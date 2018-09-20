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20.09.2018 00:00
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Возле храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино посадили молодой дубок взамен старого дуба, который пришлось в мае спилить из-за его разрушения. В посадке деревца участвовали глава города Максим Данилов, председатель Совета депутатов Сергей Куликов, депутаты города и благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич.
Ратминский дуб был любимцем горожан, являлся дубненской достопримечательностью, ведь он был свидетелем истории храма Похвалы Пресвятой Богородицы. По некоторым оценкам, он достиг 150летнего рубежа. Когда дуб начал на глазах разрушаться и стал представлять угрозу для людей, его пришлось спилить. Теперь рядом с местом, где рос ратминский исполин, поселился дубок, который со временем станет украшением храма в Ратмино и, как прежний дуб, настоящей достопримечательностью.
Светлана Козлова
Фото с сайта dubnablago.ru