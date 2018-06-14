В черте нашего города довольно много объектов, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги», ­ два вокзала, переезды, несколько заброшенных будок стрелочника, но не все они содержатся в надлежащем состоянии. В Дубне накопилось множество претензий к крупнейшему российскому транспортному монополисту. На подходах к вокзалу «Большая Волга» трещины на ступенях так разрослись, что одна из трех лестниц развалилась почти полностью. Вокзалу всего 15 лет, а в последние два года начался поток жалоб от горожан на разрушения. Здание и территория вокруг него находятся на балансе ОАО «РЖД», от которой предложений по решению этой проблемы пока не поступало. «В зимний период были жалобы на некачественную уборку ступеней, ­ подчеркнул заместитель начальника территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Юрий Шабаев. ­ Не убирался снег, не проводилась обработка противогололёдными средствами. Затем возобновился поток жалоб по состоянию входной группы ­ крыльца, подходных путей, прилегающей территории». На электричках с большеволжского вокзала каждую неделю ездит Екатерина Гомзина. У нее свои претензии, поскольку часто с маленькими детьми приходится ожидать отхода поезда в здании вокзала. Екатерина уверена: в помещении нет никаких условий для комфортного пребывания. «Туалеты в плохом состоянии, питание не организовано, нет банкоматов», ­ жалуется жительница Дубны. В контрольном объезде объектов РЖД вместе с комиссией по благоустройству города участвовал представитель компании. Составлен и передан ему протокол, в котором обозначен не один десяток проблем, причем многие из них требуют незамедлительного решения, ведь к наплыву туристов в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу готовится и Дубна. «На территории Дубны и Талдомского района также будут находиться болельщики, ­ поясняет начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин. ­ Кроме того, в городе есть туристический маршрут, который использует железную и автодороги. К нам будут приезжать и гости, и туристы, поэтому сейчас мы приводим в порядок центральные въездные группы в городской округ Дубна и налаживаем содержание объектов железнодорожной инфраструктуры». Оба вокзала и их окрестности обследованы. Большинство территорий выглядят заброшенными. Вырубка сухостоя, его вывоз, окос травы и другое благоустройство запланированы на ближайшее время, но для некоторых застарелых проблем в этот раз назначить четкие сроки устранения не получилось. «Мы пригласили представителей всех структур РЖД, но приехал только один, ­ уточнил заместитель главы администрации Дубны Николай Тимошенко. ­ За вокзал, за линейные сооружения, за озеленение отвечают разные подразделения, поэтому мы постараемся пригласить всех руководителей и отработать все визуально на территории, чтобы каждая структура видела наши претензии к ним». Железнодорожные переезды в черте города комиссия также осмотрела. Зафиксировано, что большинство из них требуют ремонта. Пока затруднено движение, водители вынуждены снижать скорость, образуются пробки. На некоторых уже уложено новое резинокордовое покрытие, а где­то его надо менять. Обновить асфальт на подъездах к путям нужно везде. Зона ответственности РЖД ­ десять метров в обе стороны от рельсов. Для решения этой проблемы установлен срок: не позднее конца июля. Работы будут проводиться в соответствии с графиком замены асфальта на улице Станционной. В результате комиссионного объезда составлена дорожная карта по решению большинства проблем. В ближайшее время запланировано снести заброшенные будки стрелочника, которые еще существуют на территории Дубны. Определились и со сроком ремонта опасных лестниц, а пока рядом будут установлены ограждения. Также будет рассмотрен вопрос о замене разрушенной тротуарной плитки и специального покрытия на обеих платформах. Все участники комиссии отметили самый важный момент: сделан первый шаг к системному взаимодействию городских властей с представителями структур ОАО «РЖД». Через месяц назначена следующая встреча.