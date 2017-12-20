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Встреча с героем Печать
20.12.2017 13:38

Празднования Дня Героев Отечества ­ это и дань памяти наших героических предков, и чествование  живущих сейчас  Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена  Святого Георгия и ордена Славы. Члены Совета ветеранов левобережья   приняли участие в  торжественной линейке, которая проходила в школе № 10 и была посвящена этой дате, отмечаемой в стране с 2007 года в начале декабря.

 

Учащиеся вместе с  учителями подготовили  информацию  о героях нашей Родины, нашего города, героях своих семей и представляли эти рассказы на уроках.  Например, Юля Королева, ученица 6 «а» класса, рассказала о своем прадедушке Игнатьеве Иване Ивановиче, который  участвовал в  Сталинградской битве, был ранен, награжден орденами и медалями.  Сергей Лежнев ,  ученик 5 «а» класса, рассказал о своем прадеде  В.И.Горбачеве, который воевал, дошел до Берлина, был награжден орденом Отечественной войны и другими медалями. Интересных докладов оказалось немало, и главное, что ребятам удалось собрать много значимой информации об их героических родственниках.

Волнительной и очень интересной оказалась торжественная линейка. В актовом зале был выставлен почетный караул. В числе гостей ­ председатель Дубненской городской профсоюзной организации работников народного образования  В.И. Ушакова, член дубненского отделения организации «Боевое братство» участник войны в Афганистане А.В. Синицкий, директор молодежного центра «Инициатива» Г.Г. Павлов, а также главный гость ­  Герой Советского Союза военный летчик­испытатель Владимир Николаевич Кандауров.

Все ­ и взрослые, и дети ­ не отрывали глаз от этого мужественного, стойкого, но при этом очень скромного  человека, на груди которого светились орден Ленина, орден Красной Звезды, орден Дружбы народов и другие награды. Выступление Владимира Николаевича  было посвящено  трижды Герою Советского Союза  летчику­истребителю А.И. Покрышкину. Ребята с интересом посмотрели фильм о летчике. Достойным подарком школе от героя стал бюст А.И.Покрышкина, а музею истории создания крылатых ракет, находящемуся на базе школы ­ бесценный гермошлем, в котором Владимир Николаевич Кандауров летал  много лет.

Именно такие встречи с героями воспитывают молодое поколение в духе патриотизма и дают уверенность, что будет жить память о наших  героических земляках.

В.М.  Толокнова, Р.А.Болдина, К.Н.Петрова, члены Совета  ветеранов  левобережья
 

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