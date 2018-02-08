На Подмосковный регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме заняты очисткой дорог.

В Дубне в уборке дорог, дворов и тротуаров было задействовано 49 единиц техники, в том числе 12 единиц техники частных управляющих компаний. На помощь технике в выходные вышли бригады сотрудников администрации ­ всего около сорока человек. Они чистили снег вручную. В работе также был задействован автотранспорт строительных организаций города, всего жилищно­коммунального комплекса, а также компании «Мостоотряд­90».

В первую очередь силы брошены на очистку тротуаров, автобусных павильонов и площадок у объектов социального назначения (скорая помощь, городская больница, детская поликлиника, школы и т.д.), дабы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, объектов социального назначения и других учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. Как отмечают в администрации города, случаев отключения тепла и электроэнергии в домах и на предприятиях допущено не было, равно как и сбоев в движении общественного транспорта.