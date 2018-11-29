Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Мемориальные доски сняты временно Печать
29.11.2018 00:00

Мемориальные доски Герою Советского Союза В.И. Кравченко и старшему лейтенанту Е.В. Кокшарову демонтированы с фасада бывшей школы №4 на время ремонта и находятся в музее Дома ветеранов. Об этом сообщили в администрации города в ответ на беспокойство местных жителей, обнаруживших исчезновение памятных досок.

Напомним, в старейшей школе институтской части города в свое время работал Герой Советского Союза Владимир Ильич Кравченко, вел патриотическую работу, был военруком. Командир танкового взвода 47-й гвардейской танковой бригады гвардии лейтенант Владимир Кравченко отличился в Висло-Одерской наступательной операции советских войск в январе 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии лейтенанту Кравченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Педагоги и ученики несколько лет назад заложили традицию отмечать день памяти героя, а чуть позже на здании учебного заведения была установлена мемориальная доска. Знали все без исключения ученики школы №4 и о подвиге бывшего ученика учебного заведения Евгения Кокшарова, погибшего при выполнении воинского долга в Республике Афганистан в 1982 году. Мемориальная доска памяти героя также была открыта на фасаде школы несколько лет назад.

В настоящее время в помещении бывшей школы №4 проводятся ремонтные работы, по окончании которых в здании будет открыт областной физико-математический лицей для одаренных детей.
  		 
< Ноября 2018 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо