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В черте нашего города довольно много объектов, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги», два вокзала, переезды, несколько заброшенных будок стрелочника, но не все они содержатся в надлежащем состоянии. В Дубне накопилось множество претензий к крупнейшему российскому транспортному монополисту.
На подходах к вокзалу «Большая Волга» трещины на ступенях так разрослись, что одна из трех лестниц развалилась почти полностью. Вокзалу всего 15 лет, а в последние два года начался поток жалоб от горожан на разрушения. Здание и территория вокруг него находятся на балансе ОАО «РЖД», от которой предложений по решению этой проблемы пока не поступало.
«В зимний период были жалобы на некачественную уборку ступеней, подчеркнул заместитель начальника территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Юрий Шабаев. Не убирался снег, не проводилась обработка противогололёдными средствами. Затем возобновился поток жалоб по состоянию входной группы крыльца, подходных путей, прилегающей территории».
На электричках с большеволжского вокзала каждую неделю ездит Екатерина Гомзина. У нее свои претензии, поскольку часто с маленькими детьми приходится ожидать отхода поезда в здании вокзала. Екатерина уверена: в помещении нет никаких условий для комфортного пребывания. «Туалеты в плохом состоянии, питание не организовано, нет банкоматов», жалуется жительница Дубны.
В контрольном объезде объектов РЖД вместе с комиссией по благоустройству города участвовал представитель компании. Составлен и передан ему протокол, в котором обозначен не один десяток проблем, причем многие из них требуют незамедлительного решения, ведь к наплыву туристов в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу готовится и Дубна.
«На территории Дубны и Талдомского района также будут находиться болельщики, поясняет начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин. Кроме того, в городе есть туристический маршрут, который использует железную и автодороги. К нам будут приезжать и гости, и туристы, поэтому сейчас мы приводим в порядок центральные въездные группы в городской округ Дубна и налаживаем содержание объектов железнодорожной инфраструктуры».
Оба вокзала и их окрестности обследованы. Большинство территорий выглядят заброшенными. Вырубка сухостоя, его вывоз, окос травы и другое благоустройство запланированы на ближайшее время, но для некоторых застарелых проблем в этот раз назначить четкие сроки устранения не получилось.
«Мы пригласили представителей всех структур РЖД, но приехал только один, уточнил заместитель главы администрации Дубны Николай Тимошенко. За вокзал, за линейные сооружения, за озеленение отвечают разные подразделения, поэтому мы постараемся пригласить всех руководителей и отработать все визуально на территории, чтобы каждая структура видела наши претензии к ним».
Железнодорожные переезды в черте города комиссия также осмотрела. Зафиксировано, что большинство из них требуют ремонта. Пока затруднено движение, водители вынуждены снижать скорость, образуются пробки. На некоторых уже уложено новое резинокордовое покрытие, а гдето его надо менять. Обновить асфальт на подъездах к путям нужно везде. Зона ответственности РЖД десять метров в обе стороны от рельсов. Для решения этой проблемы установлен срок: не позднее конца июля. Работы будут проводиться в соответствии с графиком замены асфальта на улице Станционной.
В результате комиссионного объезда составлена дорожная карта по решению большинства проблем. В ближайшее время запланировано снести заброшенные будки стрелочника, которые еще существуют на территории Дубны. Определились и со сроком ремонта опасных лестниц, а пока рядом будут установлены ограждения. Также будет рассмотрен вопрос о замене разрушенной тротуарной плитки и специального покрытия на обеих платформах.
Все участники комиссии отметили самый важный момент: сделан первый шаг к системному взаимодействию городских властей с представителями структур ОАО «РЖД». Через месяц назначена следующая встреча.