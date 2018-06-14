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Накопилось много претензий Печать
14.06.2018 00:00

В черте  нашего города довольно много  объектов, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги», ­  два вокзала, переезды, несколько заброшенных будок стрелочника, но не все они содержатся в надлежащем состоянии. В Дубне накопилось множество претензий к крупнейшему российскому транспортному монополисту.

 

На подходах к вокзалу «Большая Волга» трещины на ступенях так разрослись, что одна из трех лестниц развалилась почти полностью. Вокзалу всего 15 лет, а в последние два года начался поток жалоб от горожан на разрушения. Здание и территория вокруг него находятся на балансе ОАО «РЖД», от которой предложений по решению этой проблемы пока не поступало.

«В зимний период были жалобы на некачественную уборку ступеней, ­ подчеркнул заместитель начальника территориального отдела №1 Госадмтехнадзора  Московской области Юрий Шабаев.  ­  Не убирался снег,  не проводилась обработка противогололёдными средствами.  Затем  возобновился поток жалоб по состоянию входной группы ­  крыльца, подходных путей, прилегающей территории».

На электричках с большеволжского вокзала каждую неделю ездит Екатерина Гомзина. У нее  свои претензии, поскольку часто с маленькими детьми приходится ожидать отхода поезда в здании вокзала. Екатерина  уверена:  в помещении нет никаких условий для комфортного пребывания. «Туалеты в плохом состоянии, питание не организовано, нет банкоматов»,  ­  жалуется жительница Дубны.

В контрольном объезде объектов РЖД вместе с комиссией по благоустройству города участвовал представитель компании. Составлен и передан ему протокол,  в котором  обозначен не один десяток проблем, причем многие из них требуют незамедлительного решения,  ведь к наплыву туристов в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу готовится и Дубна.

«На территории Дубны и Талдомского района также будут находиться болельщики,  ­ поясняет начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин.  ­  Кроме того, в городе есть  туристический маршрут, который использует железную   и автодороги. К нам будут приезжать и гости, и туристы, поэтому сейчас  мы  приводим в порядок центральные въездные группы в городской округ Дубна и налаживаем содержание объектов железнодорожной инфраструктуры».

Оба вокзала и их окрестности обследованы. Большинство территорий выглядят заброшенными. Вырубка сухостоя, его вывоз, окос травы и другое  благоустройство запланированы на ближайшее  время,  но для некоторых застарелых проблем в этот раз назначить четкие сроки устранения не получилось.

«Мы пригласили представителей всех структур РЖД, но приехал только один, ­ уточнил  заместитель главы администрации Дубны Николай Тимошенко. ­   За вокзал, за линейные сооружения, за озеленение отвечают разные подразделения, поэтому мы постараемся пригласить всех руководителей  и  отработать все визуально на территории, чтобы каждая структура видела наши претензии к ним».

Железнодорожные переезды в черте города комиссия также осмотрела. Зафиксировано, что большинство из них требуют ремонта. Пока затруднено движение, водители вынуждены снижать скорость, образуются пробки. На некоторых уже уложено новое резинокордовое  покрытие, а где­то его надо менять. Обновить асфальт на подъездах к путям нужно везде. Зона ответственности РЖД ­ десять метров в обе стороны от рельсов.  Для решения этой проблемы установлен срок:  не позднее конца июля. Работы будут проводиться в соответствии с графиком замены асфальта на улице Станционной.

В результате комиссионного объезда  составлена дорожная карта по решению большинства проблем.  В  ближайшее время запланировано снести заброшенные будки стрелочника, которые  еще существуют  на территории Дубны.  Определились и со сроком ремонта опасных лестниц, а пока рядом будут установлены ограждения. Также будет рассмотрен вопрос  о замене разрушенной тротуарной плитки и специального покрытия на обеих  платформах.

Все участники комиссии отметили  самый важный момент:  сделан первый шаг к системному взаимодействию городских властей с представителями структур ОАО «РЖД». Через месяц  назначена следующая встреча.
  		 
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