Ежегодная акция по сбору ПЭТ-упаковки «Подари упаковке вторую жизнь!» пройдет во всех общеобразовательных учреждениях города Дубны в рамках проекта «ЭКОШКОЛА» Российско-финской компании «ЭКОСИСТЕМА».

Основной целью акции является привлечение внимания к проблеме образования пластиковых отходов в весенне-летний период.

На улице становится все теплее, поэтому возникает необходимость пить больше воды, что приводит к увеличению образования пластиковых отходов. В связи с этим необходимо помнить, что различные виды пластика разлагаются от 100 до 500 лет, и разлагаются не полностью. Мы призываем жителей Дубны задуматься об этой проблеме. И, например, использовать многоразовые бутылки для воды.

Всего за 6 дней в прошлом году мы собрали 650 кг ПЭТ-упаковки из-под напитков. Если перевести этот вес в количество 1,5 литровых бутылок, то это примерно 15 476 штук. И это за неделю!

Поддержите акцию, которая пройдет с 15 по 20 апреля уже в шестой раз. Приносите пластик на приемные пункты в школе. Дайте пластику вторую жизнь! И постарайтесь сократить образование данного вида отходов.

С 22 по 26 апреля акция пройдет в государственном университете «Дубна». На территории университета будет организовано четыре приемных пункта: корпус №1, корпус №5, общежитие №1, общежитие №3.