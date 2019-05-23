1 июня, в День защиты детей, в Дубне планируется проведение мероприятия, сочетающего в себе благотворительную и культурно-воспитательную миссию. Проект стал возможным благодаря руководителю студии детских праздников «Веселая мельница» Наталье Мельник при поддержке Ассоциации благотворителей «Белый цветок», объединения волонтеров и благотворителей «Добрая Дубна» и руководству ДК «Мир» ОИЯИ. Мы попросили Наталью рассказать о предстоящем празднике подробней. - Наталья, расскажите, пожалуйста, о самой идее благотворительной акции «Белый цветок». - Впервые День белого цветка прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Целью мероприятия был сбор средств на лечение больных людей. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы - живые или искусственные - по цене, которую назначали сами покупатели. В поддержку акции в День белого цветка проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты. В наше время День белого цветка возрожден. В 2014 году была создана Ассоциация благотворителей «Белый цветок» при всемерной поддержке Фонда Святителя Василия Великого. За прошедшие 5 лет по итогам праздников «Белый цветок» было проведено более восьмидесяти мероприятий в двадцати городах России. - Каковы главные цели этой благотворительной акции? - У этого проекта в Дубне сразу несколько целей. Первое - это сбор денежных пожертвований, необходимых для лечения дубненской девочки Полины Шилиной, страдающей муковисцидозом, которой требуется дорогостоящее лечение в профильной клинике в Германии. Важной целью является воспитание подрастающего поколения Дубны в духе благотворительности, милосердия и чуткого отношения к ближнему - здоровый ребенок может сделать бумажный цветок и тем самым подарить больному ребенку надежду. Также акция призвана привлечь внимание общественности к необходимости делать добро. Каждый человек, вне зависимости от возраста и материального положения, может оказать помощь тем, кто в ней нуждается. - Это разовая акция в Международный день защиты детей или она включает в себя много этапов и мероприятий? - Акция «Белый цветок» не привязана непосредственно ко Дню защиты детей. Предполагается, что проект будет ежегодным. Сначала идет подготовительный этап, который включает работу с детьми, уроки милосердия и мастер-классы по изготовлению белых цветов. А затем, в День защиты детей, непосредственно сам праздник. В разных городах нашей страны праздники «Белого цветка» проходят в разные даты. Но мы решили, что День защиты детей идеально подходит для праздника такой направленности. - Наталья, представьте, пожалуйста, программу мероприятий, запланированных на 1 июня в сквере Мещерякова в рамках акции. - Наша праздничная программа будет очень насыщенной и интересной. Планируем провести концерт детских коллективов Дубны, игры и анимационную программу для ребятишек, аквагрим и творческие мастер-классы. Также будет работать благотворительная ярмарка поделок и угощений. И, конечно же, воздушные шары и много-много белых цветов. - Мне известно про уроки доброты, которые вы проводите. Расскажите о них подробнее... - Суть наших уроков в том, чтобы донести до детей идею доброты, милосердия и помощи ближнему. Конечно, у детей нет своих денег, но это и не требуется. Ведь внести свой вклад в помощь ближнему можно разными способами: поддержать, утешить, помочь делом. Символ проекта - белый цветок. Каждый ребенок нашего города может своими руками сделать белый цветок и подарить больному ребенку надежду и частичку своей души. Всю информацию о проекте мы публикуем в группе вконтакте https://vk.com/beliycvetok_dubna - Как желающие смогут внести свой личный вклад непосредственно на празднике 1 июня? - Приглашаю всех прийти на праздник и поучаствовать в благотворительной ярмарке. Люди смогут опустить пожертвование в специальный ящик и взамен взять белый цветок, сделанный руками детей нашего города! Итак, 1 июня в сквере Мещерякова за Домом культуры «Мир» ОИЯИ с 12:00 будет проходить благотворительная акция «Белый цветок» с большой культурно-развлекательной программой, а в 16:00 всех детей приглашаем в ДК «Мир» на интерактивный музыкальный спектакль Московского музыкально-драматического театра «Алиса в стране чудес». Детям до 3-х лет - бесплатно! Элеонора ЯМАЛЕЕВА