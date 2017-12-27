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Поздравляем сотрудников АО «ПТО ГХ» с вручением наград за высокие успехи в труде и в связи с профессиональным праздником Днём энергетика!
Почетной грамотой Министерства жилищнокоммунального хозяйства награжден Щербин Геннадий Георгиевич, слесарь АВР.
Благодарности Московской областной думы удостоены:
Бакина Надежда Михайловна, инженер плановоэкономического отдела;
Круглова Ольга Валентиновна, оператор очистных сооружений;
Марусяч Елена Васильевна, инженер производственнотехнического отдела;
Парамонская Людмила Александровна, оператор на фильтрах;
Хватова Нина Михайловна, машинист насосных установок.
Руководство и коллектив АО «ПТО ГХ»