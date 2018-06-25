В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России». Лучшие проекты смогут претендовать на грантовую поддержку партии.

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форума первичных отделений «Единой России» в Северо-Кавказском федеральном округе. Проекты будут направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ.

«В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России». Эти проекты будут направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ. Лучшие из них смогут претендовать на грантовую поддержку с нашей стороны», - заявил Турчак.

Секретарь Генсовета Партии назвал три требования к проектам, которые будут участвовать в конкурсе: во-первых, проект должен быть направлен на решение проблем локального уровня (группы домов, общественного пространства, жителей квартала); во-вторых, проект должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей, голосования; в-третьих, проект должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект.

По словам Турчака, ожидается, что Северный Кавказ активно включится в эту работу, благодаря чему будет получен реальный позитивный эффект на каждой территории. «Все наши партпроекты, новые практики, такие как гранты первичным отделениям, должны иметь электоральную составляющую. В текущем избирательном цикле выборов уровня заксобраний и административных центров в округе нет, но они предстоят в 2019 году», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

По его мнению, уже сейчас необходимо изучать опыт регионов, успешно реализующих партийные проекты. «В первую очередь эти проекты должны вовлекать в орбиту партии как новых лидеров, так и избирателей. На Кавказе это особенно актуально. Молодые люди здесь амбициозны, они хотят быть востребованы, ищут возможности роста и приложения своих сил и способностей. Тот, кто может предложить им действенные механизмы реализации собственного потенциала, получит серьезное преимущество перед оппонентами», - подчеркнул Турчак.

«Не менее важно сохранить и развить тот позитивный задел, который вы достигли благодаря реализации существующих партийных проектов», - резюмировал секретарь Генсовета Партии.

Сегодня в Ставрополе проходит форум первичных отделений «Единой России» в Северо-Кавказском федеральном округе с участием секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. По итогам работы трех дискуссионных площадок и пленарного заседания будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.

Подготовила Татьяна АРИСТАРХОВА