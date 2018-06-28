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День памяти и скорби Печать
28.06.2018 00:00

22 июня -­  скорбная  дата  в истории России. В этот день, ранним утром 1941 года,  фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз  -­  началась Великая Отечественная война.

 

Кровопролитная война, длившаяся  почти четыре года ­ 1418 дней и ночей, закончилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистских войск. Наша страна заплатила высокую цену за Великую Победу – миллионы советских  солдат  погибли  на полях сражений,  мирные жители умерли на оккупированных территориях  от голода и холода,  на каторжных работах  в Германии  и в концентрационных лагерях.

Восьмого июня  1996 года  день  22 июня объявлен   Днем памяти и скорби. В этот день  в память о начале Великой Оте­
чественной войны  на территории России приспускаются государственные флаги,   отменяются развлекательные мероприятия и передачи, возлагаются траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

Траурные  митинги  проводятся во всех городах и селах страны. В Дубне в этот день традиционно  горожане  приходят  к мемориалу  «Братске могилы», чтобы вспомнить героев, подаривших нам мир, которые ценою  жизни защитили наше Отечество  от коричневой чумы ­ фашизма.  К мемориалу ложатся цветы, и среди них, как капельки крови,  алые гвоздики. В этот день   мы  скорбим  о жертвах той далекой  и страшной войны и  гордимся подвигом нашего народа, победившего фашистских захватчиков!
  		 
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