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Некролог Печать
28.03.2019 00:00

С глубоким прискорбием сообщаем, что 22 марта 2019 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался наш товарищ и коллега Юрий Николаевич Комендантов, не дожив недели до своего дня рождения.

Он родился 2 апреля 1950 г. в семье учителей. После окончания в 1973 г. физико-технического факультета Томского политехнического института по специальности «Автоматика и электроника» работал инженером-физиком в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.

С 1972 по 1981 гг. Юрий Николаевич работал инженером ОИЯИ, с 1981 по 1988 гг. был заместителем председателя профсоюзного комитета ОИЯИ, в 1989 - 1991 гг. - начальником отдела Управления ОИЯИ, с 1995 по 2009 гг. - замглавы г. Дубны, с 2009 г. по 2014 гг. - проректором университета «Дубна».

Последние годы Ю.Н.Ко-мендантов полностью посвятил себя работе представителем Уполномоченного по правам человека в Московской области.

Юрий Николаевич на каждом посту отличался высочайшей ответственностью, вниманием к людям. Он навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким покойного.

Администрация г.о. Дубна

Совет депутатов г.о. Дубна

Общественная палата г.о. Дубна
  		 
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