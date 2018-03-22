В 2017 году основное внимание Совета депутатов как представительного органа местного самоуправления было направлено на дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-­правовой базы города Дубны. За отчетный период в Совете депутатов без отрыва от основного места работы исполняли свои полномочия 20 депутатов. Было проведено 14 заседаний, на которых принято 120 решений, из них 26 ­ нормативного характера. Все проекты решений после юридического заключения рассматривались на заседаниях профильных депутатских комиссий. За отчетный период комиссиями проведено 75 заседаний. Среди важнейших решений Совета депутатов, основанных на всестороннем рассмотрении и анализе на комиссиях, в работе над которыми приняли участие представители градообразующих предприятий города и активные жители города, выделим два решения, которые определяют вектор развития города на 10 и 20 лет вперед: об утверждении Стратегии социально­экономического развития наукограда Дубна на 2017 ­ 2026 годы и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально­экономического развития наукограда Дубна на 2017 ­ 2026 годы; об утверждении Генерального плана городского округа Дубна. Выборы главы города и Председателя Совета депутатов 26 октября 2017 года подал в отставку действовавший глава города Дубны В.Б.Мухин. Приняв отставку, Совет депутатов избрал на 5 лет нового главу города М.Н.Данилова, а также избрал на два года председателя Совета депутатов С.А.Куликова. Для проведения всех необходимых процедур по избранию главы города и председателя Совета депутатов в соответствии с вступившими в силу изменениями в Уставе города Советом депутатов было принято несколько соответствующих решений. Бюджет города Несомненно, важнейшее решение, принятое Советом депутатов ­ это решение о бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Оно определяет работу всей муниципальной сферы. Принятию этого решения предшествовало тщательное рассмотрение и обсуждение показателей муниципальных программ и подпрограмм города на заседаниях постоянных депутатских комиссий с руководителями подразделений Администрации города и муниципальных предприятий города по отраслям экономики. На 2017 год бюджет города по доходам был утвержден на 01.01.2017 г. в размере 1 992 967 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых поступлений составил 1 118 836 тыс. рублей (56,1 %). Расходы запланированы в размере 2 041 813 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета в размере 48 846 тыс. рублей. На 01.01.2018 год параметры бюджета 2017 года претерпели значительные изменения ­ доход утвержден в размере 2 722 219 тыс. рублей (фактически в бюджет поступило 2 416 618 тыс. рублей – 88,8 %), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 1 518 683 тыс. рублей (фактически в бюджет поступило 1 259 982 тыс. рублей – 82,9 %); общий объем расходов бюджета Дубны в сумме 2 758 221 тыс. рублей (фактическое исполнение – 2 357 304 тыс. рублей – 85,5 %); дефицит бюджета города Дубны в сумме 36 002 тыс. рублей (фактически составил профицит 60 000 тыс. рублей). На 2018 год плановый бюджет по доходам утвержден в размере 3 340 337 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 2 035 852 тыс. рублей. Расходы запланированы в размере 3 375 026 тыс. рублей, что приведет к плановому дефициту бюджета в размере 34 689 тыс. рублей. Значительный рост доходов и расходов связан с выделением целевых средств на проекты по развитию городской инфраструктуры, в том числе объектов ОЭЗ ТВТ «Дубна», а также ростом отчислений НДФЛ за счет дополнительных нормативов и ростом фондов заработной платы на предприятиях города. Еще одним позитивным фактором для устойчивого развития города Дубны является возврат заемных валютных средств банка МБРР и уход от рисков курсовой разницы. Градостроительная деятельность и управление имуществом Советом депутатов утвержден Генеральный план городского округа Дубна на 20 лет. В рамках проработки вопросов развития градостроительной деятельности Советом депутатов в 2017 году начата работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, обсуждались вопросы, связанные с созданием на территории города особо охраняемых природных территорий. В отчетный период была продолжена работа по историко­ландшафтной заповедной зоне «Ратминская стрелка», обладающей признаками объекта культурного наследия. В связи с выявлением на территории города бесхозных объектов газового хозяйства и отсутствием в городе специализированных муниципальных предприятий, обслуживающих газовое хозяйство, было принято решение передать безвозмездно выявленное имущество в государственную собственность Московской области для надлежащей эксплуатации и обслуживания. Также были приняты решения о согласовании перечней имущества, находящихся в федеральной собственности и в государственной собственности Московской области, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность городского округа Дубна, а именно ­ общежитие (Московская обл., г. Дубна, ул. Моховая, д. 6) и нежилое здание (Московская обл., г. Дубна, ул. Вавилова, д. 4а). Жилищно­коммунальный комплекс На профильной депутатской комиссии Совета депутатов были рассмотрены следующие вопросы: о корректирующих платежах населения за отопление за 2016 год; о выполнении МП