60 человек сдали свою кровь в День донора, который впервые был организован на территории ОЭЗ «Дубна». Кровь адресно пойдет в подмосковные учреждения здравоохранения, где лечение проходят тяжелобольные дети.

С раннего утра на левобережной площадке Особой экономической зоны «Дубна» стояла машина передвижной лаборатории переливания крови, а выставка инновационных проектов резидентов на первом этаже Конгресс-центра была переоборудована в пункт для ее забора. День донора, организованный Московской областной станцией переливания крови и Союзом машиностроителей России совместно с Управляющей компанией ОЭЗ, собрал более 70 желающих принять участие в акции, которая впервые проводилась на территории подмосковной зоны.

- Мы высоко оцениваем сегодняшнюю акцию прежде всего потому, что видим, с каким желанием и энтузиазмом все пришли на День донора, - рассказала заместитель руководителя аппарата Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Наталья Ярыгина. - Сегодня на территории ОЭЗ 154 резидента, на предприятиях которых трудятся около четырех тысяч специалистов, и часть компаний-резидентов производят изделия медицинского назначения. Это значит, что и они, и другие участники сдают кровь осознанно, понимая важность данного мероприятия.

В День донора на площадке ОЭЗ работали 3 врача и 12 медсестер. Все с большим опытом и, как потом говорили участники акции, с «легкой рукой», поэтому укол был почти безболезненный. Как пояснили медики, стандартного разового забора крови, который составляет 450 мл, может хватить на необходимую терапию троим детям.

За время акции общий забор крови от 60 человек составил 27 000 мл. Теперь благодаря помощи неравнодушных людей высокоэффективную гемотрансфузионную терапию в полном объеме смогут получить самые маленькие наши сограждане - пациенты детского отделения Московского областного онкологического диспансера, Московского областного перинатального центра и детского ожогового центра.

В завершении Дня донора состоялась церемония награждения. За активное участие в донорском движении Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» вручены благодарственные письма от Союза машиностроителей России и Московской областной станции переливания крови, а также памятный приз в виде миниатюрной мобильной передвижной станции. Акцию в подмосковной ОЭЗ решено сделать ежегодной.

Светлана ЖУКОВА