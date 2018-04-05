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Делегация из Словакии Печать
05.04.2018 09:18

Дубна продолжает развивать партнерские отношения со своими городами-­побратимами в различных сферах: образовании, культуре, науке и бизнесе.  В конце марта  наукоград посетили студенты Технического лицея во главе с его директором Любошем Baлтом из словацкого города Нова Дубница – побратима нашего наукограда.

Сотрудничество между городами Дубна и Нова Дубница продолжается уже почти семь лет. За этот период в Словакии выступали с концертами творческие коллективы Дубны, а в нашем городе словацкие коллективы, состоялось несколько взаимных деловых визитов предпринимателей городов, а также обмены делегациями студентов и школьников.

Администрацией города, Торгово­промышленной палатой и университетом «Дубна» для гостей из Словакии была подготовлена разнообразная и интересная программа. В течение четырех дней они знакомились с достопримечательностями города на Волге и совершили  экскурсию  в Москву.

Студенты познакомились с деятельностью  университета «Дубна» и колледжа при университете, с организацией студенческого досуга. Также были организованы экскурсии в центр прототипирования и лабораторию тонкопленочных технологий.

Большой интерес у студентов вызвало посещение музея истории создания крылатых ракет, где им подробно рассказали о разработке авиационной и ракетной техники в Дубне, а также представилась возможность увидеть натурные экспонаты передовой техники.   Гости побывали на экскурсии во всемирно известном научном центре ­ Объединенном институте ядерных исследований, где смогли увидеть знаменитый синхрофазотрон, познакомиться с реализацией мега­сайенс проекта NICA, встретиться со словацкими учеными, работающими в ОИЯИ. Также они посетили Особую экономическую зону «Дубна».

С делегацией Нова Дубницы встретились глава Дубны Максим Данилов и председатель Совета депутатов  Сергей Куликов. Глава города отметил, что у наших городов много общего, начиная от их названия и возраста и  заканчивая особым менталитетом и вектором научно­технического развития. Нас связывает многолетнее сотрудничество между ОИЯИ и «Электротехническим научно­исследовательским и проектным институтом», а также взаимодействие в социальной, культурной и деловой сферах.

Во время пребывания словацкой делегации в Дубне ее сопровождал президент Торгово-­промышленной палаты города Владимир Бобров, который является  почетным  гражданином города Нова Дубница.
  		 
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