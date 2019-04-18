В рамках Парламентского часа 11 апреля перед депутатами Дубны выступили с докладами два заместителя главы администрации городского округа: по социальной сфере и торговле - Роман Беленко и по экономике, финансам и инновационной деятельности - Светлана Абрамова. Они отчитались о работе курируемых подразделений за 2018 год.

Депутаты отметили проводимую государством политику спорта высоких достижений и указали Администрации города на необходимость сохранения доступного массового спорта в Дубне. Такой же позиции решили придерживаться и в сфере культуры и дополнительного образования.

С удовлетворением была воспринята информация об экономии денежных средств в 2018 году на обслуживание муниципального долга, что привело к его уменьшению более чем на 40 млн рублей. Работа комитета по конкурентной политике позволила сэкономить на торгах более 200 млн рублей, которые были направлены на дополнительные мероприятия в сфере благоустройства и содержания города.

Постоянная депутатская комиссия по социальной политике, здравоохранению, работе с ветеранами и общим вопросам рассмотрела обращение Координационного совета общественных ветеранских организаций. Решено дать разъяснения об оказываемой поддержке ветеранских организаций в Дубне, а также запросить дополнительные сведения о Координационном совете и организациях, входящих в его состав (включая уставные документы и список участников), для проработки вопроса по существу.

Продолжается плановая работа по подготовке новой редакции Правил землепользования и застройки. На постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям обсуждались предлагаемые дополнения в текстовой части, в том числе уточнение параметров градостроительного проектирования согласно установленным нормативам в Московской области. Депутаты отвергли предложение по уменьшению минимальной площади земельного участка под многоэтажное строительство для недопущения точечной застройки.

На встрече с руководством Администрации городского округа был затронут широкий круг вопросов, в том числе: сроки и место вывоза мусора во время месячника по благоустройству и уборке города; ситуация с газоснабжением ул. Юркино, ул. Вокзальной и ПОИЗ «Стела»; возможность включения в состав экспертного совета Особой экономической зоны «Дубна» представителей депутатского корпуса (как это было ранее) и перспективы расширения территории ОЭЗ.

От депутатов поступило предложение вернуться к практике прошлых лет, когда в преддверии Дня Победы все участники Великой Отечественной войны получали поздравления на дому от представителей городской Администрации и депутатского корпуса. Нужно позаботиться и о маломобильных в силу возраста и здоровья ветеранах: доставлять их на торжественные мероприятия специально выделенным транспортом. Списки фронтовиков и тружеников тыла будут подготовлены по данным Дубненского управления социальной защиты населения.

Остается на контроле ситуация с ОАО «РАТА», основным учредителем которого является Администрация г.о. Дубна. Депутаты запросили сведения о движимом и недвижимом имуществе автотранспортного предприятия и планам по его реализации. В настоящее время происходит оценка 12 автобусов средней вместимости «Богдан А092», находящихся на балансе города, для последующей продажи в целях пополнения муниципального бюджета.

На 15 мая запланировано торжественное открытие на территории школы №1 в левобережье бюста Героя Советского Союза летчика-испытателя Георгия Бахчиванджи. Сам памятник уже изготовлен. В ближайшие недели он будет доставлен из Краснодара в Дубну и установлен на постаменте.

По информации Совета депутатов г.о. Дубна