26 марта в Доме культуры «Мир» ОИЯИ состоялось торжественное празднование 62­й годовщины со дня образования Объединённого института ядерных исследований. Участников торжества ­ сотрудников и ветеранов ОИЯИ, представителей стран-­участниц Института, коллег из других научных центров поздравил директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Виктор Анатольевич Матвеев, особо подчеркнув: «Мы отмечаем этот праздник, подводя итоги 25-­летнему периоду, который мы называем новой эрой в развитии нашего Института. Начало ему было положено титаническими сдвигами на политической карте мира, большими изменениями в экономике стран и, конечно, появлением целого ряда новых стран, независимых государств, которые ранее входили в состав Советского Союза». Виктор Анатольевич отметил, что это действительно был новый период развития Института. «В Объединенный институт ядерных исследований вступили ряд бывших республик в качестве независимых государств, и это привело к возможности мощного дальнейшего развития Института. При огромной поддержке стран­-участниц и правительства России как страны места пребывания Института мы получили прекрасные возможности для развития научных исследований. Мы особенно торжественно отмечаем 62­ю годовщину именно по этому поводу, и в связи с этим сегодняшний день является праздничный выходным днем для сотрудников Института, который мы начали с международной конференции, именуемой «ОИЯИ: 25 лет новой эры». В ней приняло участие большое количество гостей со всего мира, послы целого ряда государств, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в России. В результате обсуждений программ наших базовых установок, программ исследований и достижений последних лет было принято специальное заявление всех участников конференции», ­ отметил Виктор Анатольевич Матвеев. Традиционно в день основания ОИЯИ директор Института вручил свидетельства о присуждении гранта учителям и преподавателям дополнительного школьного образования Дубны. В 2018 году на конкурс поступило 23 заявки. Грантов ОИЯИ удостоены: Математика: О.В.Ганина (лицей «Дубна»), Н.Н.Нефедова (школа № 4). Физика: Т.В.Лаврова (школа № 5), И.Г.Осипенкова (гимназия № 11). Химия: Н.А.Полотнянко (университет «Дубна»), И.И.Ильи­нова (лицей «Дубна»). Биология: Э.А.Назарова (школа «Диалог»). Информатика: Н.С.Семашко (лицей № 6). Дополнительное школьное образование: Ю.П.Пона­марев, В. Н. Семенов (центр «Дружба»). Завершая свое выступление, Виктор Анатольевич Матвеев еще раз от имени дирекции поздравил весь коллектив ОИЯИ, его ветеранов и коллег из других стран с 62­й годовщиной ОИЯИ, пожелав всех благ, доброго здоровья, сил и благополучия семьям, а также пожелал крупных достижений на благо мировой науки, стран­участниц и на благо Института! Праздничный вечер продолжился театрализованным шоу «12 мюзиклов», благодаря которому гости смогли насладиться многогранностью столь уникального жанра, как мюзикл. Со сцены ДК «Мир» ОИЯИ прозвучали лучшие арии из популярных мировых мюзиклов в исполнении артистов московских мюзиклов. Шикарные костюмы и великолепная хореография служили изумительной оправой для вокальных номеров. Сама программа задумана так, что номера плавно перетекают один в другой. Эта непрерывная линия выстроена с помощью живого инструментального сопровождения ­ скрипача Владимира Ветта ­ виртуозно играющего на электронной скрипке. Скрипка в качестве связующего звена выбрана не случайно ­ она может быть разной ­ это и классика, и фольклор, и электронное звучание. В концертной программе задействованы две уникальные электроскрипки ­ «Аврора» и «Viper». «Аврора» ­ это точная электронная копия классического инструмента. А «Viper» ­ пятиструнная электронная скрипка, изготовленная в США специально для Владимира Ветта. В России он является её единственным обладателем. Артисты и продюсер шоу поделились своими впечатлениями о проекте «12 мюзиклов» и рассказали, какую роль этот жанр играет в их профессиональной жизни. Владимир Ветт, скрипач ­ Чем для вас являются «12 мюзиклов»? ­ Это красивейший музыкальный спектакль! Это коллектив единомышленников, профессионалов самого высокого уровня и просто замечательных людей. Если можно так сказать, шоу ­ мой первый театральный опыт, хотя я уже отнюдь не новичок на сцене. Наверное, я здесь в роли молчаливого, но красноречивого артиста! Пытаюсь перенимать актерские приемы, учусь, исправляю какие­то ошибки до сих пор. К сожалению, не довелось поучиться