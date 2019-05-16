В канун праздника Великой Победы депутаты городского Совета депутатов побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с праздником.

Всего в Дубне проживают 86 ветеранов ВОВ. Удалось поздравить каждого из них, за исключением тех дубненцев, кто находится в госпитале либо в отьезде.

Такое внимание, безусловно, приятно, тем более что во многих семьях удалось не просто ограничиться недолгим визитом, а послушать воспоминания о военных годах самих участников боевых действий.

Ветераны вспоминали боевых товарищей, говорили о самых тяжелых и горестных событиях, которые им довелось пережить на фронте, а также о долгожданной Победе.