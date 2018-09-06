Самый большой стул в России, установленный неподалеку от основного производства компании «Экомебель» на улице Приборостроителей, на прошлой неделе демонтировали. Гигантское сооружение, более 14 лет привлекавшее интерес как местных жителей, так и многочисленных туристов, стало небезопасным. Мебельная компания приняла решение взамен прежнего установить новый стул – точную его копию.

Работы по проектированию нового стула начались еще в феврале, в настоящее время часть его деталей полностью готовы к началу монтажа.

­ Инициатором создания гигантского стула в свое время был основатель компании «Экомебель» Николай Иванович Захаров. Весь процесс от проектирования до непосредственного изготовления и монтажа стула проходил под его руководством, ­ рассказал заместитель генерального директора ООО «Мебельная фабрика «Экомебель» Сергей Владимирович Лимонин. ­ Сооружение стало скульптурным объектом, одновременно привлекающим интерес тысяч туристов и демонстрирующим возможности нашего предприятия, мастерство и профессионализм его сотрудников. На изготовление первого стула ушло около десяти кубов дерева сосны. В то время каждая деталь обрабатывалась вручную. С тех пор мы продвинулись далеко вперед в плане технологического обеспечения, оснащения оборудованием, и те станки, которые сегодня используются на производстве, позволяют изготавливать даже такие объемные детали с высоким качеством.

Нынешний стул, поясняет заместитель генерального директора по производству компании «Мебельная фабрика «Экомебель» Сергей Николаевич Носачков, ­ как и его предшественник, ­ точная копия выпускаемого на фабрике «Экомебель» стула, увеличенная в десять раз. Высота его девять с половиной метров, а весит вся конструкция около пяти с половиной тонн. В отличие от прежнего стула, новый будет изготовлен из лиственницы, эта древесина более устойчива к атмосферным воздействиям. Стул будет установлен к концу сентября. В настоящее время идет интенсивный процесс его изготовления, работают одновременно несколько бригад.

Всего будет изготовлено порядка 160 деревянных деталей. Монтаж, говорят специалисты, будет проходить в несколько этапов. Вначале на площадке установят металлический каркас, который уже на месте будут облицовывать древесиной. Новый стул, уверены на предприятии, простоит как минимум три десятка лет.

Анна Сухая