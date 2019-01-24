Первый вице-премьер, министр финансов РФ наградил благодарностью начальника таможенного поста «Дубна» Александра Янчука. Высокая оценка деятельности всего коллектива в лице его руководителя стала отличным подарком к Новому году. Таможенный пост «Дубна» накануне нового 2019 года отмечен на уровне федерального правительства. Его начальник полковник таможенной службы Александр Янчук награжден благодарностью за подписью первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова «за достигнутые высокие результаты в деле защиты экономических интересов Российской Федерации, обеспечения ее экономической безопасности, создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу». Благодарность в торжественной обстановке вручил первый заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник Руслан Давыдов в ходе заседания по подведению итогов работы Московской областной таможни, прошедшего в Зеленограде. Высокая награда, по мнению Александра Янчука, - заслуга всего коллектива. Но, безусловно, создал и организовал работу этого профессионального специализированного таможенного органа в ОЭЗ «Дубна» его руководитель. Единственный в Подмосковье таможенный пост, который работает непосредственно на территории особой экономической зоны, появился в 2013 году. А годом раньше здесь уже был введен режим свободной таможенной зоны и всю работу ОЭЗ «Дубна» в этой сфере начал курировать в должности заместителя начальника Дмитровского таможенного поста и начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Александр Янчук. Объем работы и тогда, и сейчас, когда компаний-резидентов стало почти в два раза больше, немалый. Сегодня, спустя почти шесть лет, в таможенном комплексе с современной инфраструктурой и оборудованием последнего поколения концентрируются все процедуры с товарами, которые необходимы резидентам для реализации проектов. Активное взаимодействие таможни и бизнеса дало свои результаты и в минувшем году. На итоговом совещании сотрудников таможенного поста по всем многочисленным показателям 2018 года - а это операции по таможенному декларированию, транзиту, временному хранению на территории ОЭЗ, таможенный контроль в отношении ввозимых и вывозимых товаров, выдача разрешений на эти действия и многое-многое другое - можно поставить самую высшую оценку. Вот только несколько цифр прошедшего года, характеризующих не только активность резидентов ОЭЗ, но и работу таможенного поста «Дубна». За 11 месяцев его должностными лицами было выпущено 1126 таможенных деклараций. Резидентами ОЭЗ «Дубна», несмотря на наличие льгот, уплачено в бюджет 199 млн рублей, что на 10% больше показателя предыдущего года. Сумма предоставленных льгот по уплате налогов и таможенных пошлин при помещении товаров резидентов под таможенную процедуру СТЗ в 2018 году составила 393 млн рублей. Таможенным постом и лично его руководителем на регулярной основе проводятся встречи и семинары с бизнес сообществом, благодаря которым резиденты оперативно применяют предусмотренные законодательством правила завершения действия процедуры СТЗ в отношении произведенной продукции. Сегодня таможенный контроль осуществляется на четырех контрольно-пропускных пунктах. В среднем на КПП в течение рабочего дня в отношении товаров, а также транспортных средств осуществляется до 30 таможенных операций. Всего же в прошлом году принято 4850 уведомлений о ввозе, а также выдано 1590 разрешений на вывоз товаров. В настоящее время штат таможенного поста «Дубна», который начинался с пяти человек, составляет уже 19 профессионалов. Это в том числе выпускники, с отличием закончившие таможенную академию и университет «Дубна», а также компетентные специалисты, имеющие опыт работы в финансовой, юридической, экономической сферах деятельности и победившие в конкурсном отборе на вакантные должности. Они успешно курируют не только одну из первых российский ОЭЗ в Дубне, но и таможенные операции резидентов еще четырех особых экономических зон Московского региона, активно содействуя развитию бизнеса на его территории. Светлана ЖУКОВА