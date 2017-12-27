Дорогие коллеги, сотрудники Института!

В канун нового 2018 года мы традиционно подводим итоги уходящего года и видим, что наш Институт, достойно завершая первый год Семилетней программы, вступает в новую эру своего развития, опираясь на триединство его основ. Это фундаментальные исследования на переднем крае современной физики, международное научное сотрудничество, международная кооперация и мультидисциплинарный подход к исследованиям, что включает в себя, конечно, и широкие образовательные программы, связанные с поиском талантов, и инновационные разработки, исследования на стыке наук, где ядерно­физические методы открывают новые пути к освоению знаний, полученных в смежных научных областях. Мы также оцениваем и результаты 25­летнего этапа современного развития Института, связанного с уходом с политической карты мира Советского Союза и политико­экономическими изменениями в ряде других стран­участниц ОИЯИ. Этот процесс означал, по сути, начало «новой эры» в развитии международного статуса Объединенного института ядерных исследований, и в 2018 году этот четвертьвековой юбилей должен быть достойно отмечен.

Сегодня особенно приятно отметить, что активно идут работы на приоритетных объектах Семилетней программы. Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность правительству России, в полной мере исполняющему свои обязанности перед ОИЯИ, и правительствам других стран­участниц за поддержку Института.

Я хотел бы выразить большую благодарность всем коллективам нашего Института, которые реализуют возможность действительно энергичного, эффективного развития. Приятно видеть, что это идет в правильном направлении, и хочется думать, что мы завершаем первый год новой семилетки с позитивными результатами и с полной надеждой, что начатые нами проекты будут доведены до конца.

Поздравляю многонациональный коллектив нашего Института, всех наших партнеров, которые работают в странах­участницах ОИЯИ, и, конечно, всех жителей города с наступающим новым 2018 годом и светлым праздником Рождества. Думаю, мы имеем все основания смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. Будьте здоровы, будьте счастливы!

Директор ОИЯИ академик В.А.Матвеев