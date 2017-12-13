Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Новый глава Дубны Печать
13.12.2017 08:33

2018 год Дубна будет встречать с новым главой города.  В свой первый рабочий день после выборов избранный на эту должность Максим Данилов  ответил на вопросы корреспондента «Встречи».

 

­ Максим Николаевич, как ощущаете себя в этой роли? Каковы были первые эмоции после голосования?

­ Вчера эмоции переполняли,  а сегодня почувствовал еще больший груз ответственности.

­ С какой мотивацией вы выдвинули свою кандидатуру?

­ Мотивация очень простая. В течение нынешнего года был создан определенный задел в отрасли городского хозяйства, и  хочется  довести все это до конца, получить результат.

­ Как бы вы в двух словах сформулировали основной посыл своих дальнейших действий?

­ В принципе,  этот посыл для власти формирует народ из тех проблем, которые складываются ежедневно  и которые мы должны решать. Его в двух словах сложно сформулировать. Нужно непременно окунуться в эту работу целиком, понять ее изнутри, «изучить матчасть»,  как я люблю говорить, и сделать так, чтобы люди в нашем городе жили комфортно. Это будет зависеть  от нас, от команды, которая сегодня формируется во власти. Поэтому  работа и  только  работа.

­ А теперь несколько слов о команде.

­  Когда я был  заместителем  руководителя администрации Дубны по жилищно­коммунальному хозяйству, основной проблемой были тротуары, дороги и тому подобное. Тогда команды  как таковой   в секторе ЖКХ  не было. К  сегодняшнему дню команда сложилась. Ту задачу, которую  ставил перед собой  тогда, я выполнил,  и  к настоящему моменту, поработав исполняющим обязанности руководителя администрации, приложил много усилий к тому, чтобы сформировать команды по остальным отраслям. Остается только наладить системность и определиться с персоналиями  ­  расставить по своим местам ключевых руководителей. Чтобы они четко выполняли задачи и достигали целей, которые стоят перед нами.

­ Какие основные слабые места вы видите у Дубны? То, на что вы планируете бросить основные силы в первую очередь?

­ На самом деле Дубна очень сильный город. Говорить о слабых местах можно, но только как о недоработках.   Люди, которые живут и трудятся в Дубне,  сами довольно сильные и делают сильным свой город. Можно говорить о дорогах, о социальной сфере, но для решения этих проблем нужна только четкая системная работа. Слабых мест у нашего города  нет.

В первую очередь я планирую заняться тем, что важно для горожан ­  городским хозяйством. Точнее,  продолжу решать проблемы в этой сфере. Важна основа, надо создать комфортную среду для жизни людей.  Это  главное. Параллельно буду погружаться в остальное ­  строительство, социальный блок. Работа будет насыщенная, масштабная и главное  ­  благодарная. Люди, когда видят результат, отзываются, поддерживают. Это очень приятно.

­ Вы всегда уделяете большое внимание контакту с горожанами. Так будет и  дальше продолжаться?

­ Безусловно. Город – это  большое хозяйство, в котором живут и работают люди.  Контакт с ними должен быть не одномоментный, а системный. Сейчас я планирую наладить встречи с жителями не только на территории администрации во время  приема  по личным вопросам. Планирую  общаться  там, где больше места, чтобы приходило больше людей. В ДК, например. Планирую проводить встречи в формате «вопрос ­ ответ». Эффективная коммуникация исключительно важна для принятия правильных управленческих решений. Если мы не будем слышать от человека о его проблемах, не сможем двигаться в правильном направлении.  Нельзя  из кабинета хорошо управлять городом. Такого не бывает.

Есть еще один рабочий вариант коммуникации с горожанами ­ встречи на улице, участие в общих собраниях жителей домов. В  неформальной обстановке  люди более открыты, им легче общаться.  Есть только одно «но» в этой системе ­  мой личный рабочий график  позволяет проводить подобные встречи  не так часто, как хотелось бы:  Часто по нескольку  дней подряд приходится решать вопросы  в министерстве,  других столичных ведомствах.  Поэтому  общаться с дубненцами  получается далеко не каждый день. Но и один­два раза в неделю, в свои выходные, например, когда гуляю с детьми, люди подходят, задают вопросы.  Это   отличный вариант коммуникации и путь  к пониманию проблем.

­ Как отнеслась к вашему избранию семья?

­ Моя семья ­  мой тыл. Какие бы ситуации ни случались, какие бы сложности ни  вставали на пути, я знаю, что семья всегда со мной. Супруга меня очень поддерживает.

­ Чего бы вы хотели добиться в идеале? Какой видите Дубну через 5 лет?

­ На следующий год мы продолжим благоустройство дворовых территорий, ремонт тротуаров, закончим ремонт дорогог ­  осталось еще 20 участков. Хочется привести в порядок скверы, парки. Дубненцы  должны приходить туда и отдыхать, сбросив с плеч груз ежедневный проблем, наслаждаться красотой природы и окружающего мира. Уже готова концепция благоустройства Парка семейного отдыха на Большой Волге, его зональная разбивка. Для улицы Центральной, которая станет пешеходной с элементами благоустройства, уже  есть эскиз   и готовится сметная документация.  Это планы  на следующий год. Я не устаю повторять, что вижу Дубну жемчужиной Московской области. Вижу её чистой, светлой, быстро развивающейся.

Беседу вела  Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Декабря 2017 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо