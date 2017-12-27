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Высокие награды Печать
27.12.2017 11:23

Поздравляем сотрудников АО «ПТО ГХ» с вручением наград за высокие успехи в труде и в связи с профессиональным праздником ­ Днём энергетика!

Почетной грамотой Министерства жилищно­коммунального хозяйства награжден Щербин  Геннадий  Георгиевич, слесарь АВР.

Благодарности Московской областной думы удостоены:

Бакина  Надежда  Михайловна, инженер  планово­экономического отдела;

Круглова Ольга Валентиновна, оператор  очистных сооружений;

Марусяч Елена Васильевна, инженер  производственно­технического отдела;

Парамонская Людмила Александровна, оператор на фильтрах;

Хватова Нина Михайловна, машинист насосных установок.

Руководство и коллектив АО «ПТО ГХ»

 
 

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