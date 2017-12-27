Высокие награды Поздравляем сотрудников АО «ПТО ГХ» с вручением наград за высокие успехи в труде и в связи с профессиональным праздником ­ Днём энергетика! Почетной грамотой Министерства жилищно­коммунального хозяйства награжден Щербин Геннадий Георгиевич, слесарь АВР. Благодарности Московской областной думы удостоены: Бакина Надежда Михайловна, инженер планово­экономического отдела; Круглова Ольга Валентиновна, оператор очистных сооружений; Марусяч Елена Васильевна, инженер производственно­технического отдела; Парамонская Людмила Александровна, оператор на фильтрах; Хватова Нина Михайловна, машинист насосных установок. Руководство и коллектив АО «ПТО ГХ» Добавить комментарий

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