Поклонимся великим тем годам! Тем славным командирам и бойцам, И маршалам страны, и рядовым, Поклонимся и мёртвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя, Поклонимся, поклонимся друзья! Всем миром, всем народом, всей землёй Поклонимся за тот великий бой! Тысячи дубненцев 9 Мая почтили память всех, кто до последнего патрона и в рукопашную бился с врагом на поле боя, кто отстоял Москву и Ленинград, кто остался лежать под Сталинградом и Курском… Всех тех, кто сражался на фронте, кто ковал Победу в тылу… Мы вспоминаем своих дедов и прадедов, бабушек, вставших совсем юными девчушками к станкам. Каждого, кто в далеком 1945-м услышал долгожданное слово «Победа», и тех, кто так и не вернулся домой… В день 74-й годовщины Великой Победы в Дубне прошли торжественные митинги и акция «Бессмертный полк». Вначале колонны дубненцев прошли по улицам левобережья – именно там по многолетней традиции ранним утром у памятника погибшим воинам минутой молчания вспоминают наших земляков, скорбят обо всех, кто отдал жизни на полях сражений в Великой Отечественной войне. Чествуют ветеранов, и дай Бог им здоровья на долгие годы, - тех, кому своими жизнями мы обязаны за мирное небо над головой. Торжественные мероприятия затем переместились на Большую Волгу, к Мемориалу погибшим воинам. - 9 Мая – это тот день, когда каждый из нас вспоминает ту историю, которую создали для нас наши деды, прадеды, бабушки, - сказал в своем выступлении глава города Максим Николаевич Данилов. – Эти люди своим здоровьем, своими жизнями четыре долгих года прокладывали нам дорогу к этому мирному, звенящему по ночам тишиной, небу. Низкий поклон им всем… Боль и одновременно радость – эти чувства сопровождают праздник 9 Мая. Мы скорбим обо всех, кто остался на полях сражений, мы горды, что наши деды, наш великий народ отстоял независимость и свободу родной земли. Об этом, поздравляя дубненцев, говорил генеральный директор ГосМКБ «Радуга» депутат Совета депутатов Дубны В. Н. Трусов. - Мы с вами должны жить и работать во имя нашей великой Родины, - сказал Владимир Николаевич, - во имя памяти всех тех, кто сделал ее свободной и великой. Да здравствует наша великая Родина! Слава ветеранам! С праздником Победы! Плечом к плечу прошагали по Дубне тысячи участников Бессмертного полка. Летчики, танкисты, радисты, пехотинцы словно восстали через года, символизируя мощь народа нашей великой страны. И мы сильны, пока помним свою историю, пока чтим память своих предков, пока склоняем головы перед подвигом народа, вписавшего золотыми буквами в историю своей страны слова Великая Победа… Анна Сухая Фото Алексея КОНСТАНТИНОВА