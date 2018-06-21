Поправки о поэтапном увеличении пенсионного возраста в России кабинет министров направил в Госдуму. Распоряжение о внесении законопроекта в нижнюю палату парламента подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщила пресс­служба кабмина. Координационный совет организаций профсоюзов г.Дубны направил открытое обращение Депутату Государственной Думы РФ Ирине Константиновне Родниной с просьбой не поддерживать проект федерального закона, во всяком случае в предлагаемой сегодня редакции. Публикуем это открытое обращение полностью. Реформа затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. В качестве компенсационной меры предлагается предоставить работникам, имеющим длительный стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на 2 года ранее достижения установленного пенсионного возраста с учетом его поэтапного повышения. Предлагаемые законопроектом изменения не затронут граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель уплачивает страховые взносы по соответствующим тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки условий труда, а также граждан, пенсия которым назначается ранее общеустановленного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья. Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2019 года. Депутату Государственной Думы РФ по Дмитровскому

одномандатному избирательному округу №118 И.К.Родниной Открытое обращение Уважаемая Ирина Константиновна! Правительство одобрило концепцию повышения пенсионного возраста. Женщинам предлагают уходить на пенсию в 63 года, а мужчинам – в 65 лет. При этом Правительство РФ пытается «под прикрытием» Чемпионата мира по футболу, когда люди отвлечены столь грандиозным событием, проводимом в России, форсировать пенсионную тему и продавить непопулярную реформу. Координационный совет организаций профсоюзов городского округа Дубна Московской области считает, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем. По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах ­ меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии. По сроку продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран, проигрывая лидерам по 10 и более лет. Политики и эксперты уже обращали внимание инициаторов законопроекта на невысокий и краткосрочный экономический эффект, на большой уровень социального риска при реализации этой идеи, а также на необходимость комплексного подхода. По­прежнему серьезной угрозой остается возможность развития конфликта поколений. Трудоустройство является проблемой для молодого поколения и лиц старшего возраста. Принимая решение о повышении пенсионного возраста, надо понимать, что делать с людьми, которые в результате этого останутся без работы. Ежегодно рынок труда пополняется молодежью. Это десятки тысяч молодых специалистов или людей, не имеющих ни высшего, ни среднего образования, но тем не менее вступивших в трудоспособный возраст. Повышая пенсионный возраст, мы увеличиваем армию людей, которые хотели бы работать, но не имеют рабочих мест. Мало того, что в 90­е годы производство, промышленность были развалены, количество рабочих мест сокращено. В последние годы рынок труда также существенно сокращается. К примеру, под маской реорганизации уже сокращены тысячи медицинских работников в столице. На рынке труда существует дискриминация по возрасту. Это факт. Мы не видим, чтобы газеты пестрели объявлениями: «Требуются работники старше 60 лет». Значит, потребности в таких работниках на рынке труда особенно нет. Это означает, что никаких больших доходов бюджет не получит, потому что он должен будет пропорционально увеличить расходы на занятость, на выплату пособий по безработице. Существует высокая вероятность кризиса в бюджетной сфере, где на низкооплачиваемых должностях технического персонала, как правило, работают пенсионеры. Сегодняшняя низкая заработная плата на этих должностях с пенсией составляет более­менее приличный доход. В случае, если мы отберем у этих людей пенсию, они уйдут с этой работы, и это приведет к серьезной проблеме в этой сфере. Придется качественно повышать заработную плату. Готовы ли к этому работодатели? Ещё одна проблема состоит в том, что людей смущает не сама идея повышения пенсионного возраста, а социальная несправедливость. Не секрет, что зарплаты у всех разные, у некоторых, например, до сотен тысяч и даже миллионов рублей ежемесячно. Куда ж такому работнику на пенсию! Или высокопоставленные чиновники! Им работать и работать! А за какие уж такие деньги работать ещё пять­восемь лет слесарю, нянечке, рабочему стройки, вообще простым работникам? Фактически, пенсия воспринимается не как необходимость уйти на заслуженный отдых, а как дополнительный источник дохода. То есть если бы пенсии в материальном выражении людям дали в те же сроки, что и сейчас, а попросили бы работать на 5­8 лет дольше, мало кто бы и возмущался. Это прежде всего и надо иметь в виду ­ что возмущение не против самого срока ухода на пенсию, а против того, что государство лишает ещё и тех небольших дополнительных выплат, на которые человек надеялся. Да, в большинстве стран мира это давно сделали, даже в той же Белоруссии. Там, правда, женщинам повысили до 58 лет, мужчинам – до 63, и каждый год, с 2017­го, идёт повышение на полгода. Разговор о пенсионном возрасте можно заводить, только если этот возраст повышают в добровольном порядке: хочешь ­ работай и увеличивай пенсию, а хочешь ­ уходи сейчас. Такого выбора в Правительственном варианте нет. И вариант реформы, при котором человек сам бы выбирал, поработать еще или уйти на пенсию, сейчас не обсуждается. Сейчас, после наступления возраста выхода на пенсию, работать продолжают лишь около трети пожилых людей. А больше 70% освобождают рабочие места, которые занимают сотрудники моложе. И так по цепочке до выпускников вузов. Допустим, на рынке труда остается порядка 500 тысяч человек в год. Откуда взять столько новых рабочих мест, при том, что их количество в стране по наблюдаемым отраслям экономики ежегодно сокращается на 100 тысяч? Где искать работу молодым специалистам? Куда устраиваться людям с закрытых производств? Где взять средства для обеспечения пособий по безработице для тех, кто останется не у дел? Получается, что тратить бюджетные деньги придется на социальные пенсии вместо пенсий по старости? Многие продолжают работать после выхода на пенсию не из­за любви к труду, а просто потому, что иначе не смогут вести хотя бы приемлемый образ жизни. Большинство же не могут работать в силу серьезных заболеваний: у значительной части людей к пенсионному возрасту установлена инвалидность. Принуждение пожилых людей к труду (коим, по сути, станет повышение пенсионного возраста) приведет к ухудшению их здоровья. При этом вырастут расходы на медицинское обслуживание и выплату различных пособий. А это ­ снова траты из бюджета, о котором так беспокоятся реформаторы. Внедрение принципов цифровой экономики неизбежно приведет к существенному снижению количества рабочих мест в 5 ­ 10­летней перспективе. И речь идет не только о производственном секторе, где требуются существенные финансовые вливания в переоборудование. В чиновничьей, офисной и банковской среде внедрение цифровых решений уже в ближайшие годы может оставить без работы десятки тысяч людей. Чем они будут зарабатывать на жизнь, пока непонятно, правительству только предстоит обдумывать эту тему. Между тем своевременный уход на пенсию не дает людям остаться без средств к существованию. Никто не спорит с тем, что пенсионная система сегодня сталкивается с множеством проблем. Демография, «серая» занятость, льготные системы, распределение доходов, вымирание целых отраслей и т.д. Отвечать на эти вызовы старой моделью, попросту увеличивая пенсионный возраст, ­ неправильно. Нужно искать новую концепцию построения пенсионной системы. Уважаемая Ирина Константиновна, трудовые коллективы в лице городских профсоюзных организаций обращаются к Вам с убедительной просьбой не поддерживать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», пока не будет проведено широкое обсуждение законопроекта в обществе и проработан комплекс законодательных социально­экономических мер, способных минимизировать социальные последствия возможной пенсионной реформы. С уважением М.Н.ЩЕРБАКОВ, председатель Координационного совета организаций профсоюзов г.Дубны, председатель ППОО ГосМКБ «Радуга»