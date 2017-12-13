2018 год Дубна будет встречать с новым главой города. В свой первый рабочий день после выборов избранный на эту должность Максим Данилов ответил на вопросы корреспондента «Встречи». ­ Максим Николаевич, как ощущаете себя в этой роли? Каковы были первые эмоции после голосования? ­ Вчера эмоции переполняли, а сегодня почувствовал еще больший груз ответственности. ­ С какой мотивацией вы выдвинули свою кандидатуру? ­ Мотивация очень простая. В течение нынешнего года был создан определенный задел в отрасли городского хозяйства, и хочется довести все это до конца, получить результат. ­ Как бы вы в двух словах сформулировали основной посыл своих дальнейших действий? ­ В принципе, этот посыл для власти формирует народ из тех проблем, которые складываются ежедневно и которые мы должны решать. Его в двух словах сложно сформулировать. Нужно непременно окунуться в эту работу целиком, понять ее изнутри, «изучить матчасть», как я люблю говорить, и сделать так, чтобы люди в нашем городе жили комфортно. Это будет зависеть от нас, от команды, которая сегодня формируется во власти. Поэтому работа и только работа. ­ А теперь несколько слов о команде. ­ Когда я был заместителем руководителя администрации Дубны по жилищно­коммунальному хозяйству, основной проблемой были тротуары, дороги и тому подобное. Тогда команды как таковой в секторе ЖКХ не было. К сегодняшнему дню команда сложилась. Ту задачу, которую ставил перед собой тогда, я выполнил, и к настоящему моменту, поработав исполняющим обязанности руководителя администрации, приложил много усилий к тому, чтобы сформировать команды по остальным отраслям. Остается только наладить системность и определиться с персоналиями ­ расставить по своим местам ключевых руководителей. Чтобы они четко выполняли задачи и достигали целей, которые стоят перед нами. ­ Какие основные слабые места вы видите у Дубны? То, на что вы планируете бросить основные силы в первую очередь? ­ На самом деле Дубна очень сильный город. Говорить о слабых местах можно, но только как о недоработках. Люди, которые живут и трудятся в Дубне, сами довольно сильные и делают сильным свой город. Можно говорить о дорогах, о социальной сфере, но для решения этих проблем нужна только четкая системная работа. Слабых мест у нашего города нет. В первую очередь я планирую заняться тем, что важно для горожан ­ городским хозяйством. Точнее, продолжу решать проблемы в этой сфере. Важна основа, надо создать комфортную среду для жизни людей. Это главное. Параллельно буду погружаться в остальное ­ строительство, социальный блок. Работа будет насыщенная, масштабная и главное ­ благодарная. Люди, когда видят результат, отзываются, поддерживают. Это очень приятно. ­ Вы всегда уделяете большое внимание контакту с горожанами. Так будет и дальше продолжаться? ­ Безусловно. Город – это большое хозяйство, в котором живут и работают люди. Контакт с ними должен быть не одномоментный, а системный. Сейчас я планирую наладить встречи с жителями не только на территории администрации во время приема по личным вопросам. Планирую общаться там, где больше места, чтобы приходило больше людей. В ДК, например. Планирую проводить встречи в формате «вопрос ­ ответ». Эффективная коммуникация исключительно важна для принятия правильных управленческих решений. Если мы не будем слышать от человека о его проблемах, не сможем двигаться в правильном направлении. Нельзя из кабинета хорошо управлять городом. Такого не бывает. Есть еще один рабочий вариант коммуникации с горожанами ­ встречи на улице, участие в общих собраниях жителей домов. В неформальной обстановке люди более открыты, им легче общаться. Есть только одно «но» в этой системе ­ мой личный рабочий график позволяет проводить подобные встречи не так часто, как хотелось бы: Часто по нескольку дней подряд приходится решать вопросы в министерстве, других столичных ведомствах. Поэтому общаться с дубненцами получается далеко не каждый день. Но и один­два раза в неделю, в свои выходные, например, когда гуляю с детьми, люди подходят, задают вопросы. Это отличный вариант коммуникации и путь к пониманию проблем. ­ Как отнеслась к вашему избранию семья? ­ Моя семья ­ мой тыл. Какие бы ситуации ни случались, какие бы сложности ни вставали на пути, я знаю, что семья всегда со мной. Супруга меня очень поддерживает. ­ Чего бы вы хотели добиться в идеале? Какой видите Дубну через 5 лет? ­ На следующий год мы продолжим благоустройство дворовых территорий, ремонт тротуаров, закончим ремонт дорогог ­ осталось еще 20 участков. Хочется привести в порядок скверы, парки. Дубненцы должны приходить туда и отдыхать, сбросив с плеч груз ежедневный проблем, наслаждаться красотой природы и окружающего мира. Уже готова концепция благоустройства Парка семейного отдыха на Большой Волге, его зональная разбивка. Для улицы Центральной, которая станет пешеходной с элементами благоустройства, уже есть эскиз и готовится сметная документация. Это планы на следующий год. Я не устаю повторять, что вижу Дубну жемчужиной Московской области. Вижу её чистой, светлой, быстро развивающейся. Беседу вела Ольга ГРИГОРЬЕВА