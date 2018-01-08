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Добрый мир Печать
08.01.2018 15:21

Парафестиваль «Добрый мир» для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Дубне. Для полутора сотен взрослых и детей он стал площадкой для самореализации и общения.

Скульптором по мылу называет себя Рахима Исаева  из   Конакова. В этом экзотическом виде творчества она придерживается классических принципов – отсечь все лишнее, чтобы получить идеальный результат. Мыло ­ очень хрупкий материал, но за почти 20 лет работы с ним мастерице стали известны все его секреты. «Мыло – не простая субстанция, хотя мы и привыкли постоянно мыть с ним руки, ­ говорит Рахима. – Я уже знаю все сорта мыла и поняла, что самое лучшее для резки скульптуры – детское».

Скульптуры, рисунки, инсталляции, вышитые иконы, вязаные изделия и украшения из бисера – все сделано руками мастеров из общества инвалидов Дубны, Дмитрова, Кимр и Конакова. В этом году участниками парафестиваля  «Добрый мир» стали почти 150 взрослых и детей. «Сложился неверный взгляд, что у человека с ограниченными возможностями  нет желания раскрыть себя и развиваться дальше,  ­ делится  организатор фестиваля «Добрый мир» Евгения Крупская. ­  Убеждена,   что  эти  люди  так же, как и  остальные,  хотят  показать себя и творчески развиваться дальше».

Для людей, у которых имеются проблемы со здоровьем, есть не так уж много возможностей выйти в общество. Фестиваль «Добрый мир» ­ один из вариантов расширить круг общения, участвовать в выставках и концертах. Жанр можно было выбрать тот, который по силам. Дипломы лауреатов вручались в шести номинациях ­ декоративно­прикладное и изобразительное искусство, литературный конкурс, вокал, театральное и исполнительское мастерство.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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