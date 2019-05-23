Загородный лагерь «Сосновый бор» активно готовится к началу первой смены. Работа кипит. Сотрудники лагеря трудятся с раннего утра до позднего вечера, стараясь навести порядок и обновить территорию лагеря к встрече ребятишек. А помогают им в этом горожане, участвуя в субботниках.

Одними из первых в этом году на субботник в «Сосновый бор» приехали полтора десятка молодых специалистов АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» (на фото). Физическая сила пришлась как нельзя кстати: ребята помогали благоустраивать территорию, ремонтировали деревянные мостки, по которым детвора ходит на Волгу. Для сотрудников КБ участие в таких субботниках уже давно стало доброй традицией, желающие откликаются каждый год на призыв руководства предприятия, регулярно поддерживающего «Сосновый бор» не только финансово, но непосредственно трудовой силой.

Друзей, по словам директора лагеря «Сосновый бор» Татьяны Васильевны Хапаевой, которые уже давно стали его постоянными помощниками, немало. В День рождения пионерии, например, в субботнике приняли участие дубненские ветераны, а в минувшие выходные трудились волонтеры университета «Дубна». Они красили скамейки, приводили в порядок летнюю эстраду, футбольное поле… Всем им огромное спасибо от сотрудников «Соснового бора» и ребятишек, которые с нетерпением ждут встречи с любимым лагерем.

Анна Сухая