Празднования Дня Героев Отечества ­ это и дань памяти наших героических предков, и чествование живущих сейчас Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Члены Совета ветеранов левобережья приняли участие в торжественной линейке, которая проходила в школе № 10 и была посвящена этой дате, отмечаемой в стране с 2007 года в начале декабря.

Учащиеся вместе с учителями подготовили информацию о героях нашей Родины, нашего города, героях своих семей и представляли эти рассказы на уроках. Например, Юля Королева, ученица 6 «а» класса, рассказала о своем прадедушке Игнатьеве Иване Ивановиче, который участвовал в Сталинградской битве, был ранен, награжден орденами и медалями. Сергей Лежнев , ученик 5 «а» класса, рассказал о своем прадеде В.И.Горбачеве, который воевал, дошел до Берлина, был награжден орденом Отечественной войны и другими медалями. Интересных докладов оказалось немало, и главное, что ребятам удалось собрать много значимой информации об их героических родственниках.

Волнительной и очень интересной оказалась торжественная линейка. В актовом зале был выставлен почетный караул. В числе гостей ­ председатель Дубненской городской профсоюзной организации работников народного образования В.И. Ушакова, член дубненского отделения организации «Боевое братство» участник войны в Афганистане А.В. Синицкий, директор молодежного центра «Инициатива» Г.Г. Павлов, а также главный гость ­ Герой Советского Союза военный летчик­испытатель Владимир Николаевич Кандауров.

Все ­ и взрослые, и дети ­ не отрывали глаз от этого мужественного, стойкого, но при этом очень скромного человека, на груди которого светились орден Ленина, орден Красной Звезды, орден Дружбы народов и другие награды. Выступление Владимира Николаевича было посвящено трижды Герою Советского Союза летчику­истребителю А.И. Покрышкину. Ребята с интересом посмотрели фильм о летчике. Достойным подарком школе от героя стал бюст А.И.Покрышкина, а музею истории создания крылатых ракет, находящемуся на базе школы ­ бесценный гермошлем, в котором Владимир Николаевич Кандауров летал много лет.

Именно такие встречи с героями воспитывают молодое поколение в духе патриотизма и дают уверенность, что будет жить память о наших героических земляках.

В.М. Толокнова, Р.А.Болдина, К.Н.Петрова, члены Совета ветеранов левобережья