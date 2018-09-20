Возле храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино посадили молодой дубок взамен старого дуба, который пришлось в мае спилить из-­за его разрушения. В посадке деревца участвовали глава города Максим Данилов, председатель Совета депутатов Сергей Куликов, депутаты города и благочинный церквей Дубненско-­Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич.

Ратминский дуб был любимцем горожан, являлся дубненской достопримечательностью, ведь он был свидетелем истории храма Похвалы Пресвятой Богородицы. По некоторым оценкам, он достиг 150­летнего рубежа. Когда дуб начал на глазах разрушаться и стал представлять угрозу для людей, его пришлось спилить. Теперь рядом с местом, где рос ратминский исполин, поселился дубок, который со временем станет украшением храма в Ратмино и, как прежний дуб, настоящей достопримечательностью.

Светлана Козлова

Фото с сайта dubna­blago.ru