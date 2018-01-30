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Да будет газ! Печать
30.01.2018 13:28

Газ в многоквартирный дом в поселке «Ривер Клаб» может быть подан в ближайшие дни. Таким  образом   будет решена проблема отопления, и собственники квартир, после двух лет ожидания, смогут в них поселиться.

За пять лет ожидания въезда в новую квартиру семья Анастасии Сериковой потратила столько денег, что можно было бы купить еще половину такой же. Полтора миллиона рублей пришлось отдать за съёмное жильё, поскольку поселиться   в   собственном не представляется возможным. Нельзя даже сделать ремонт, который должны были начать год назад, когда после долгих проволочек  дом  сдали. «Мы хотели сделать ремонт и в сентябре переехать. Окрыленные, вместе с мужем  стали составлять проекты ремонта, сметы, ­ рассказывает Анастасия. ­ Но потом оказалось ­  воды нет, газа нет, есть только свет. Вот и ждем до сих пор». Стены стали ветшать, кое­где проступила арматура ­  квартира нежилая, выглядит заброшенной. Все потому, что в доме по адресу:  улица Солнечная, 3 нет тепла. Подключено электричество,  есть и вода, но только номинально. Поскольку отопление газовое, а газа нет, воду тоже не подают ­  чтобы в мороз не лопнули трубы. «У нас был договор на техническое обслуживание этого подземного газопровода, ­ поясняет директор филиала Дмитровмежрайгаз Владимир Марков. ­ После того, как в течение нескольких месяцев оплаты не было, мы, по нашему внутреннему регламенту, расторгли этот договор. На сегодняшний день газопровод не оформлен, поэтому не обслуживается».

Судьба посёлка «Ривер Клаб» решалась на  совещании у главы города. Собравшиеся   констатировали факт недопонимания. Одна сторона не отдала другой вовремя документы, другая ­  просрочила платежи. В результате путаницы и задержек дубненцы  не могут въехать в давно оплаченное ими жилье.

«Есть застройщик, который строит  поселок и дома, есть проектировщик, который проектирует  сети, в том числе  сети газоснабжения,  и есть строитель, который строит эти сети, это ­  разные организации, ­ говорит участник инициативной группы Виктор Никитин. ­ Есть контрольные организации, специализированные, которые эти сети принимают и пускают газ. В связи с тем, что в свое время произошли финансовые трудности у нескольких участников этого процесса, произошло такое недопонимание».

Инициировал встречу глава Дубны. Он подчеркнул социальную ответственность застройщика и газовщиков перед горожанами  и предложил алгоритм решения проблемы. Документы требуется собрать, подписать, передать, долги оплатить, установленное газовое оборудование проверить, газ пустить.

«Сегодня мы должны «Ривер Клаб», если признаем его проблемным,  достраивать за счет инвесторов, ­ подчеркнул  глава Дубны Максим Данилов. ­ Администрация ищет инвестора. Президент и губернатор поставили задачу, чтобы в 2018 году проблемных объектов   на территории Российской Федерации и, в частности, в Московской области не было».

Сроки установлены жесткие. В течение нескольких дней все участники конфликта обязались уладить ситуацию, чтобы 30 дубненских  семей  смогли как можно быстрее поселиться в своих квартирах на улице Солнечной.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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