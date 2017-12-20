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21 декабря в 18:00 в читальном зале муниципальной библиотеки левобережья (ул. Свободы, д.20) состоится краеведческий вечер «Полет в будущее», посвященный 105-летию со дня рождения почетного гражданина г. Дубны авиаконструктора А. Я. Березняка.
В программе вечера показ короткометражных документальных фильмов о запуске ракет, которые были спроектированы и произведены в ГосМКБ «Радуга», генеральным конструктором которого с 1957 года являлся А. Я. Березняк.
На торжественном мероприятии выступят ветераны МКБ В.И. Ларионов (зам главного конструктора) и др. Это не только ученики Березняка, которые росли как инженеры и конструкторы под его руководством, но и люди, хорошо знавшие его в обычной жизни.
Небольшие сообщения подготовят учащиеся средней школы №1, которая носит имя А. Я. Березняка.
Приглашаем всех! Вход свободный!
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