О поддержке школьных музеев говорили на выездном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, состоявшемся 12 сентября в музейно-­выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

Заместитель министра культуры Московской области Надежда Жилкина рассказал о запущенном в этом году проекте «Идём в музей». Его цель ­ - сделать музеи центрами культурной жизни региона.

Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей Министерства образования Московской области Ольга Ляпистова сообщила, что в настоящее время в Подмосковье насчитывается 840 школьных музеев, из них: 278 военно­исторических, 225 историко­краеведческих; 131 краеведческий; 129 исторических; 29 комплексных; 16 художественных; 2 технических; 20 этнографических; 6 естественно­научных; 4 литературных.

­ В Московской области очень богатое сообщество музеев: 67 муниципальных, 12 государственных, 4 федеральных, десятки частных и более 800 школьных музеев, которые ведут большую работу. Мы должны создать систему поддержки этих музеев, создать систему работы с ними, ­ подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов. ­ Нужно помогать музеям с материальной базой. Депутаты Мособлдумы со своей стороны выделяют деньги из депутатских фондов на приобретение выставочного оборудования школьных и местных музеев. Также нужна организационная, информационная поддержка. Не во всех школах или городах есть музеи, поэтому для детей нужно организовывать посещение крупных музеев. Для этого необходимо организовать некое бюро школьного туризма, чтобы всё было организовано, не было сложностей с транспортом, обеспечением безопасности, питанием и прочим. И чтобы эта деятельность была поставлена на поток.

Олег Рожнов добавил, что еще одно прозвучавшее предложение ­ выделение отдельной ставки для руководителя школьного музея.

­ Музейные экспозиции различной тематики в образовательных учреждениях ­ один из современных и действенных механизмов для выполнения учебных и воспитательных задач, инструмент для интерактивного обучения и профессиональной ориентации. Музей может служить и базой для самостоятельного научно­исследовательского поиска, и своего рода клубом по интересам для учащихся, педагогов, родителей, и площадкой для дискуссий. Нужно использовать потенциал школьных музеев для формирования в детях гражданского самосознания, патриотизма, нравственных ориентиров, ­ прокомментировала заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Марина Шевченко.

Татьяна АРИСТАРХОВА