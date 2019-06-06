Утвержден перечень участков ремонта муниципальных автодорог на 2019 год с привлечением субсидий правительства Московской области: 95% работ профинансировано из бюджета Московской области, 5% - из муниципального бюджета. Будут отремонтированы: *проезд Автолюбителей; * проезд Дмитровское шоссе - причал; * ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3; * ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ; * ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение»; * проезд к профилакторию «Ратмино»; * проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» - до полигона ТКО «Дубна правобережная»; * ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей; * ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка; * пр. Боголюбова от ул. 9 Мая до д.31 на пр. Боголюбова; * ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей; * ул. Молодежная от площади Мира до ул. Сахарова; * проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец». План формировался с учетом мнения жителей города, которые проголосовали на портале «Добродел». Благодаря их активности в него включены ремонтные работы на проезде Автолюбителей, проезде Дмитровское шоссе - причал, на улице Жолио Кюри и улице Ленинградской. После проведения конкурсных процедур и заключения первых договоров 10 мая дан старт дорожным работам, которые на сегодняшний день активно продолжаются. По состоянию на 22 мая завершен ремонт по следующим объектам: * проезд Автолюбителей (подрядчик - ИП Калоян Р.Г.); * проезд Дмитровское шоссе - причал (ИП Калоян Р.Г.); * ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3 (ИП Саблина М.В.); * проезд к профилакторию «Ратмино» (ИП Саблина М.В.); * ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка (ИП Калоян Р.Г.); * ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей (ИП Саблина М.В.). 25-26 мая начались ремонтные работы на участках: * ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ (ООО «Опора»); * ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение» (ИП Калоян Р.Г.); * проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» до полигона ТКО «Дубна правобережная» (ИП Саблина М.В.); * ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей (ИП Калоян Р.Г.); * пр. Боголюбова от д.31 до ул. 9 Мая (ИП Калоян Р.Г.). На сегодняшний день продолжаются конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ по двум объектам: ул. Молодежная (от площади Мира до ул. Сахарова) и проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец». По окончании зимнего периода, в апреле-мае, в первую очередь был проведен ямочный ремонт на участках дорог на улицах: Ленинградской, Мира, Центральной, Понтекорво и Жолио Кюри. В ближайшее время запланирован ямочный ремонт на улицах: Макаренко, Володарского, Энтузиастов, Советской, Дмитровском шоссе (плотина ГЭС), улице Дружбы и проспекте Боголюбова.