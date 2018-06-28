22 июня -­ скорбная дата в истории России. В этот день, ранним утром 1941 года, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз -­ началась Великая Отечественная война.

Кровопролитная война, длившаяся почти четыре года ­ 1418 дней и ночей, закончилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистских войск. Наша страна заплатила высокую цену за Великую Победу – миллионы советских солдат погибли на полях сражений, мирные жители умерли на оккупированных территориях от голода и холода, на каторжных работах в Германии и в концентрационных лагерях.

Восьмого июня 1996 года день 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. В этот день в память о начале Великой Оте­

чественной войны на территории России приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи, возлагаются траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

Траурные митинги проводятся во всех городах и селах страны. В Дубне в этот день традиционно горожане приходят к мемориалу «Братске могилы», чтобы вспомнить героев, подаривших нам мир, которые ценою жизни защитили наше Отечество от коричневой чумы ­ фашизма. К мемориалу ложатся цветы, и среди них, как капельки крови, алые гвоздики. В этот день мы скорбим о жертвах той далекой и страшной войны и гордимся подвигом нашего народа, победившего фашистских захватчиков!