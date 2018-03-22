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В 2017 году основное внимание Совета депутатов как представительного органа местного самоуправления было направлено на дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы города Дубны.
За отчетный период в Совете депутатов без отрыва от основного места работы исполняли свои полномочия 20 депутатов. Было проведено 14 заседаний, на которых принято 120 решений, из них 26 нормативного характера. Все проекты решений после юридического заключения рассматривались на заседаниях профильных депутатских комиссий.
За отчетный период комиссиями проведено 75 заседаний. Среди важнейших решений Совета депутатов, основанных на всестороннем рассмотрении и анализе на комиссиях, в работе над которыми приняли участие представители градообразующих предприятий города и активные жители города, выделим два решения, которые определяют вектор развития города на 10 и 20 лет вперед: об утверждении Стратегии социальноэкономического развития наукограда Дубна на 2017 2026 годы и Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития наукограда Дубна на 2017 2026 годы; об утверждении Генерального плана городского округа Дубна.
Выборы главы города и Председателя Совета депутатов
26 октября 2017 года подал в отставку действовавший глава города Дубны В.Б.Мухин. Приняв отставку, Совет депутатов избрал на 5 лет нового главу города М.Н.Данилова, а также избрал на два года председателя Совета депутатов С.А.Куликова. Для проведения всех необходимых процедур по избранию главы города и председателя Совета депутатов в соответствии с вступившими в силу изменениями в Уставе города Советом депутатов было принято несколько соответствующих решений.
Бюджет города
Несомненно, важнейшее решение, принятое Советом депутатов это решение о бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Оно определяет работу всей муниципальной сферы. Принятию этого решения предшествовало тщательное рассмотрение и обсуждение показателей муниципальных программ и подпрограмм города на заседаниях постоянных депутатских комиссий с руководителями подразделений Администрации города и муниципальных предприятий города по отраслям экономики.
На 2017 год бюджет города по доходам был утвержден на 01.01.2017 г. в размере 1 992 967 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых поступлений составил 1 118 836 тыс. рублей (56,1 %). Расходы запланированы в размере 2 041 813 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета в размере 48 846 тыс. рублей.
На 01.01.2018 год параметры бюджета 2017 года претерпели значительные изменения доход утвержден в размере 2 722 219 тыс. рублей (фактически в бюджет поступило 2 416 618 тыс. рублей – 88,8 %), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 1 518 683 тыс. рублей (фактически в бюджет поступило 1 259 982 тыс. рублей – 82,9 %); общий объем расходов бюджета Дубны в сумме 2 758 221 тыс. рублей (фактическое исполнение – 2 357 304 тыс. рублей – 85,5 %); дефицит бюджета города Дубны в сумме 36 002 тыс. рублей (фактически составил профицит 60 000 тыс. рублей).
На 2018 год плановый бюджет по доходам утвержден в размере 3 340 337 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 2 035 852 тыс. рублей. Расходы запланированы в размере 3 375 026 тыс. рублей, что приведет к плановому дефициту бюджета в размере 34 689 тыс. рублей.
Значительный рост доходов и расходов связан с выделением целевых средств на проекты по развитию городской инфраструктуры, в том числе объектов ОЭЗ ТВТ «Дубна», а также ростом отчислений НДФЛ за счет дополнительных нормативов и ростом фондов заработной платы на предприятиях города. Еще одним позитивным фактором для устойчивого развития города Дубны является возврат заемных валютных средств банка МБРР и уход от рисков курсовой разницы.
Градостроительная деятельность и управление имуществом
Советом депутатов утвержден Генеральный план городского округа Дубна на 20 лет.
В рамках проработки вопросов развития градостроительной деятельности Советом депутатов в 2017 году начата работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, обсуждались вопросы, связанные с созданием на территории города особо охраняемых природных территорий.
В отчетный период была продолжена работа по историколандшафтной заповедной зоне «Ратминская стрелка», обладающей признаками объекта культурного наследия. В связи с выявлением на территории города бесхозных объектов газового хозяйства и отсутствием в городе специализированных муниципальных предприятий, обслуживающих газовое хозяйство, было принято решение передать безвозмездно выявленное имущество в государственную собственность Московской области для надлежащей эксплуатации и обслуживания. Также были приняты решения о согласовании перечней имущества, находящихся в федеральной собственности и в государственной собственности Московской области, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность городского округа Дубна, а именно общежитие (Московская обл., г. Дубна, ул. Моховая, д. 6) и нежилое здание (Московская обл., г. Дубна, ул. Вавилова, д. 4а).
