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Поздравили с праздником Печать
16.05.2019 00:00

В канун праздника Великой Победы депутаты городского Совета депутатов побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с праздником.

Всего в Дубне проживают 86 ветеранов ВОВ. Удалось поздравить каждого из них, за исключением тех дубненцев, кто находится в госпитале либо в отьезде.

Такое внимание, безусловно, приятно, тем более что во многих семьях удалось не просто ограничиться недолгим визитом, а послушать воспоминания о военных годах самих участников боевых действий.

Ветераны вспоминали боевых товарищей, говорили о самых тяжелых и горестных событиях, которые им довелось пережить на фронте, а также о долгожданной Победе.
  		 
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