в театральном, но мои университеты ­ это наши выступления с концертами! ­ Владимир, в чем особенности игры на электроскрипке в жанре мюзикла? ­ Когда вокруг тебя слаженно танцует балетная группа, требуется немало собственных усилий по прочтению площадки, где авансцена, где границы света и тени, куда не следует заходить. При этом вокруг меня все певцы­солисты поют в радио­микрофоны. Электроскрипка, участвующая на равных с певцами­солистами, должна быть слышна, подзвучена и усилена. В каждом скрипичном номере для электроскрипки было найдено своё звуковое музыкальное решение. Вокально­инструментальное, балетно­скрипичное зрелищное шоу, исполняющие хиты мировых мюзиклов ­ вот что для меня означает скрипач в шоу «12 мюзиклов»! ­ На ваш взгляд, какие грани мюзикла привлекательны для современной публики? ­ Их красота, динамичность и актуальность – вот что притягивает зрителя нашего времени. В нашей программе показаны лучшие арии из многих мюзиклов. Много серий, костюмов, танцев и, конечно, музыки и вокала. Здесь я как красивый музыкальный штрих, приятная неожиданность для зрителей. Мы все выкладываемся на сцене для того, чтобы зритель вдохновился, зарядился эмоциями, отвлекся от своих каждодневных забот. Поверьте, мы счастливы потому, что делаем счастливыми вас! Анна Вершкова, певица, актриса ­ Расскажите, пожалуйста, из чего для вас складывается участие в столь масштабном шоу? ­ Во­первых, это команда. Это то, что делаю в проекте непосредственно я и то, что делаем все мы, без приоритетной расстановки. Под командой я понимаю человеческую составляющую ­ характер каждого, воспитание и методы общения друг с другом. Труппа «12 мюзиклов» ­ это невероятно добрые для современного театрального мира люди, умные, стойкие, талантливые, профессиональные, интересные и, что особенно ценно, надежные. Таким же я вижу и зрителя, когда удается заглянуть в лица, смотрящие глазами единомышленника, в финале шоу. Кто­то говорит о притяжении противоположностей, но также есть теория о тяге подобного к подобному. И я сейчас о второй. Вот этот мощный симбиоз тоже имею в виду, говоря о команде. Под второй составляющей подразумевается личная реализация. И действительно, в нашем шоу для себя вижу палитру возможностей проявления самых разных актерских и вокальных перспектив. Разнохарактерность образов, от лирических до хулиганских и отчаянных, это усложняет профессиональную задачу, но вместе с этим делает ее в разы интереснее и желаннее. В­третьих, это то, что мы делаем одно дело. Иногда легко, иногда преодолевая множество трудностей. Я смотрю на ребят, на солистов, балет, на представителей технической администрации проекта, смотрю на результаты, которых мы добиваемся, и горжусь, правда. Я очень люблю и уважаю нашего бессменного лидера, создателя, продюсера Володю Дыбского и безумно люблю «12 мюзиклов», яркое, масштабное театральное шоу, и при этом очень теплое! ­ Анна, какую роль вы отводите мюзиклу в вашей карьере? ­ Конечно, решающую! Я с детства мечтала играть в мюзиклах, учила все попадавшиеся арии из мюзиклов, скачивала их через скудную тогда еще сеть интернет, на всех языках, что находила. Да, было непросто, трудиться приходилось и приходится много. Был момент, когда руки опустились окончательно. Но именно мюзикл перевернул мою жизнь в тот самый момент. Многие спрашивают, сложно ли было решиться сменить профессию, хорошую, техническую, почти на эфемерную, творческую. И я всегда отвечаю ­ да, сложно, но легче решения в жизни не принимала, ведь если поистине влюблен в дело и жизнь дает возможность, то у сомнений нет шансов даже замаячить на горизонте. Я люблю петь, давать концерты, конечно же, работать в драматических постановках, съемки тоже безумно интересный, захватывающий процесс, и здорово, что есть почва для развития. Но мюзикл всегда будет моей первой любовью! Владимир Дыбский, продюсер, вокалист ­ Вашему шоу «12 мюзиклов» в апреле этого года исполнится 7 лет! ­ Да, верно, и за это время мы спели номера более чем из 25 различных мюзиклов, но часто концертная программа таинственным образом складывается именно в 12 номеров. За это время мы объездили Россию, не раз бывали в Казахстане и в Прибалтике. Когда видишь полный зал аплодирующих и кричащих эстонцев, то понимаешь ­ все не зря! За эти годы в проекте сложилась постоянная команда. Все наши исполнители заняты в действующих в настоящее время театральных проектах в разных жанрах, в мюзиклах «Анна Каренина», «Призрак», «Синяя­синяя