Траурные акции в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово прошли на прошлой неделе по всей стране. К стихийным мемориалам люди несли цветы, игрушки и свечи, в небо запускали белые воздушные шары. Боль, скорбь, отчаяние… Да разве передать словами горе всех, чьи близкие погибли в этой чудовищной трагедии! Горе всех, кто принял их боль и скорбь как свои, кто пронес их сквозь свое сердце…

Дубненцы возлагали цветы, игрушки и зажигали свечи на площади у Дворца культуры «Октябрь», где днем 28 марта состоялась памятная акция, организованная силами ДК и городской администрации. А на правом берегу в районе бизнес­центра «Сервис­Экспорт» похожий траурный митинг прошел вечером, причем с инициативой его проведения выступили сами горожане. В храмах города в этот день прошли поминальные панихиды по всем погибшим в этой страшной трагедии.