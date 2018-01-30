Газ в многоквартирный дом в поселке «Ривер Клаб» может быть подан в ближайшие дни. Таким образом будет решена проблема отопления, и собственники квартир, после двух лет ожидания, смогут в них поселиться. За пять лет ожидания въезда в новую квартиру семья Анастасии Сериковой потратила столько денег, что можно было бы купить еще половину такой же. Полтора миллиона рублей пришлось отдать за съёмное жильё, поскольку поселиться в собственном не представляется возможным. Нельзя даже сделать ремонт, который должны были начать год назад, когда после долгих проволочек дом сдали. «Мы хотели сделать ремонт и в сентябре переехать. Окрыленные, вместе с мужем стали составлять проекты ремонта, сметы, ­ рассказывает Анастасия. ­ Но потом оказалось ­ воды нет, газа нет, есть только свет. Вот и ждем до сих пор». Стены стали ветшать, кое­где проступила арматура ­ квартира нежилая, выглядит заброшенной. Все потому, что в доме по адресу: улица Солнечная, 3 нет тепла. Подключено электричество, есть и вода, но только номинально. Поскольку отопление газовое, а газа нет, воду тоже не подают ­ чтобы в мороз не лопнули трубы. «У нас был договор на техническое обслуживание этого подземного газопровода, ­ поясняет директор филиала Дмитровмежрайгаз Владимир Марков. ­ После того, как в течение нескольких месяцев оплаты не было, мы, по нашему внутреннему регламенту, расторгли этот договор. На сегодняшний день газопровод не оформлен, поэтому не обслуживается». Судьба посёлка «Ривер Клаб» решалась на совещании у главы города. Собравшиеся констатировали факт недопонимания. Одна сторона не отдала другой вовремя документы, другая ­ просрочила платежи. В результате путаницы и задержек дубненцы не могут въехать в давно оплаченное ими жилье. «Есть застройщик, который строит поселок и дома, есть проектировщик, который проектирует сети, в том числе сети газоснабжения, и есть строитель, который строит эти сети, это ­ разные организации, ­ говорит участник инициативной группы Виктор Никитин. ­ Есть контрольные организации, специализированные, которые эти сети принимают и пускают газ. В связи с тем, что в свое время произошли финансовые трудности у нескольких участников этого процесса, произошло такое недопонимание». Инициировал встречу глава Дубны. Он подчеркнул социальную ответственность застройщика и газовщиков перед горожанами и предложил алгоритм решения проблемы. Документы требуется собрать, подписать, передать, долги оплатить, установленное газовое оборудование проверить, газ пустить. «Сегодня мы должны «Ривер Клаб», если признаем его проблемным, достраивать за счет инвесторов, ­ подчеркнул глава Дубны Максим Данилов. ­ Администрация ищет инвестора. Президент и губернатор поставили задачу, чтобы в 2018 году проблемных объектов на территории Российской Федерации и, в частности, в Московской области не было». Сроки установлены жесткие. В течение нескольких дней все участники конфликта обязались уладить ситуацию, чтобы 30 дубненских семей смогли как можно быстрее поселиться в своих квартирах на улице Солнечной. Ольга ГРИГОРЬЕВА