Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Смотр юнармейцев Подмосковья Печать
21.06.2018 00:00

Восьмого  июня   на  базе городского парка  г. Лобни, у мемориала «Звонница»,   состоялся  торжественный смотр подразделений военно­патриотического движения «Юнармия»  Московской области, в котором принимали участие   представители северных городов Подмосковья ­  Лобни, Дмитрова, Талдома,  Сергиева  Посада ,  Клина  и Дубны , причём  участвовали не только воспитанники  кадетских  и суворовских училищ, но и  обычные школьники.

 

Суть смотра  заключалась в  демонстрации судьям,  многие из которых являются заслуженными офицерами запаса  и  Вооружённых сил,  строевой подготовки, а также  дисциплины и  боевого духа.

Ребята исполнили гимн России, зачитали клятву юнармейцев, ответили на теоретические вопросы. Затем отряды прошли торжественным маршем с исполнением строевых песен.

Все подразделения проявили себя с наилучшей стороны.  Конечно,  были  и недочёты, но  они компенсировались   сплоченной  командной  работой. Особенно запоминающейся оказалась команда  из  Дубны во главе с тренером военно­спортивного клуба «Спарта» Андреем Киселевым.   Во многом благодаря поддержке своего руководителя , несмотря на плохие погодные условия,  ребята  отлично  проявили себя, отстояв честь города.

Мне удалось пообщаться с одним из организаторов  этого военно­патриотического мероприятия  ­  Сергеем Фёдоровичем Суворовым, который  поделился своим видением  востребованности  военно­патриотического движения «Юнармия» в нашей стране.

­ Какие цели преследует  «Юнармия»?

Движение юнармейцев – востребованное и   очень   нужное     для страны.  Оно создано с целью вызвать интерес моложежи к изучению истории России и ее народов, а также возродить добрые традиции детских и молодежных организаций.  Основная наша задача – воспитать здоровых, патриотически   настроенных граждан России, вне  зависимости от того, какую профессию они выберут для себя в дальнейшем.   Очень важно оградить подростков от криминогенной   среды,  развить  их личностные качества и потенциал,  а также показать,  что «находить себя» нужно не в употреблении наркотиков и осуществлении противоправных действий, а  в реализации своих способностей в достойной среде , где легко найти своё призвание.

­ Что  сподвигло   стольких  молодых людей окунуться в патриотизм?

­ Я считаю, что это  движение молодёжи, которая  понимает,  в каком направлении надо двигаться дальше. Юнармейцы развиваются в патриотическом направлении, духовно­нравственном, занимаются военно­прикладными видами спорта. Все это формирует характер, формирует личность.

­ Каковы перспективы развития движения «Юнармия»?

­ Перспективы развития огромнейшие  при должном финансировании со стороны государства.  Интерес  у  молодёжи, несомненно, присутствует. С каждым годом все больше молодежи вливается в ряды «Юнармии».

Замечу, что в строю юнармейцев Подмосковья были не только юноши, но и девушки. К примеру, в составе дубненской команды   была Анна Цветкова. Анне 15  лет, но она уже выбрала для себя совсем не женскую профессию ­ работу в ФСБ РФ.

В ходе мероприятия молодым  юнармейцам  вручили  юнармейские книжки  и знамёна с названиями  их городов.

Игорь КАРТУЗОВ
Фото автора
  		 
< Июня 2018 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо