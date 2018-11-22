Депутаты Дубны всерьез обеспокоены предстоящими изменениями в организации движения общественного транспорта после введения в эксплуатацию мостового перехода через Волгу. Они считают сложившуюся ситуацию чрезвычайной и дважды на прошлой неделе собирались, чтобы обсудить этот жизненно важный для жителей наукограда вопрос. На внеочередное собрание депутатов 15 ноября был приглашен глава городского округа Дубна Максим Данилов. В декабре должен определиться подрядчик для осуществления автобусных перевозок по городским маршрутам на ближайшие три года – 2019 - 2021. Но по условиям конкурса, разработанным в Правительстве Московской области, в один лот объединили территории сразу двух муниципальных округов - Талдома и Дубны. При этом в конкурсной документации обозначена следующая разбивка по финансированию перевозок: по Талдомскому городскому округу - 130 млн рублей, а по городскому округу Дубна - 3 рубля (это не опечатка, три рубля), хотя на начальном этапе на Дубну выделялось 80 млн рублей. Депутаты выразили опасения, что, выиграв конкурс, перевозчик получит формальное право обслуживать Дубну по остаточному принципу, так сказать, в пределах выделенных средств. И в любой момент может прекратить свою деятельность в Дубне, если его что-то не устроит, потому что «на три рубля» он услуги уже оказал. Причем у города нет никаких возможностей каким-то образом повлиять на действия подрядчика и качество его работы. Изменения затронут и параметры перевозок (класс и количество транспортных средств на маршрутах): планируется перейти практически полностью на автобусы малой вместимости. Но с учетом существующей статистики пассажиропотока этого явно недостаточно для комфортного обслуживания населения. С открытием моста жителям Дубны было обещано увеличение вместимости автобусов, а фактически получается обратное, отметили депутаты. Новые схемы автобусных маршрутов были разработаны и включены в техническую часть конкурсной документации без привлечения специалистов и экспертов из Дубны, без учета мнения жителей. Остались неохваченными улица Кирова и Российский центр программирования в левобережной части Особой экономической зоны, где также находится детский сад «Созвездие» и жилые дома... По формальным требованиям конкурсной документации из числа претендентов уже исключили ОАО «РАТА». Транспортное предприятие Дубны со штатом свыше 200 человек вынуждено проводить массовые сокращения и может оказаться банкротом. Депутаты напомнили, что ОАО «РАТА» - правопреемник Дубненского АТП, основным учредителем которого (с контрольным пакетом акций) на сегодняшний день является Администрация города. Более 50 лет, даже в самые сложные экономические периоды для нашего государства, оно качественно оказывало социально значимые услуги для жителей города. В том числе обслуживало в качестве социальной нагрузки убыточные маршруты №110 (до Сергиево-Демидовского кладбища) и №112 (до дубненских СНТ, находящихся в Тверской области). ОАО «РАТА» является в городе аварийно-эвакуационной спасательной службой по линии ГО и ЧС. Депутаты считают показательным тот факт, что предприятие входит в десятку лучших по региону, что подтверждается соответствующими рейтингами (в частности, за III квартал 2018 года - на 5-м месте). Это стабильно работающая организация со слаженным профессиональным коллективом и высокими производственными показателями. Между тем, если не принять действенных мер, ОАО «РАТА» с января 2019 года не сможет осуществлять свою основную функцию, для которой и было создано. Для нормализации сложившейся ситуации Совет депутатов и Администрация городского округа Дубна в ближайшие дни направят совместное обращение в Правительство области. Предлагается при проведении конкурса на право заключения контракта по транспортному обслуживанию населения на 2019 год выделить Дубну в отдельный лот с объективным расчетным объемом финансирования. А новые схемы маршрутов общественного транспорта разрабатывать с учетом сложившейся практики обслуживания пассажиропотока в Дубне и согласовывать с профильной депутатской комиссией. Необходимо также отреагировать на ожидания жителей по повышению комфортности проезда за счет введения на наиболее загруженных маршрутах автобусов большой вместимости. Что касается ОАО «РАТА», Совет депутатов будет предпринимать все шаги для сохранения предприятия с полувековой историей и его коллектива. - В качестве крайней меры мы рассматриваем и такой вариант: провести муниципальный конкурс и изыскать возможности для финансирования городских пассажирских перевозок за счет местного бюджета. Однако надеемся, что наши аргументы сочтут достаточно весомыми, и в интересах жителей Дубны необходимые коррективы в условия конкурса будут внесены на региональном уровне, - сообщил заместитель председателя Совета депутатов Михаил Подлесный. По информации Совета депутатов