Жилищнокоммунальный комплекс
На профильной депутатской комиссии Совета депутатов были рассмотрены следующие вопросы: о корректирующих платежах населения за отопление за 2016 год; о выполнении МП комплексного благоустройства дворов и ремонта подъездов МКД; схема транспортного движения автобусов; адресный перечень дворовых территорий на 2017 год (благоустройство) и организация ремонта подъездов многоквартирных жилых домов; адресный перечень подъездов, включенных в план ремонта на 2017 год, и организация комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов; об определении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению и согласовании предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
В 2017 году была создана временная рабочая группа при Совете депутатов для контроля за ходом выполнения работ, повышения эффективности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт городских дорог в 2017 году.
Торговля и услуги
Для обеспечения доступности населения дополнительными услугами в сфере торговли и развлечений, в том числе связанными с сезонностью работы, были приняты следующие решения: об утверждении схем размещения аттракционов и обособленных сезонных (летних) кафе на территории города Дубны; об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории Дубны на 2018 год; о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города на 20162020 годы.
Вопрос о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубны на 20162020 годы Совет депутатов за отчетный период принимал три раза. Это было связано с тем, что решение затрагивало жизненные интересы как предпринимателей, так и горожан, поэтому учитывалось мнение территориальных депутатских групп, жителей города, рассматривались заявления предпринимателей. К сожалению, не все вопросы решены в полном объеме.
Общественная палата города и работа с жителями
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением прием граждан, рассмотрение устных и письменных обращений, обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействие со службами и предприятиями.
В 2017 году в Совет депутатов поступило 183 обращения от жителей города с предложениями, ходатайствами и жалобами, в ходе личного приема к депутатам зафиксировано 118 обращений, в том числе к депутатам левобережной территориальной группы – 57 обращений, институтской части города и микрорайона Черная речка 32, микрорайона Большая Волга – 29.
В отчетном году продолжилась практика проведения публичных слушаний по вопросам, представляющим значимость для всего населения. В течение года Советом депутатов проведены публичные слушания: по отчету об исполнении бюджета за 2017 год; по проекту решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; по обсуждению Правил землепользования и застройки в городе Дубне. Были проведены общественные слушания по озеру Лебяжье.
Депутаты принимали участие в рабочих заседаниях Администрации города и Общественной палаты города по вопросу прохождения жителями нашего города медикосоциальной экспертизы. Для удобства жителей достигнута договоренность с ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы» по Московской области о выделении специального дня приема. Также достигнута договоренность с Администрацией города о предоставлении транспорта для доставки граждан к месту нахождения МСЭ в Дмитров.
В 2017 году была сформирована Общественная палата нового созыва. Советом депутатов было принято решение об утверждении одной трети ее членов.
Решения, инициативы
Совет депутатов держал на постоянном контроле важные городские вопросы: строительство мостового перехода через реку Волгу; возобновление строительства лечебного корпуса Дубненской городской больницы; создание объектов инфраструктуры ОЭЗ «Дубна», а также состояние и перспективы ее развития и условия пребывания организацийрезидентов ОЭЗ в Дубне; строительство и ремонт школ и детских садов в городе; реконструкция стадиона «Волна»; ремонт дорог и тротуаров; обустройство дворовых территорий; организация парковок; замена освещения и др.
Знаковыми событиями в минувшем году стало открытие дошкольного образовательного учреждения детского сада «Созвездие» и включение в региональную программу капитального строительства детского сада «Мечта».
Депутаты активно включились в инициативу Администрации города по закреплению градообразующих предприятий за школами с целью оказания шефской помощи. Советом депутатов инициировано возвращение в школы практики обучения плаванию учащихся 3х классов.
В рамках взаимодействия с Администрацией города Совет депутатов начал рассматривать структуру Администрации города. Начата практика по заслушиванию заместителей главы администрации города по направлениям о проделанной работе и планах работы на последующий период. Совет депутатов согласовал реорганизацию муниципального учреждения Дубны «Служба заказчика» и МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна», а также создание муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Дубна».
Принято решение об одобрении проекта Дубненского городского трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями города Дубны на 20182020 годы. Продолжилась совместная работа с прокуратурой города. Представители прокуратуры участвовали в заседаниях постоянных депутатских комиссий, рабочих групп и Совета депутатов, оказывали консультационную помощь.
Подводя итоги работы за 2017 год, необходимо отметить, что Совет депутатов активно работал весь год, решая вопросы местного значения и создавая нормативно-правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет город.