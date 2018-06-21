Восьмого июня на базе городского парка г. Лобни, у мемориала «Звонница», состоялся торжественный смотр подразделений военно­патриотического движения «Юнармия» Московской области, в котором принимали участие представители северных городов Подмосковья ­ Лобни, Дмитрова, Талдома, Сергиева Посада , Клина и Дубны , причём участвовали не только воспитанники кадетских и суворовских училищ, но и обычные школьники.

Суть смотра заключалась в демонстрации судьям, многие из которых являются заслуженными офицерами запаса и Вооружённых сил, строевой подготовки, а также дисциплины и боевого духа.

Ребята исполнили гимн России, зачитали клятву юнармейцев, ответили на теоретические вопросы. Затем отряды прошли торжественным маршем с исполнением строевых песен.

Все подразделения проявили себя с наилучшей стороны. Конечно, были и недочёты, но они компенсировались сплоченной командной работой. Особенно запоминающейся оказалась команда из Дубны во главе с тренером военно­спортивного клуба «Спарта» Андреем Киселевым. Во многом благодаря поддержке своего руководителя , несмотря на плохие погодные условия, ребята отлично проявили себя, отстояв честь города.

Мне удалось пообщаться с одним из организаторов этого военно­патриотического мероприятия ­ Сергеем Фёдоровичем Суворовым, который поделился своим видением востребованности военно­патриотического движения «Юнармия» в нашей стране.

­ Какие цели преследует «Юнармия»?

Движение юнармейцев – востребованное и очень нужное для страны. Оно создано с целью вызвать интерес моложежи к изучению истории России и ее народов, а также возродить добрые традиции детских и молодежных организаций. Основная наша задача – воспитать здоровых, патриотически настроенных граждан России, вне зависимости от того, какую профессию они выберут для себя в дальнейшем. Очень важно оградить подростков от криминогенной среды, развить их личностные качества и потенциал, а также показать, что «находить себя» нужно не в употреблении наркотиков и осуществлении противоправных действий, а в реализации своих способностей в достойной среде , где легко найти своё призвание.

­ Что сподвигло стольких молодых людей окунуться в патриотизм?

­ Я считаю, что это движение молодёжи, которая понимает, в каком направлении надо двигаться дальше. Юнармейцы развиваются в патриотическом направлении, духовно­нравственном, занимаются военно­прикладными видами спорта. Все это формирует характер, формирует личность.

­ Каковы перспективы развития движения «Юнармия»?

­ Перспективы развития огромнейшие при должном финансировании со стороны государства. Интерес у молодёжи, несомненно, присутствует. С каждым годом все больше молодежи вливается в ряды «Юнармии».

Замечу, что в строю юнармейцев Подмосковья были не только юноши, но и девушки. К примеру, в составе дубненской команды была Анна Цветкова. Анне 15 лет, но она уже выбрала для себя совсем не женскую профессию ­ работу в ФСБ РФ.

В ходе мероприятия молодым юнармейцам вручили юнармейские книжки и знамёна с названиями их городов.

Игорь КАРТУЗОВ

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