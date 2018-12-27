Традиционный новогодний прием главы города – одно из основных торжественных мероприятий, проводимое под занавес уходящего года.

На этот раз сцена и зрительный зал Дворца культуры «Октябрь», где проходило праздничное действо, по замыслу организаторов превратились в огромный комфортабельный корабль под названием «Дубна». Корабль, который прокладывал свой курс в 2018 году через коварные рифы и опасные мели и доказал, что ему не страшны никакие испытания.

Наш город развивается как один из центров исследований мировой фундаментальной физики, как интеллектуально-технический центр федерального уровня, как один из центров развития современной оборонной и специальной техники и центр создания уникальных крылатых ракет. И наконец, строительство долгожданного моста через Волгу заложило новый этап в развитии наукограда.

Поздравляя горожан с наступающим праздником и подводя итоги уходящего 2018 года, глава города Максим Николаевич Данилов поблагодарил всех за труд, за стремление сделать нашу Дубну еще лучше, внести свой личный вклад в ее развитие.

Поздравили наших земляков депутаты Мособлдумы М.В. Шевченко и А.В. Орлов, председатель городского Совета депутатов С.А. Куликов и пожелали в наступающем году радостных событий и новых свершений. А далее, по традиции, наградили горожан, которые своим трудом и талантами прославили родной город.

Звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено директору гимназии №11 А.А. Лихачевой и учителю химии лицея «Дубна» И.И. Ильиновой. Благодарственное письмо Московской областной думы за многолетний плодотворный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности вручено директору Дубненского филиала АО «Мособлэнерго» И.В. Морозову и водителю Центра хозяйственного обслуживания администрации города А.Ю. Горячеву.

За значительный вклад в строительство мостового перехода через Волгу, высокий профессионализм и производственные достижения в дорожно-строительной отрасли Почетной грамотой главы городского округа Дубна награждены заместитель директора – руководитель проекта ПАО «Мостотрест» Дмитровской территориальной фирмы «Мостоотряд-90» А.В. Крымский, руководитель проектов ОАО «Институт Гипростроймост» А.А. Капикян, заместитель директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» А.А. Коркин, заместитель генерального директора ООО «М-Сертификация» Д.А. Олесов, советник главы г.о. Дубна С.А. Бабаев, инженер Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция развития наукограда Дубна» Л.А. Забиякина, а также фотохудожник А.И. Илларионов - за творческую инициативу в увековечении в фотоматериалах этапов возведения дубненского моста.

Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Дубна Московской области награждены работники компании «Мостоотряд-90» А.В. Крымский, М.О. Рычков, А.Н. Шаров, П.К. Соломатов. За активное участие, профессионализм и высокие организаторские способности при решении вопросов в процессе строительства мостового перехода через реку Волгу Почетная грамота Совета депутатов вручена Л.А.Забиякиной.

В номинации «Семья года» отмечены семьи Каплуновых Юлии Валерьевны и Романа Анатольевича и Кулагиных Елены Альбертовны и Владимира Николаевича. В 2018 году Юлия Валерьевна и Елена Альбертовна награждены знаком отличия «Материнская слава».

Победу в областном конкурсе «Лучший педиатр Московской области» в этом году одержала А.В. Леонова, заведующая детской поликлиникой ГАУЗ МО «Дубненская городская больница», а ее коллега - медицинская сестра высшей квалификационной категории Н.О. Адамчикова стала лучшей в областном конкурсе «Лучшая медицинская сестра Московской области 2018».Обе победительницы также получили награды на сцене. Городская больница (главный врач А.В.Осипов) второй год подряд становится победителем

областного конкурса «Лучший кабинет здорового ребенка».

Грамоты главы города получили многие дубненцы, принимавшие активное участие в благоустройстве города, в поддержке культурных проектов, спортсмены, педагоги, водители, музыканты - дубненцы, внесшие достойную лепту в уходящем году в развитие наукограда.