Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Дубна Максим Быков рассказал об обустройстве и содержании контейнерных площадок.

Он отметил, что в прошлом году совместно с сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области и представителями нового регионального оператора было проведено обследование 122 площадок во всех районах наукограда. Из них 112 признаны соответствующими требованиям, по оставшимся 10 проводятся закупочные мероприятия.

Если установка контейнеров входит в обязанности регионального оператора, то создание мест накопления твердых коммунальных отходов - прерогатива муниципалитета. Контейнерные площадки должны быть крытыми, с трех сторон защищенными от ветра, иметь асфальтовое или бетонное основание. Рядом с многоэтажными домами, в которых есть мусоропроводы, предусмотрены выкатные контейнеры.

В этом году Администрация городского округа Дубна намерена обустроить 13 площадок: к десяти, подлежащим ремонту, добавятся три новые. Еще восемь, также по просьбам жильцов, будут приведены в порядок в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

Сейчас региональный оператор занимается установкой сетчатых контейнеров для пластика (охвачено примерно 80% от общего количества мест для сбора ТБО).