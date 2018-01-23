В новом году дубненские дороги ­ в новых руках. В течение двух ближайших лет убирать улицы и проспекты наукограда будет другой подрядчик. Также назначен новый руководитель Центра хозяйственного обслуживания администрации ­ Дмитрий Шилин. С ним мы и побеседовали на тему содержания и уборки дубненских дорог. ­ Проработав почти два года в администрации города, вы пришли на эту должность подготовленным? Поняли, почему дороги ­ самая проблемная точка Дубны? ­ Сразу после того, как начал работать, в городе было отремонтировано семь небольших участков дорог, и мне стало понятно, что ситуация кардинально не изменится, если не пойти «на прорыв» и не провести масштабных изменений. Нас поддержал губернатор, и в 2017 году мы смогли переломить ситуацию и привести практически половину городских дорог в нормальное состояние. Конечно, вопросов осталось много, но в ближайшие годы мы планируем продолжить работу в этом направлении, чтобы горожане забыли, что такое плохие дороги в Дубне. ­ Есть уже составленный алгоритм ­ как решить эту задачу, сделать дороги проезжими, успевать с их ремонтом и уборкой? ­ Проблемы две. Одна ­ ремонт дорог, вторая ­ их содержание. Они взаимосвязаны, но к решению каждой задачи нужен свой подход. В каждой есть свои нюансы, которые требуется учитывать. К сожалению, не нашелся пока подрядчик, который взял бы на себя двустороннее решение ­ и ремонтировал, и содержал городские дороги. Это должно быть унифицированное предприятие. Пока нам подобных предложений не поступало. Кроме того, важна добросовестность. Можно убирать город, тратить большие средства, но при этом он останется неубранным. А можно выбрать рациональный подход, экономить деньги, и при этом улицы и проспекты будут чистыми и ухоженными. ­ Есть информация, что сам глава Дубны на днях давал дорожникам мастер­класс по уборке. Что заставило его сесть за руль спецтехники? ­ Глава города Максим Данилов очень требователен к нам, сотрудникам, в вопросах ЖКХ. Он хорощо знает систему изнутри, поскольку в ней работал. Проблемы, которые существуют в городе в этом направлении, знакомы ему не на словах, а на деле. Стало понятно, что договориться с новым подрядчиком, который сейчас занимается уборкой наших дорог, надо в самом начале, чтобы не упустить время. Нам требуется качественная работа. Пока мы видим, что у подрядчика получается не слишком удачно. Может быть, водителям нужно время на раскачку, или их руководителям не до конца понятны наши требования. Мы планируем продолжать жесткий контроль, и заставим подрядчика работать так, как надо нам. ­ Расскажите подробней о новом подрядчике. ­ После проведения конкурсных мероприятий муниципальный контракт на содержание городских дорог на два года выиграла компания «Бизнес­лайн». Зарегистрирована она в Москве, раньше работала в Талдомском районе. В нашем городе техническая база организована на улице Университетской. ­ Как вы оцениваете их ресурсы? ­ Полагаю, что этот подрядчик пока не полностью сориентировался, не набрал нужных оборотов работы. Могу предположить, что в таких городах, как Дубна, он не работал. Требования, которые мы предъявляем, для них являются новыми. Одно дело ­ убирать сельское поселение, где всего одна дорога, и совсем по­другому оценивается та же работа в наукограде. Все требования прописаны в нормативах и гостах. Есть магистрали, и есть дороги второй категории. У нас в городе фактически только они. К дорогам, которые используются общественным транспортом, ­ особенно высокие требования. К примеру, на дорогах второй категории ­ там, где ходят автобусы ­ через четыре часа после окончания снегопада вообще не должно быть снежного покрова, то есть покрытие должно быть очищено до асфальта. По правилам не допускается никакого снежного наката, который вполне приемлем на дорогах третьей категории. Именно эти параметры мы сейчас стараемся донесли до сотрудников компании, которая взялась за содержание наших дорог. Плюс к этому обязательно должна быть видна осевая линия, чистая прибордюрная полоса, снег должен быть вывезен. Отдельные задачи предъявляются к автобусным остановкам, въездным карманам. Основная цель ­ чтобы горожанам было удобно пользоваться собственным и общественным транспортом. ­ Есть какие­то рычаги у администрации, чтобы реально повлиять на качество уборки? ­ Заказчиком работ выступает Центр хозяйственного обслуживания, который я возглавляю, поэтому рычаги мы имеем самые разные, начиная с замечаний и включая штрафные санкции. В случае невыполнения наших требований к уборке города мы можем применять даже крайние меры, вплоть до расторжения контракта с подрядчиком. Причем, если такое произойдет, то эта компания будет признана недобросовестной и в течение трех лет не сможет рассчитывать на заключение подобных контрактов, не имеет права участвовать в торгах и конкурсах. ­ В нашей ситуации в Дубне сколько даете фирме на раскачку, не применяя санкции? ­ На мой взгляд, этот период уже закончился, и мы начинаем требовать с них выполнения задач так, как положено. Ничего нового и ничего сверхъестественного мы не требуем. Нам нужно выполнение контракта в заявленном объеме и содержание городских дорог в том состоянии, которое указано в нормативах. Беседу вела Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА, Владимира Романцова