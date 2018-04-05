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«Кемерово, мы с тобой!» Печать
05.04.2018 09:20

Траурные акции в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово прошли на прошлой неделе по всей стране. К стихийным мемориалам люди несли цветы, игрушки и свечи, в небо запускали белые воздушные шары. Боль, скорбь, отчаяние… Да разве передать словами горе всех, чьи близкие погибли в этой чудовищной трагедии! Горе всех, кто принял их боль и скорбь как свои, кто пронес их сквозь свое сердце…

 

Дубненцы возлагали цветы, игрушки и зажигали свечи на площади у Дворца культуры «Октябрь», где днем 28 марта состоялась памятная акция, организованная силами ДК и городской администрации. А на правом берегу в районе бизнес­центра «Сервис­Экспорт» похожий траурный митинг прошел вечером, причем с инициативой его проведения выступили сами горожане. В храмах города в этот день прошли поминальные панихиды по всем погибшим в этой страшной трагедии.
  		 
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