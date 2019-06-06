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Утвержден перечень участков ремонта муниципальных автодорог на 2019 год с привлечением субсидий правительства Московской области: 95% работ профинансировано из бюджета Московской области, 5% - из муниципального бюджета.
Будут отремонтированы:
*проезд Автолюбителей;
* проезд Дмитровское шоссе - причал;
* ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3;
* ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ;
* ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение»;
* проезд к профилакторию «Ратмино»;
* проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» - до полигона ТКО «Дубна правобережная»;
* ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей;
* ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка;
* пр. Боголюбова от ул. 9 Мая до д.31 на пр. Боголюбова;
* ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей;
* ул. Молодежная от площади Мира до ул. Сахарова;
* проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец».
План формировался с учетом мнения жителей города, которые проголосовали на портале «Добродел». Благодаря их активности в него включены ремонтные работы на проезде Автолюбителей, проезде Дмитровское шоссе - причал, на улице Жолио Кюри и улице Ленинградской.
После проведения конкурсных процедур и заключения первых договоров 10 мая дан старт дорожным работам, которые на сегодняшний день активно продолжаются.
По состоянию на 22 мая завершен ремонт по следующим объектам:
* проезд Автолюбителей (подрядчик - ИП Калоян Р.Г.);
* проезд Дмитровское шоссе - причал (ИП Калоян Р.Г.);
* ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3 (ИП Саблина М.В.);
* проезд к профилакторию «Ратмино» (ИП Саблина М.В.);
* ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка (ИП Калоян Р.Г.);
* ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей (ИП Саблина М.В.).
25-26 мая начались ремонтные работы на участках:
* ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ (ООО «Опора»);
* ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение» (ИП Калоян Р.Г.);
* проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» до полигона ТКО «Дубна правобережная» (ИП Саблина М.В.);
* ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей (ИП Калоян Р.Г.);
* пр. Боголюбова от д.31 до ул. 9 Мая (ИП Калоян Р.Г.).
На сегодняшний день продолжаются конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ по двум объектам: ул. Молодежная (от площади Мира до ул. Сахарова) и проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец».
По окончании зимнего периода, в апреле-мае, в первую очередь был проведен ямочный ремонт на участках дорог на улицах: Ленинградской, Мира, Центральной, Понтекорво и Жолио Кюри. В ближайшее время запланирован ямочный ремонт на улицах: Макаренко, Володарского, Энтузиастов, Советской, Дмитровском шоссе (плотина ГЭС), улице Дружбы и проспекте Боголюбова.