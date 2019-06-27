Выпускные вечера проходят в эти дни во всех школах города. У юных дубненцев, кто решил покинуть стены школы после девятого класса, и ребят, получивших полное среднее образование, впереди нелегкая пора - поступление в техникумы, колледжи и вузы… Торжественно и вместе с тем душевно звучат напутствия учителей вчерашним школьникам, искренни и трогательны признания самих выпускников. Впереди у каждого из них новые горизонты и новые цели, новые победы и поражения, ведь без поражений, ошибок и неудач не бывает достижений и успехов. Не сбиться вам с верного пути и уверенно идти к намеченной цели, дорогие выпускники!

В этом году 36 ребят в нашем городе получили золотые медали, 35 юных дубненцев стали лауреатами именной премии губернатора Московской области. Восемь выпускников набрали сто баллов на едином государственном экзамене. Двое из восьми стобалльников Дубны набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам. Эти ребята - гордость своих учителей, школ и всего города!

Это Шлотова Надежда - ученица физико-математического класса лицея «Дубна» (100 баллов по физике и математике), Лобанов Михаил – ученик лицея №6 (физика и математика), Суркова Александра - ученица лицея №6 (физика), Пичугин Алексей – ученик лицея №6 (математика), Конопляников Василий – ученик лицея №6 (математика), Рзянин Иван - ученик лицея №6 (физика), Демьяненко Дарья - ученица гуманитарно-эстетической гимназии № 11 (русский язык) и Пугачева Полина - ученица гимназии №8 (русский язык). Все эти ребята к тому же призеры и победители областных и всероссийских олимпиад по разным предметам, проходивших в течение года. Их победы - результат большой работы и нацеленности на высокий уровень знаний, которые, уверены, им пригодятся в освоении будущих специальностей в самых престижных вузах страны.

Анна Французова