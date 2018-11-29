Мемориальные доски Герою Советского Союза В.И. Кравченко и старшему лейтенанту Е.В. Кокшарову демонтированы с фасада бывшей школы №4 на время ремонта и находятся в музее Дома ветеранов. Об этом сообщили в администрации города в ответ на беспокойство местных жителей, обнаруживших исчезновение памятных досок.

Напомним, в старейшей школе институтской части города в свое время работал Герой Советского Союза Владимир Ильич Кравченко, вел патриотическую работу, был военруком. Командир танкового взвода 47-й гвардейской танковой бригады гвардии лейтенант Владимир Кравченко отличился в Висло-Одерской наступательной операции советских войск в январе 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии лейтенанту Кравченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Педагоги и ученики несколько лет назад заложили традицию отмечать день памяти героя, а чуть позже на здании учебного заведения была установлена мемориальная доска. Знали все без исключения ученики школы №4 и о подвиге бывшего ученика учебного заведения Евгения Кокшарова, погибшего при выполнении воинского долга в Республике Афганистан в 1982 году. Мемориальная доска памяти героя также была открыта на фасаде школы несколько лет назад.

В настоящее время в помещении бывшей школы №4 проводятся ремонтные работы, по окончании которых в здании будет открыт областной физико-математический лицей для одаренных детей.