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Ремонт дорог Печать
06.06.2019 00:00

Утвержден перечень участков ремонта муниципальных автодорог на 2019 год с привлечением субсидий правительства Московской области: 95% работ профинансировано из бюджета Московской области, 5% - из муниципального бюджета.

Будут отремонтированы:

*проезд Автолюбителей;

* проезд Дмитровское шоссе - причал;

* ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3;

* ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ;

* ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение»;

* проезд к профилакторию «Ратмино»;

* проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» - до полигона ТКО «Дубна правобережная»;

* ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей;

* ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка;

* пр. Боголюбова от ул. 9 Мая до д.31 на пр. Боголюбова;

* ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей;

* ул. Молодежная от площади Мира до ул. Сахарова;

* проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец».

План формировался с учетом мнения жителей города, которые проголосовали на портале «Добродел». Благодаря их активности в него включены ремонтные работы на проезде Автолюбителей, проезде Дмитровское шоссе - причал, на улице Жолио Кюри и улице Ленинградской.

После проведения конкурсных процедур и заключения первых договоров 10 мая дан старт дорожным работам, которые на сегодняшний день активно продолжаются.

По состоянию на 22 мая завершен ремонт по следующим объектам:

* проезд Автолюбителей (подрядчик - ИП Калоян Р.Г.);

* проезд Дмитровское шоссе - причал (ИП Калоян Р.Г.);

* ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части №3 (ИП Саблина М.В.);

* проезд к профилакторию «Ратмино» (ИП Саблина М.В.);

* ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка (ИП Калоян Р.Г.);

* ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей (ИП Саблина М.В.).

25-26 мая начались ремонтные работы на участках:

* ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ (ООО «Опора»);

* ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение» (ИП Калоян Р.Г.);

* проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» до полигона ТКО «Дубна правобережная» (ИП Саблина М.В.);

* ул. Московская от ул. Сахарова до ул. Строителей (ИП Калоян Р.Г.);

* пр. Боголюбова от д.31 до ул. 9 Мая (ИП Калоян Р.Г.).

На сегодняшний день продолжаются конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ по двум объектам: ул. Молодежная (от площади Мира до ул. Сахарова) и проезд от ул. Мичурина до въезда в СНТ «Мичуринец».

По окончании зимнего периода, в апреле-мае, в первую очередь был проведен ямочный ремонт на участках дорог на улицах: Ленинградской, Мира, Центральной, Понтекорво и Жолио Кюри. В ближайшее время запланирован ямочный ремонт на улицах: Макаренко, Володарского, Энтузиастов, Советской, Дмитровском шоссе (плотина ГЭС), улице Дружбы и проспекте Боголюбова.
  		 
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