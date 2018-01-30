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Газ в многоквартирный дом в поселке «Ривер Клаб» может быть подан в ближайшие дни. Таким образом будет решена проблема отопления, и собственники квартир, после двух лет ожидания, смогут в них поселиться.
За пять лет ожидания въезда в новую квартиру семья Анастасии Сериковой потратила столько денег, что можно было бы купить еще половину такой же. Полтора миллиона рублей пришлось отдать за съёмное жильё, поскольку поселиться в собственном не представляется возможным. Нельзя даже сделать ремонт, который должны были начать год назад, когда после долгих проволочек дом сдали. «Мы хотели сделать ремонт и в сентябре переехать. Окрыленные, вместе с мужем стали составлять проекты ремонта, сметы, рассказывает Анастасия. Но потом оказалось воды нет, газа нет, есть только свет. Вот и ждем до сих пор». Стены стали ветшать, коегде проступила арматура квартира нежилая, выглядит заброшенной. Все потому, что в доме по адресу: улица Солнечная, 3 нет тепла. Подключено электричество, есть и вода, но только номинально. Поскольку отопление газовое, а газа нет, воду тоже не подают чтобы в мороз не лопнули трубы. «У нас был договор на техническое обслуживание этого подземного газопровода, поясняет директор филиала Дмитровмежрайгаз Владимир Марков. После того, как в течение нескольких месяцев оплаты не было, мы, по нашему внутреннему регламенту, расторгли этот договор. На сегодняшний день газопровод не оформлен, поэтому не обслуживается».
Судьба посёлка «Ривер Клаб» решалась на совещании у главы города. Собравшиеся констатировали факт недопонимания. Одна сторона не отдала другой вовремя документы, другая просрочила платежи. В результате путаницы и задержек дубненцы не могут въехать в давно оплаченное ими жилье.
«Есть застройщик, который строит поселок и дома, есть проектировщик, который проектирует сети, в том числе сети газоснабжения, и есть строитель, который строит эти сети, это разные организации, говорит участник инициативной группы Виктор Никитин. Есть контрольные организации, специализированные, которые эти сети принимают и пускают газ. В связи с тем, что в свое время произошли финансовые трудности у нескольких участников этого процесса, произошло такое недопонимание».
Инициировал встречу глава Дубны. Он подчеркнул социальную ответственность застройщика и газовщиков перед горожанами и предложил алгоритм решения проблемы. Документы требуется собрать, подписать, передать, долги оплатить, установленное газовое оборудование проверить, газ пустить.
«Сегодня мы должны «Ривер Клаб», если признаем его проблемным, достраивать за счет инвесторов, подчеркнул глава Дубны Максим Данилов. Администрация ищет инвестора. Президент и губернатор поставили задачу, чтобы в 2018 году проблемных объектов на территории Российской Федерации и, в частности, в Московской области не было».
Сроки установлены жесткие. В течение нескольких дней все участники конфликта обязались уладить ситуацию, чтобы 30 дубненских семей смогли как можно быстрее поселиться в своих квартирах на улице Солнечной.
Ольга ГРИГОРЬЕВА