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Такие вопросы были вынесены для обсуждения на первое заседание Общественного совета ОИЯИ, которое состоялось в Доме ученых ОИЯИ в новом созыве (у предыдущего истек срок полномочий) с новым председателем. Эстафету принял обновленный состав Общественного совета, который возглавил руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов.
Как отметил в своем вступительном слове директор Объединенного института академик Виктор Матвеев, Общественный совет при дирекции ОИЯИ был организован в целях создания благоприятных условий для официальной деятельности Института, согласования интересов организации, ее сотрудников и членов их семей с органами местного самоуправления Дубны.
Виктор Анатольевич напомнил собравшимся, что в первом составе совета под председательством начальника отдела ЛНФ ОИЯИ, в то время члена городского Совета депутатов (сегодня председателя горсовета) Сергея Куликова работали и ветераны, и молодежь – люди, известные своей активной жизненной позицией. Множество серьезных и значимых для города вопросов, особенно для жителей правобережья, были решены с помощью общественников.
Еще не концепция – только тренд
Горячее обсуждение вызвал доклад и его наглядная демонстрация на слайдах по вопросу благоустройства набережной и территорий вокруг объектов ОИЯИ. Напомним, Дубна выиграла первый всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» с заявкой благоустройства набережной Менделеева и прилегающего к ней Центрального парка.
Идею победившей заявки собравшимся в Доме ученых ОИЯИ представила креативный директор и главный архитектор Архитектурного бюро БРТ РУС Дина Дридзе, которая отметила, что конкурсная заявка – это всего лишь общее представление, в каком направлении пойдет благоустройство.
То есть, подчеркнула она, это не архитектурная концепция и тем более не архитектурный проект благоустройства. Подобранные для презентации конкурсной заявки слайды отражают лишь тренд планируемых преобразований, а не конкретные детали.
У авторов идеи благоустройства нет цели разрушить старое и построить новое. Напротив, идея заявки состоит в сохранении историкокультурного облика этой части Дубны и одновременном создании на этой территории условий для комфортного отдыха горожан.
Для нас важно, чтобы все крупные зеленые массивы остались на месте, конечно, санитарных вырубок не избежать, но никаких новшеств в изменении ландшафта и экзотических растений.
Здесь такой красивый естественный пейзаж, что мы все постарались сделать максимально аккуратно, сохранив объекты, которые уже есть, например, теннисные корты, яхтклуб (их просто нужно развить и оборудовать), уточнила Дина Дридзе.
В предложенной заявке на отрезке от яхтклуба ОИЯИ до школы №8 вдоль набережной планируется обустроить около десятка спортивных, включая поле для минифутбола, игровых и развлекательных площадок, а также разместить «просветительский павильон» и стационарную сцену в углу Молодежной поляны. Так называемые легкие конструкции займут дальнюю от воды полосу пляжа. На променаде набережной выделят велосипедную дорожку и организуют прокат велосипедов.
Докладчица заверила, что при проектировании будут учтены интересы жителей и сохранен исторический облик набережной, включая яблоневую аллею. Всё, что вошло в заявку, – лишь первый этап перспективного проекта по созданию непрерывной парковопешеходной зоны вдоль берега Волги – от шлюза до Ратмино.
О том, что необходимо сохранить стиль, эстетику и дух этого места, его неповторимое лицо, говорили многие собравшиеся, среди них Эрнест Тагиров, Петр Номоконов, Анатолий Сумбаев, Борис Шестов, Дмитрий Дряблов, Ольга Коваль, Сергей Куликов и другие участники заседания.
Как отметил глава города Максим Данилов, проектирование благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка продлится до конца 2018 года, реализация проекта состоится в 2019 году.
В этом году, уточнил он, начнется первый этап реализации проекта – проектирование. В планах – обновленная набережная, Центральный парк с современным пляжем, зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, аттракционами, торговыми и сервисными объектами, точками общепита, малыми архитектурными формами, сценой для проведения городских мероприятий, инфраструктурой для туристов, выставочными экспозициями и системой «Умный город». Эскизные проекты представят горожанам в конце года. Работы по преображению набережной и парка запланированы на 2019 год, заключил глава города.
Разработчика проекта выберут по конкурсу, главе Дубны хотелось бы, чтобы проектировщик был из тех, кто реализует свои проекты в Москве и СанктПетербурге.
Кстати, общий объем затрат на проект благоустройства набережной и парка оценивается в 264 млн рублей. Из них 100 миллионов город получит в качестве приза за победу в первом Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Источниками остальных станут частично муниципальный бюджет, частично – региональные программы благоустройства, часть денег будет выделена партнерами проекта благоустройства – Объединенным институтом ядерных исследований и НПК «Дедал».
По итогам обсуждения Общественный совет ОИЯИ принял решение поддержать необходимость благоустройства набережной им. Д.И.Менделеева и прилегающего к ней парка. Все пожелания и замечания, а судя по эмоциональным выступлениям общественников их масса, были переданы в совет и лично его председателю Андрею Тамонову.
Развитие градостроительного комплекса Дубны
Градостроительные планы администрации Дубны на заседании Общественного совета представил заместитель главы администрации города Никита Смирнов, в компетенцию которого входит это направление. Он рассказал об основных успешных и проблемных строительных объектах города, о развитии городской инфраструктуры.
Главные строительные объекты сегодняшнего дня – мост через Волгу и новый лечебный корпус Дубненской городской больницы на левом берегу – войдут в строй уже в декабре нынешнего года и призваны качественно изменить жизнь горожан. С их появлением ожидается активное развитие жилой части ОЭЗ «Дубна».
На правом берегу стоит задача расселения домов на улице Дачной и завершение долгостроя на проспекте Боголюбова. Это незаконченные торговые центры у строящегося моста и у поворота в Церковный проезд.
Два объекта, официально признанных в городе проблемными, – это жилые комплексы «Ривер Клаб» и «Европейский квартал». Что касается первого, то, как сказал Н.А.Смирнов, сегодня процесс находится в конечной стадии оформления документов, когда разрешение на строительство будет получено, начнется строительство двух домов с обманутыми дольщиками. «Мы ожидаем, уточнил Никита Смирнов, что это произойдет до конца лета».
Что касается ЖК «Европейский квартал», то здесь, констатировал докладчик, более тяжелая ситуация. На сегодняшний день компаниязастройщик имеет большие долги перед городом, перед людьми, перед подрядчиками…
Мы обратились в соответствующие правоохранительные структуры, думаю, возможным вариантом решения будет поиск нового инвестора, который возьмет на себя обязательства по завершению объекта, заключил замглавы.
Татьяна КРЮКОВА