комплексного благоустройства дворов и ремонта подъездов МКД; схема транспортного движения автобусов; адресный перечень дворовых территорий на 2017 год (благоустройство) и организация ремонта подъездов многоквартирных жилых домов; адресный перечень подъездов, включенных в план ремонта на 2017 год, и организация комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов; об определении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению и согласовании предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги; В 2017 году была создана временная рабочая группа при Совете депутатов для контроля за ходом выполнения работ, повышения эффективности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт городских дорог в 2017 году. Торговля и услуги Для обеспечения доступности населения дополнительными услугами в сфере торговли и развлечений, в том числе связанными с сезонностью работы, были приняты следующие решения: об утверждении схем размещения аттракционов и обособленных сезонных (летних) кафе на территории города Дубны; об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории Дубны на 2018 год; о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города на 2016­2020 годы. Вопрос о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубны на 2016­2020 годы Совет депутатов за отчетный период принимал три раза. Это было связано с тем, что решение затрагивало жизненные интересы как предпринимателей, так и горожан, поэтому учитывалось мнение территориальных депутатских групп, жителей города, рассматривались заявления предпринимателей. К сожалению, не все вопросы решены в полном объеме. Общественная палата города и работа с жителями Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением ­ прием граждан, рассмотрение устных и письменных обращений, обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействие со службами и предприятиями. В 2017 году в Совет депутатов поступило 183 обращения от жителей города с предложениями, ходатайствами и жалобами, в ходе личного приема к депутатам зафиксировано 118 обращений, в том числе к депутатам левобережной территориальной группы – 57 обращений, институтской части города и микрорайона Черная речка ­ 32, микрорайона Большая Волга – 29. В отчетном году продолжилась практика проведения публичных слушаний по вопросам, представляющим значимость для всего населения. В течение года Советом депутатов проведены публичные слушания: по отчету об исполнении бюджета за 2017 год; по проекту решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; по обсуждению Правил землепользования и застройки в городе Дубне. Были проведены общественные слушания по озеру Лебяжье. Депутаты принимали участие в рабочих заседаниях Администрации города и Общественной палаты города по вопросу прохождения жителями нашего города медико­социальной экспертизы. Для удобства жителей достигнута договоренность с ФКУ «Главное бюро медико­социальной экспертизы» по Московской области о выделении специального дня приема. Также достигнута договоренность с Администрацией города о предоставлении транспорта для доставки граждан к месту нахождения МСЭ в Дмитров. В 2017 году была сформирована Общественная палата нового созыва. Советом депутатов было принято решение об утверждении одной трети ее членов. Решения, инициативы Совет депутатов держал на постоянном контроле важные городские вопросы: строительство мостового перехода через реку Волгу; возобновление строительства лечебного корпуса Дубненской городской больницы; создание объектов инфраструктуры ОЭЗ «Дубна», а также состояние и перспективы ее развития и условия пребывания организаций­резидентов ОЭЗ в Дубне; строительство и ремонт школ и детских садов в городе; реконструкция стадиона «Волна»; ремонт дорог и тротуаров; обустройство дворовых территорий; организация парковок; замена освещения и др. Знаковыми событиями в минувшем году стало открытие дошкольного образовательного учреждения детского сада «Созвездие» и включение в региональную программу капитального строительства детского сада «Мечта». Депутаты активно включились в инициативу Администрации города по закреплению градообразующих предприятий за школами с целью оказания шефской помощи. Советом депутатов инициировано возвращение в школы практики обучения плаванию учащихся 3­х классов. В рамках взаимодействия с Администрацией города Совет депутатов начал рассматривать структуру Администрации города. Начата практика по заслушиванию заместителей главы администрации города по направлениям о проделанной работе и планах работы на последующий период. Совет депутатов согласовал реорганизацию муниципального учреждения Дубны «Служба заказчика» и МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна», а также создание муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Дубна». Принято решение об одобрении проекта Дубненского городского трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями города Дубны на 2018­2020 годы. Продолжилась совместная работа с прокуратурой города. Представители прокуратуры участвовали в заседаниях постоянных депутатских комиссий, рабочих групп и Совета депутатов, оказывали консультационную помощь. Подводя итоги работы за 2017 год, необходимо отметить, что Совет депутатов активно работал весь год, решая вопросы местного значения и создавая нормативно-­правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет город.