птица», в ледовом шоу Ильи Авербуха « Ромео и Джульетта», в драматическом спектакле «Дом 19/07» и др. Я занят в зонг­опере «Тодд», где исполняю либо роль священника, либо судьи. Спектакль идет в сопровождении группы « Король и Шут». Для меня это был смелый, но, как оказалось, удачный эксперимент. На первых спектаклях залы заполняли только панки. Спектаклю уже 5 лет, и сейчас нашу историю горячо принимает самая разная публика, а не только поклонники группы и любители рока. ­ Изначально сверхзадачей было познакомить зрителей с мировой мюзикловой палитрой? ­ Бесспорно, это так, но есть еще кое­что… Некоторые номера мы исполняем вот уже 7 лет ­ это классика жанра «Призрак Оперы», «Кошки», «Чикаго», но в то же время стараемся познакомить публику с мюзиклами, которые пока не ставились в России, но имеют мировой успех. Ведь наш проект, как говорят в театре, имеет и еще одну сверхзадачу ­ познакомить с жанром мюзикла публику в самых отдаленных уголках России. Например, мы выступали с концертами на Саяно­Шушенской и Богучанской ГЭС. Персонал, обслуживающий эти станции, живет в небольших поселках рядом в горах. Там есть только клуб­кинотеатр на 250 мест. Туда не заманишь звезд эстрады. Мы давали концерты четыре вечера подряд в каждом месте, чтобы все смогли посмотреть. Да, там не было возможности выступить

с красивым светом, пришлось работать без балета, но люди услышали красивую музыку. И каждый вечер у нас были полные залы! Конечно, за время странствий с нами происходили различные приключения, встречались нам и самые настоящие разбойники ­ прокатчики. Однажды в Хабаровске нам пришлось выступать в наспех купленных на соседнем рынке белых майках и джинсах, потому что прокатчик не доставил вовремя наш багаж и хотел отменить спектакль. Какой же это был концерт! Публика, которой мы все объяснили, приняла нас овациями. Все, что с нами произошло ­ и хорошее, и экстремальное ­ все это останется в нашей памяти как отрезок жизни, прожитый в шоу «12 мюзиклов». Именно прожитый, а не отработанный. Ведь многие наши исполнители дружат семьями, пересекаются в других проектах. ­ Владимир, каков главный фактор, способствующий воплощению вашей творческой мечты? ­ Я всегда живу тем, что мне интересно. Так случилось, что учился я в музыкальном училище по классу ударных и первые годы своей музыкальной карьеры был барабанщиком, но жизнь привела меня в мюзиклы. И вот уже 17 лет я на сцене. Причем все время на руководящих ролях ­ герцог Вероны, царь Орел, граф Монте Кристо, князь Радзивилл, сеньор Капулетти. Все случайное закономерно. И сейчас я жду вдохновения! И той самой счастливой случайности, которая поведет меня за собой. А если серьезно, то хочется сделать полномасштабный проект. Меня привлекает тема древнерусской истории. Это будет чудесный спектакль­легенда с красивой музыкой, с настоящим волшебством и переплетением различных национальных колоритов. Возможно, это будет сказка, а может быть, быль о жизни исторического персонажа. Пока я в процессе поиска вдохновляющей истории. *** Несомненно, красочным подарком для собравшихся гостей в этот торжественный вечер стал столь удивительный по вокальной палитре проект. В праздничный вечер зрителям был представлен калейдоскоп из номеров, лучших в жанре мюзикла. Получилось слияние узнаваемых вокальных арий в исполнении известных российских исполнителей, мастерской хореографии, нанотехнологичными мультимедийными проекциями декораций и эксклюзивными звуковыми и световыми решениями. Зрители с восторгом и овациями встречали арии из мюзиклов «Кошки», «Чардаш», «Скрипач на крыше», «Иисус Христос ­ суперзвезда», «The Phantom of the Opera», «Mozart Le Opera Rock», «Evita», «Lazy», «Bombay Dreams», «Cabaret», «Tanz der Vampire», «Chicago». В качестве специального подарка артисты исполнили хиты из мюзиклов «Notre Damе de Paris» и «Ромео и Джульетта». Некоторые арии исполнялись на оригинальных языках. По словам продюсера Владимира Дыбского, шоу является «сокровищницей мюзиклов, поставленных как в России, так и за её пределами», которое с достоинством продемонстрировало сам жанр, что стало украшением празднования 62­й годовщины со дня образования ОИЯИ. В финале праздничного вечера директор ОИЯИ Академик РАН В.А.Матвеев поблагодарил за выступление весь творческий коллектив проекта «12 мюзиклов», пожелал творческих успехов и вручил цветы и благодарственное письмо от дирекции ОИЯИ. Элеонора ЯМАЛЕЕВА Фото ­ Светлана СЕРЕДИНА