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Дубна продолжает развивать партнерские отношения со своими городами-побратимами в различных сферах: образовании, культуре, науке и бизнесе. В конце марта наукоград посетили студенты Технического лицея во главе с его директором Любошем Baлтом из словацкого города Нова Дубница – побратима нашего наукограда.
Сотрудничество между городами Дубна и Нова Дубница продолжается уже почти семь лет. За этот период в Словакии выступали с концертами творческие коллективы Дубны, а в нашем городе словацкие коллективы, состоялось несколько взаимных деловых визитов предпринимателей городов, а также обмены делегациями студентов и школьников.
Администрацией города, Торговопромышленной палатой и университетом «Дубна» для гостей из Словакии была подготовлена разнообразная и интересная программа. В течение четырех дней они знакомились с достопримечательностями города на Волге и совершили экскурсию в Москву.
Студенты познакомились с деятельностью университета «Дубна» и колледжа при университете, с организацией студенческого досуга. Также были организованы экскурсии в центр прототипирования и лабораторию тонкопленочных технологий.
Большой интерес у студентов вызвало посещение музея истории создания крылатых ракет, где им подробно рассказали о разработке авиационной и ракетной техники в Дубне, а также представилась возможность увидеть натурные экспонаты передовой техники. Гости побывали на экскурсии во всемирно известном научном центре Объединенном институте ядерных исследований, где смогли увидеть знаменитый синхрофазотрон, познакомиться с реализацией мегасайенс проекта NICA, встретиться со словацкими учеными, работающими в ОИЯИ. Также они посетили Особую экономическую зону «Дубна».
С делегацией Нова Дубницы встретились глава Дубны Максим Данилов и председатель Совета депутатов Сергей Куликов. Глава города отметил, что у наших городов много общего, начиная от их названия и возраста и заканчивая особым менталитетом и вектором научнотехнического развития. Нас связывает многолетнее сотрудничество между ОИЯИ и «Электротехническим научноисследовательским и проектным институтом», а также взаимодействие в социальной, культурной и деловой сферах.
Во время пребывания словацкой делегации в Дубне ее сопровождал президент Торгово-промышленной палаты города Владимир Бобров, который является почетным гражданином города Нова Дубница.