и всех сотрудников вашего предприятия со знаменательной датой - 80-летним юбилеем!

Исторический путь развития Дубненского машиностроительного завода - это история становления и развития крупного авиационного предприятия и нового города на берегах реки Волги. Воистину это путь от гидросамолетов до суперсовременных ракет, от нескольких деревянных бараков до благоустроенного города с развитой инфраструктурой.

За 80 лет работы изменялись задачи и формы деятельности предприятия, но неизменной оставалась его главная цель - укрепление обороноспособности нашей страны.

Труд поколений рабочих и специалистов позволил вам накопить производственный и интеллектуальный потенциал, который помог заводу выжить в непростые 90-е, а сегодня успешно используется для выполнения задач по обеспечению Вооруженных сил РФ современными образцами ракетной и самолетной техники.

От создания первых авиационных ракет до гиперзвуковых летательных аппаратов и участия в изготовлении последующих поколений крылатых ракет мы работаем сообща. Успешное выполнение авиационными частями своего предназначения, высокие правительственные награды – это наши совместные достижения. Наши коллективы объединяет не только совместная работа и тесное переплетение интересов, но и уважение и поддержка друг друга.

Отмечая ваш 80-летний юбилей, мы уверены, что славная история Дубненского машиностроительного завода получит достойное продолжение в ваших будущих делах, а наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать развитию российской оборонной промышленности.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, уважаемый Егор Анатольевич, ветеранам, руководству и всему трудовому коллективу дальнейшего развития и процветания, многочисленных успехов и достижений в трудовой деятельности, благополучия, удачи и крепкого здоровья!

От имени всего коллектива с глубоким уважением генеральный директор В.Н. Трусов