Уважаемые жители Дубны!

Ранее сбор и вывоз твердых бытовых отходов входил в содержание жилого помещения. В настоящее время услуги по вывозу твердых бытовых отходов переведены в разряд коммунальной услуги и являются коммунальной услугой по вывозу твердых коммунальных отходов.

Таким образом, сбор и вывоз коммунальных отходов выведен из состава платы за содержание жилого помещения и оплачивается отдельно - организации, осуществляющей сбор и вывоз коммунальных отходов.

С 1 января 2019 года на территории городского округа Дубна вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «Сергиево-Посадский РО».

В связи с тем, что вывоз коммунальных отходов выведен из работ по содержанию жилых помещений, управляющие компании и ТСЖ с 1 января 2019 года обязаны снизить оплату за содержание жилого помещения на сумму, ранее предусмотренную за вывоз твердых бытовых отходов.

В настоящее время прокуратурой города проводится проверка соблюдения управляющими компаниями и ТСЖ требований действующего законодательства по уменьшению платы за содержание жилого помещение на размер платы за вывоз твердых бытовых отходов.

В случае не уменьшения оплаты за содержание жилого помещение можно обратиться в прокуратуру города для проведения проверки.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г. Дубны