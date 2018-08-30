Соответствующее постановление О признании многоквартирного дома № 18 на улице Понтекорво аварийным и подлежащим реконструкции вышло 22 августа за подписью главы г.о. Дубна Максима Данилова.

В частности, в нем говорится: «Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, ул.Понтекорво, 18 аварийным и подлежащим реконструкции».

Жильцам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма в 1­й секции этого многоквартирного жилого дома, на период реконструкции будут предоставлены жилые помещения маневренного фонда. Такое поручение дано председателю Комитета по управлению имуществом города Дубны А.В. Ксенофонтову.

Заместители главы администрации г.о. Дубна Н.А. Смирнов, Н.А. Тимошенко, Е.А. Штейн примут необходимые меры по предоставлению жилых помещений маневренного фонда собственникам жилых помещений 1­й секции многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Понтекорво д.18, на период реконструкции в соответствии с действующим законодательством.

Оксана ЕГОРКИНА