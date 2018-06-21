Такие вопросы были вынесены для обсуждения на первое заседание Общественного совета ОИЯИ, которое состоялось в Доме ученых ОИЯИ в новом созыве (у предыдущего истек срок полномочий) с новым председателем. Эстафету принял обновленный состав Общественного совета, который возглавил руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов. Как отметил в своем вступительном слове директор Объединенного института академик Виктор Матвеев, Общественный совет при дирекции ОИЯИ был организован в целях создания благоприятных условий для официальной деятельности Института, согласования интересов организации, ее сотрудников и членов их семей с органами местного самоуправления Дубны. Виктор Анатольевич напомнил собравшимся, что в первом составе совета под председательством начальника отдела ЛНФ ОИЯИ, в то время члена городского Совета депутатов (сегодня председателя горсовета) Сергея Куликова работали и ветераны, и молодежь – люди, известные своей активной жизненной позицией. Множество серьезных и значимых для города вопросов, особенно для жителей правобережья, были решены с помощью общественников. Еще не концепция – только тренд Горячее обсуждение вызвал доклад и его наглядная демонстрация на слайдах по вопросу благоустройства набережной и территорий вокруг объектов ОИЯИ. Напомним, Дубна выиграла первый всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» с заявкой благоустройства набережной Менделеева и прилегающего к ней Центрального парка. Идею победившей заявки собравшимся в Доме ученых ОИЯИ представила креативный директор и главный архитектор Архитектурного бюро БРТ РУС Дина Дридзе, которая отметила, что конкурсная заявка – это всего лишь общее представление, в каком направлении пойдет благоустройство. То есть, подчеркнула она, это не архитектурная концепция и тем более не архитектурный проект благоустройства. Подобранные для презентации конкурсной заявки слайды отражают лишь тренд планируемых преобразований, а не конкретные детали. ­ У авторов идеи благоустройства нет цели разрушить старое и построить новое. Напротив, идея заявки состоит в сохранении историко­культурного облика этой части Дубны и одновременном создании на этой территории условий для комфортного отдыха горожан. Для нас важно, чтобы все крупные зеленые массивы остались на месте, конечно, санитарных вырубок не избежать, но никаких новшеств в изменении ландшафта и экзотических растений. Здесь такой красивый естественный пейзаж, что мы все постарались сделать максимально аккуратно, сохранив объекты, которые уже есть, например, теннисные корты, яхтклуб (их просто нужно развить и оборудовать), ­ уточнила Дина Дридзе. В предложенной заявке на отрезке от яхт­клуба ОИЯИ до школы №8 вдоль набережной планируется обустроить около десятка спортивных, включая поле для мини­футбола, игровых и развлекательных площадок, а также разместить «просветительский павильон» и стационарную сцену в углу Молодежной поляны. Так называемые легкие конструкции займут дальнюю от воды полосу пляжа. На променаде набережной выделят велосипедную дорожку и организуют прокат велосипедов. Докладчица заверила, что при проектировании будут учтены интересы жителей и сохранен исторический облик набережной, включая яблоневую аллею. Всё, что вошло в заявку, – лишь первый этап перспективного проекта по созданию непрерывной парково­пешеходной зоны вдоль берега Волги – от шлюза до Ратмино. О том, что необходимо сохранить стиль, эстетику и дух этого места, его неповторимое лицо, говорили многие собравшиеся, среди них Эрнест Тагиров, Петр Номоконов, Анатолий Сумбаев, Борис Шестов, Дмитрий Дряблов, Ольга Коваль, Сергей Куликов и другие участники заседания. Как отметил глава города Максим Данилов, проектирование благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка продлится до конца 2018 года, реализация проекта состоится в 2019 году. ­ В этом году, ­ уточнил он, ­ начнется первый этап реализации проекта – проектирование. В планах – обновленная набережная, Центральный парк с современным пляжем, зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, аттракционами, торговыми и сервисными объектами, точками общепита, малыми архитектурными формами, сценой для проведения городских мероприятий, инфраструктурой для туристов, выставочными экспозициями и системой «Умный город». Эскизные проекты представят горожанам в конце года. Работы по преображению набережной и парка запланированы на 2019 год, ­ заключил глава города. Разработчика проекта выберут по конкурсу, главе Дубны хотелось бы, чтобы проектировщик был из тех, кто реализует свои проекты в Москве и Санкт­Петербурге. Кстати, общий объем затрат на проект благоустройства набережной и парка оценивается в 264 млн рублей. Из них 100 миллионов город получит в качестве приза за победу в первом Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Источниками остальных станут частично муниципальный бюджет, частично – региональные программы благоустройства, часть денег будет выделена партнерами проекта благоустройства – Объединенным институтом ядерных исследований и НПК «Дедал». По итогам обсуждения Общественный совет ОИЯИ принял решение поддержать необходимость благоустройства набережной им. Д.И.Менделеева и прилегающего к ней парка. Все пожелания и замечания, а судя по эмоциональным выступлениям общественников их масса, были переданы в совет и лично его председателю Андрею Тамонову. Развитие градостроительного комплекса Дубны Градостроительные планы администрации Дубны на заседании Общественного совета представил заместитель главы администрации города Никита Смирнов, в компетенцию которого входит это направление. Он рассказал об основных успешных и проблемных строительных объектах города, о развитии городской инфраструктуры. Главные строительные объекты сегодняшнего дня – мост через Волгу и новый лечебный корпус Дубненской городской больницы на левом берегу – войдут в строй уже в декабре нынешнего года и призваны качественно изменить жизнь горожан. С их появлением ожидается активное развитие жилой части ОЭЗ «Дубна». На правом берегу стоит задача расселения домов на улице Дачной и завершение долгостроя на проспекте Боголюбова. Это незаконченные торговые центры у строящегося моста и у поворота в Церковный проезд. Два объекта, официально признанных в городе проблемными, – это жилые комплексы «Ривер Клаб» и «Европейский квартал». Что касается первого, то, как сказал Н.А.Смирнов, сегодня процесс находится в конечной стадии оформления документов, когда разрешение на строительство будет получено, начнется строительство двух домов с обманутыми дольщиками. «Мы ожидаем, ­ уточнил Никита Смирнов, ­ что это произойдет до конца лета». Что касается ЖК «Европейский квартал», то здесь, констатировал докладчик, более тяжелая ситуация. На сегодняшний день компания­застройщик имеет большие долги перед городом, перед людьми, перед подрядчиками… ­ Мы обратились в соответствующие правоохранительные структуры, думаю, возможным вариантом решения будет поиск нового инвестора, который возьмет на себя обязательства по завершению объекта, ­ заключил замглавы. Татьяна КРЮКОВА